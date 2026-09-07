Inma Rubiales defiende a los jóvenes como "presente" y pide oportunidades para crecer desde Extremadura

Inma Rubiales ve la vida en "tramas, personajes y giros de guion" y ha querido mirar también a la región como si fuera una novela. Pero al contemplar este lunes el Teatro Romano de Mérida ha concluido que no hacía falta inventar ninguna historia. Las tenía delante. La joven escritora de Almendralejo ha convertido el discurso ciudadano del acto de entrega de las Medallas de Extremadura en una reivindicación del talento que nace en la región y, especialmente, de una generación que no quiere ser considerada únicamente como el futuro. "Los jóvenes también somos el presente", ha proclamado.

Las trayectorias de los cuatro galardonados le han servido para construir buena parte de ese relato. Pedro Porro, Guillermo Gracia, José María Núñez y el Museo Nacional de Arte Romano, representado por su directora, Trinidad Nogales, han sido para Rubiales ejemplos de que "las grandes historias también comienzan en Extremadura", pero sobre todo referentes capaces de mostrar a los niños y jóvenes de la región que los caminos que imaginan para su futuro existen y pueden comenzar muy cerca de casa.

"Entonces yo también puedo". Esa es, para la escritora, una de las ideas más poderosas que puede despertar un referente cercano. Que un niño extremeño pueda querer ser futbolista como Pedro Porro, nadador como Guillermo Gracia o que una niña se imagine algún día al frente del musero romano. Rubiales ha ampliado esa nómina a figuras de la cultura extremeña, desde Robe hasta los músicos de la Orquesta de Extremadura, para defender que antes de recorrer determinados caminos muchas veces es necesario saber que alguien de tu misma tierra ya pasó por ellos.

"Ojalá cuando las niñas y los niños extremeños digan qué quieren ser de mayores puedan pronunciar el nombre de otro extremeño», ha expresado. El objetivo, ha resumido, es que sepan que "se puede", que hay sitio para ellos en el mundo y que ese recorrido puede hacerse desde Extremadura.

Los jóvenes son el 'presente'

Su mirada se ha dirigido especialmente a la generación a la que pertenece. Se habla de los jóvenes como el futuro y Rubiales no ha discutido esa afirmación, pero sí ha querido completarla. "Los jóvenes también somos el presente. Y en el presente, se lo prometo, tenemos muchas ganas de hacer cosas. De hecho, ya las hacemos", ha defendido.

Para que ese talento pueda desarrollarse en la región, ha pedido seguir apostando por la universidad, la educación, la ciencia, la cultura, el deporte, el comercio y las artes. "Tenemos que cuidar el talento, darle espacios, herramientas y oportunidades", ha señalado.

Las comunicaciones han ocupado un lugar destacado dentro de sus reclamaciones. La almendralejense ha pedido seguir mejorando las conexiones de Extremadura con el resto del mundo porque, en una tierra con talento, estar conectados es también "sinónimo de tener libertad para crecer". La aspiración, ha dicho, es que los jóvenes puedan "llegar muy lejos desde aquí".

En esta línea, la escritora ha reclamado que los jóvenes tengan acceso a la vivienda, puedan independizarse y construir una vida estable, además de disponer de oportunidades para formarse, emprender o ejercer su profesión en Extremadura. También ha defendido que hablar de talento implica atender a la persona que hay detrás y ha pedido seguir difundiendo la importancia de cuidar la salud mental.

De Almendralejo al mundo

Su propia historia ha servido para demostrar hasta dónde puede llegar uno de esos sueños. Rubiales ha recordado que nació en Almendralejo y que comenzó a escribir con apenas ocho años. Durante mucho tiempo lo hizo desde su habitación, sin saber si aquellas páginas servirían algún día para algo y viendo el mundo editorial como un lugar "lejano e inaccesible".

"Lo mejor de las historias es que a veces sorprenden incluso al propio escritor", ha señalado. Sus novelas viajan hoy por distintos países, se publican en Latinoamérica y han sido traducidas a varios idiomas de la mano de Planeta.

Todavía hay momentos de esa trayectoria que le cuesta "procesar", como haber reunido a más de 6.000 lectoras en la Feria del Libro de Buenos Aires. Sin embargo, ha alejado el éxito de las cifras para situarlo en otro terreno, como en el de una lectora que le cuenta que se ha sentido comprendida a través de uno de sus libros, otra que comenzó a leer gracias a ellos o una niña que le confiesa que también sueña con escribir.

Algunas de esas futuras escritoras no tienen más de 11 o 12 años, por lo que Rubiales suele contarles entonces que ella empezó su primera novela con ocho y que tienen «toda la vida para luchar por sus sueños». En firmas celebradas tanto en España como en otros países, ha relatado, se acercan lectores para contarle que sus padres o sus abuelos son extremeños. "Nos reconocemos estando en nuestra tierra, pero sobre todo estando lejos", ha afirmado.

Algo parecido sucede cuando se descubre que una actriz, un deportista, una científica o cualquier persona admirada nació en Extremadura. Por ello ha celebrado que cada vez provoque menos sorpresa porque, a su juicio, existe una conciencia creciente del talento de la región.

"En Extremadura se crea, se investiga, se emprende, se compone, se pinta, se interpreta, se entrena, se enseña y se inventa", ha enumerado. También se comercia, se trabaja y se cuida el campo y se mantiene vivo un folclore heredado que sigue encontrando nuevas formas de llegar a quienes vienen detrás.

Rubiales ha cerrado su discurso regresando a la relación entre raíces y futuro. "Las grandes historias pueden empezar en cualquier parte, pero nosotros tenemos la suerte de que las nuestras nazcan en Extremadura", ha afirmado. Y para el último guiño ha recurrido a otra referencia de la cultura extremeña actual, Sanguijuelas del Guadiana: "Suerte la tuya de poder vivir donde naces". "Que viva Extremadura y que vivan los extremeños", ha concluido.