El activista LGTBI José María Núñez recibe la Medalla de Extremadura mirando al niño que fue: "No vamos a permitir ni un solo paso atrás"

José María Núñez ha comenzado su discurso de la Medalla de Extremadura hablando de alguien que conoce mejor que nadie, el niño que fue. Un muchacho nacido en Barcarrota, dentro de "una familia trabajadora, humilde y muy noble", que creció sintiéndose diferente y escuchando cómo determinadas formas de amar eran objeto de insultos y desprecio. Cincuenta y cuatro años después, aquel niño ha subido al escenario del Teatro Romano de Mérida para recibir de manos de la presidenta de la Junta, María Guardiola, la máxima distinción de su tierra por una vida dedicada a defender el derecho "a poder amar, desear y ser" en la comunidad.

El recorrido personal le ha servido para medir cuánto ha cambiado la sociedad. Núñez ha recordado que aquel joven jamás pudo imaginar escenas que hoy forman parte de la realidad, como parejas del mismo sexo casándose, familias diversas criando a sus hijos o una niña trans creciendo feliz en su pueblo. "Las mujeres trans son mujeres", ha afirmado. Al mismo tiempo, ha advertido de que los derechos conquistados no pueden darse definitivamente por garantizados. "Algo que parece logrado, en realidad está en proceso", ha señalado.

José María Núñez abraza a María Guardiola tras recibir la Medalla de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida. / Álvaro Quintanilla

Su propia biografía está ligada a buena parte de esa transformación. Nacido en la mencionada localidad pacense en 1971, lleva más de tres décadas vinculado al activismo LGTBI y fue uno de los impulsores de la primera organización extremeña dedicada a la defensa de estos derechos. Actualmente preside la Fundación Triángulo a nivel estatal y su trayectoria ha estado estrechamente relacionada tanto con la Universidad de Extremadura como con iniciativas destinadas a hacer de la diversidad una realidad cada vez más visible y cotidiana en la región.

Núñez ha regresado después a 1995, cuando tenía 24 años y Extremadura era muy diferente. Ha recordado aquellos bares que funcionaron como auténticos "refugios" para gays y lesbianas y una época en la que, según ha explicado, muchas personas todavía vivían con miedo. También ha puesto nombre a quienes sí estuvieron cuando defender estos derechos resultaba mucho menos sencillo y ha mencionado a Ángela Rivera, Pepe Álvarez y Guillermo Fernández Vara, de quien ha destacado su implicación y compromiso.

La memoria de quienes tuvieron que callar

Uno de los pasajes más emotivos ha llegado al recordar a quienes abandonaron Extremadura para poder vivir libremente y a quienes permanecieron en sus pueblos y ciudades ocultando una parte esencial de sí mismos. "Pienso sobre todo en quienes nos precedieron, en quienes no pudieron ser libres aquí en su tierra como hoy sí lo somos", ha expresado. Después ha pedido al público que pusiera rostro a aquellas vidas silenciadas y ha dejado una de las reflexiones más profundas de su intervención. "La memoria no es rencor. La memoria es reconocer su dignidad y es la única garantía de no repetir el pasado".

La concesión de la Medalla ha tenido para Núñez una dimensión que trasciende su propia trayectoria. Ha agradecido expresamente a María Guardiola que la máxima distinción institucional de Extremadura respalde por primera vez esta causa y ha considerado que la decisión envía un mensaje "nítido" sobre el lugar de la diversidad en la comunidad. "La diversidad forma parte indiscutible de nuestra identidad democrática y de nuestra realidad como pueblo", ha defendido. Frente a quienes alientan discursos de odio o pretenden retroceder en derechos, su respuesta ha sido rotunda. "No vamos a permitir ni un solo paso atrás".

"Abrazadlos, queredlos mucho"

La parte final de su intervención ha mirado directamente hacia las familias. Núñez les ha pedido que acompañen a sus hijos, nietos, sobrinos o primos cuando amen o sientan de una manera distinta a la que otros esperaban. "Abrazadlos, queredlos, queredlos mucho", ha reclamado, incluso cuando detrás de determinadas dudas no exista rechazo, sino únicamente miedo a que puedan sufrir. Para el activista, son precisamente esos afectos cercanos los que permiten levantar los primeros espacios seguros.

Y ha terminado exactamente donde había comenzado. "Aquel joven que fui soñó con una Extremadura en la que todas las vidas fueran dignas", ha recordado antes de mirar hacia sus padres y agradecer el amor con el que lo acompañaron en aquella Extremadura de 1995. "Mamá, papá, gracias eternas siempre por todo", ha concluido. La Medalla de Extremadura ha unido así más de tres décadas de activismo con la historia íntima de aquel niño de Barcarrota que un día se sintió diferente y que este lunes ha podido regresar a él desde el Teatro Romano para comprobar cuánto ha cambiado su tierra y cuánto queda todavía por defender.