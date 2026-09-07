El foco de lengua azul de Campo Lugar afecta a 20 de las 400 ovejas de la explotación, pero no causa ninguna muerte

El nuevo foco de lengua azul detectado en Campo Lugar, en la provincia de Cáceres, ha afectado a 20 ovejas de una explotación con un censo de 400 animales, aunque por el momento no ha provocado ninguna muerte ni ha obligado al sacrificio de ejemplares. Así consta en la comunicación oficial remitida por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura.

El foco, identificado con el número 2026/15, corresponde a los serotipos 3 y 8 del virus y ha sido catalogado como primario. La sospecha se produjo el 13 de agosto, aunque la confirmación oficial no llegó hasta el pasado 31 de agosto, después de los análisis realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

PCR positivo

Las pruebas efectuadas mediante PCR dieron resultado positivo y permitieron confirmar la presencia de ambos serotipos. Según la ficha oficial, ninguno de los 20 ovinos afectados ha muerto, ha sido sacrificado ni destruido como consecuencia del foco. El Ministerio señala además que el origen de la enfermedad es desconocido o no concluyente. Entre las medidas de control recogidas en la comunicación figura la correspondiente notificación de la enfermedad a las autoridades competentes.

La declaración de Campo Lugar se incorpora a los focos de lengua azul que se han ido detectando durante las últimas semanas en Extremadura, concretamente en Navalvillar de Pela y Belvís de Monroy. La presencia de varios serotipos obliga a mantener la vigilancia sobre las explotaciones ganaderas, especialmente durante los meses de mayor actividad de los mosquitos del género Culicoides, responsables de transmitir el virus entre los animales.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta principalmente a los rumiantes, especialmente al ganado ovino. No se transmite a las personas ni supone un problema de seguridad alimentaria, aunque puede ocasionar pérdidas importantes en las explotaciones cuando provoca síntomas graves o mortalidad entre los animales.

Brucelosis

Además, el Ministerio también ha confirmado el caso de brucelosis de una explotación en Alburquerque. Tal y como ya informó este diario, ha afectado a una granja con 1.973 animales. Además, se confirmó otro en el término municipal de Badajoz. Se ordenó el vaciado sanitario de las dos ganaderías perjudicadas y se vigiló de forma intensiva la zona, donde se realizaron hasta 15.000 análisis y no se encontraron nuevos positivos.