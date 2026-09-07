La Junta declara urgente la restauración de 3.833 hectáreas quemadas en Las Hurdes y podrá intervenir en fincas privadas

La recuperación de Las Hurdes tras el gran incendio de agosto entra ya en la fase de intervención sobre el terreno. La Junta de Extremadura ha declarado como Zona de Actuación Urgente (ZAU) las 3.833,11 hectáreas incluidas dentro del perímetro del fuego que comenzó el pasado 18 de agosto en Pinofranqueado y se extendió después por buena parte de la comarca. La medida permitirá acometer por la vía de emergencia las obras necesarias para frenar la erosión, proteger cauces y abastecimientos, reparar infraestructuras forestales y eliminar los riesgos que todavía deja el arbolado quemado.

La resolución, publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura, aporta además una nueva delimitación oficial del incendio. El perímetro alcanza las 3.833,11 hectáreas, aunque la propia Administración advierte de que en su interior existen zonas que no llegaron a arder. De ese total, 2.224,96 hectáreas corresponden a Pinofranqueado; 1.588,99 a Nuñomoral; 11,12 a Caminomorisco y 8,04 a Casares de las Hurdes. La cifra supera las 3.765,34 hectáreas que se manejaban cuando el Infoex dio por extinguido el incendio el pasado 26 de agosto.

Dos vecinos de Las Hurdes avistan las llamas del incendio de Pinofranqueado. / Toni Gudiel

El acuerdo tiene una consecuencia especialmente relevante para los trabajos que comiencen a ejecutarse a partir de ahora. De las 3.833 hectáreas delimitadas, 3.364,25 forman parte de montes de utilidad pública, mientras que otras 468,86 hectáreas son de titularidad privada. La declaración de utilidad pública de las actuaciones habilita a los equipos encargados de la restauración para ocupar temporalmente también estos terrenos particulares cuando sea necesario para realizar las obras. Esa entrada queda limitada exclusivamente a los trabajos contemplados en el plan.

Seis meses para retirar la madera

Los propietarios podrán además cortar y sacar la madera afectada por el fuego durante los próximos seis meses. Transcurrido ese plazo, si no ha sido retirada, será la propia Administración la que pueda incorporarla a los trabajos de restauración, en ese caso sin contrapartida económica para el titular. Los ayuntamientos propietarios de montes de utilidad pública también podrán contratar de emergencia estos aprovechamientos y dispondrán inicialmente de seis meses, prorrogables otros tres en determinadas circunstancias.

La radiografía que acompaña a la declaración permite conocer con mucha más precisión la magnitud ambiental del incendio. Casi el 60% del terreno comprendido en el perímetro corresponde a bosque y otro 23,7% a bosque de plantación. El pino pinaster es, con diferencia, la formación arbolada más afectada: ocupa 2.333 hectáreas, algo más del 62% de la superficie analizada. También aparecen encinares, bosques mixtos de frondosas, castañares, pinares de pino albar y bosque de ribera.

Un helicóptero intenta apagar el incendio forestal de Las Hurdes en una zona de pinares. / Toni Gudiel

La afección alcanza además de lleno a espacios protegidos. 2.492,5 hectáreas, el 65% del perímetro, están incluidas en Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000, fundamentalmente la ZEC Las Hurdes, mientras que 2.353,6 hectáreas pertenecen también a la Zona de Especial Protección para las Aves de Hurdes.

El problema de las pendientes

Uno de los datos que más preocupa a los técnicos es la orografía. El 88,46% de la superficie, 3.390,9 hectáreas, presenta pendientes superiores al 30%. Si se cuentan también las pendientes de entre el 20% y el 30%, prácticamente el 96% del terreno afectado se encuentra en zonas inclinadas. La pérdida de vegetación hace que estos terrenos sean ahora especialmente vulnerables ante las primeras lluvias importantes del otoño, por el riesgo de que cenizas, piedras, sedimentos y suelo fértil sean arrastrados hacia barrancos, cauces, carreteras o núcleos habitados.

De ahí que las primeras actuaciones vayan dirigidas fundamentalmente a sujetar el terreno. El plan contempla la construcción de fajinas y barreras con restos vegetales, pequeños diques en cárcavas y vaguadas, estructuras que frenen la escorrentía y tratamientos de helimulching, que consisten en extender desde el aire una cobertura vegetal sobre las zonas más vulnerables para proteger el suelo. También se actuarán sobre taludes inestables y se corregirán regueros y cárcavas formados después del incendio.

A ello se sumarán la limpieza y reparación de cunetas, pasos de agua y drenajes, la rehabilitación de caminos y pistas forestales imprescindibles para acceder al monte y la retirada de árboles quemados que puedan caer sobre carreteras, edificaciones, líneas eléctricas o zonas de trabajo. La Junta deja claro, sin embargo, que esta actuación de emergencia no supone todavía la restauración forestal integral de las 3.833 hectáreas ni una repoblación generalizada, trabajos que deberán planificarse posteriormente. El plazo inicial establecido para esta primera fase es de doce meses, aunque las medidas destinadas a frenar la erosión y proteger cauces deberán adelantarse a los episodios de lluvias más intensos.

El plan mantiene además el pastoreo en aquellos terrenos donde ya se venía realizando, siempre que no aumente la carga ganadera existente, al considerar que en esas condiciones no perjudicará la regeneración de la zona.

Después de los 10 millones anunciados en Las Hurdes

La declaración publicada este lunes desarrolla la vertiente forestal de la recuperación de una comarca que ha quedado en el centro de las medidas aprobadas por la Junta después del incendio. El Consejo de Gobierno se desplazó precisamente el pasado 1 de septiembre a Vegas de Coria, donde anunció más de diez millones de euros para atender a los damnificados, recuperar las zonas afectadas y reforzar la prevención frente a nuevos incendios.

Entre las medidas anunciadas entonces figuraban 1,3 millones para estabilizar el terreno y reducir la erosión, retirar restos y árboles quemados, construir barreras naturales y recuperar pistas e infraestructuras rurales. El Ejecutivo anunció también su intención de sustituir progresivamente al menos el 20% de las masas de pino de Las Hurdes y Sierra de Gata por otras especies, extender a ambas comarcas el Proyecto Mosaico y convertir la Casa Forestal del Buen Agua en un Centro de Innovación y Desarrollo Forestal.

El incendio que obliga ahora a poner en marcha estos trabajos comenzó a las 14.35 horas del 18 de agosto en una cuneta de la carretera CC-122, en las inmediaciones de Robledo. Favorecido por el viento y unas condiciones meteorológicas extremas, adquirió rápidamente un comportamiento convectivo y obligó a activar el nivel 2, movilizar a la UME y evacuar a cientos de vecinos de una docena de alquerías. El fuego quedó estabilizado el 21 de agosto, controlado dos días después y finalmente extinguido a las 20.00 horas del 26 de agosto.