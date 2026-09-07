Guillermo Gracia, de récord en récord hasta la Medalla de Extremadura: "No es solo mía, tiene muchos nombres y apellidos"

Guillermo Gracia sabe lo que significa subir a un podio, batir un récord y comprobar en el cronómetro que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Pero este 7 de septiembre no ha necesitado piscina para vivir uno de los momentos más especiales de su trayectoria. El nadador cacereño, uno de los grandes referentes mundiales de la natación adaptada para personas con síndrome de Down, ha subido al escenario del Teatro Romano de Mérida para recibir la Medalla de Extremadura. Y sus primeras palabras no han mirado hacia sus títulos, sino hacia quienes le han acompañado para conseguirlos. "Esta medalla no es solo mía. Tiene muchos nombres y apellidos", ha afirmado.

Su palmarés explica por qué su nombre ha quedado ligado a algunas de las mayores gestas de la natación adaptada. Guillermo Gracia acumula 27 títulos mundiales, 22 récords de España absolutos y diez récords mundiales, además de haber alcanzado en 2025 la consideración de mejor nadador del mundo con síndrome de Down. Una carrera extraordinaria cuyo origen, como él mismo ha recordado, fue mucho más sencillo: el día en el que se lanzó por primera vez al agua. "Es un honor enorme, algo que jamás imaginé cuando me tiré a la piscina por primera vez", ha confesado.

La persona encargada de entregarle la medalla ha sido Carlos Corcho, entrenador de natación y director técnico del Club Natación Los Delfines de Cáceres, estrechamente ligado a su carrera deportiva. Una vez sobre el escenario, Gracia ha reservado su primer agradecimiento para quienes han estado desde el principio. "El primer gracias es para mis padres y para mis hermanos, Mauro y Fabio. Vosotros sois mi punto de apoyo, mi refugio y mi motor", ha dicho. Y ha añadido un agradecimiento especialmente sentido por haber permanecido junto a él "en los días buenos y, sobre todo, en los días difíciles".

Los que también nadan a su lado

Después ha llegado el turno de quienes han convertido la piscina en otra casa. Entrenadores, compañeros y club han tenido un espacio destacado en su discurso, porque Gracia ha querido dejar claro que sus éxitos nunca han sido el resultado de un camino recorrido en solitario. Les ha agradecido la confianza, el trabajo compartido y haberle enseñado que muchas de las barreras que aparecen por delante pueden terminar quedando atrás.

También Extremadura ha ocupado un lugar central en sus palabras. "Sentir el cariño de mi tierra cuando compito fuera es un orgullo enorme", ha señalado ante las gradas del Teatro Romano. El cacereño ha ligado además su manera de afrontar el deporte a los valores con los que asegura haber crecido: "Nacer y crecer aquí nos enseña el valor de la humildad y del trabajo constante". Y ha dejado una de las frases más rotundas de su intervención: "Llevo el nombre de Extremadura por todo el mundo con la cabeza bien alta".

Guillermo Gracia posa junto a su entrenador, Carlos Corcho, tras recibir la Medalla de Extremadura. / Álvaro Quintanilla

Pero Guillermo Gracia ha querido que la medalla llegue todavía más lejos. "Esta medalla va para todas las personas que luchan cada día en Extremadura, tengan los sueños el tamaño que tengan", ha proclamado. Su mensaje final ha resumido la filosofía que le ha permitido encadenar títulos y récords durante años: "Todos podemos superar nuestras barreras si creemos en nosotros mismos".

Guillermo Gracia ha añadido así una Medalla de Extremadura a una carrera repleta de metales, récords y victorias, aunque esta vez el valor no estaba en el tiempo marcado al tocar la pared ni en la posición de un podio. El cacereño ha aprovechado el escenario del Teatro Romano para repartir el mérito de todo lo conseguido. La medalla ha llevado su nombre, pero él se ha encargado de recordar que detrás de cada brazada que le ha llevado hasta aquí siempre ha habido muchas más personas nadando a su lado.