La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas

Todo está preparado para una de las grandes noches de la región. El Teatro Romano de Mérida acoge este lunes, a partir de las 21.30 horas, el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2026, la cita que sirve de antesala a la celebración del 8 de septiembre. La edición de este año incorpora además un guiño especial a Robe Iniesta, fallecido el pasado mes de diciembre. La Junta ha elegido como lema 'Sucede Extremadura', una referencia directa a 'Sucede', canción incluida en uno de los discos más emblemáticos de Extremoduro.

Ante las alrededor de 2.500 personas que podrán seguir el acto desde las gradas del monumento emeritense, recogerán la máxima distinción autonómica el nadador cacereño Guillermo Gracia, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Los tres representan ámbitos muy distintos, desde el deporte y la inclusión hasta la defensa de los derechos LGTBI y la conservación y difusión del patrimonio.

Las entregas tendrán además un componente especialmente personal. Guillermo Gracia recibirá la Medalla de manos de Carlos Corcho, uno de sus entrenadores y director técnico del Club Natación Cáceres Los Delfines. En el caso del Museo Nacional de Arte Romano, su directora, Trinidad Nogales, recogerá el reconocimiento de manos de Chelo López, trabajadora recientemente jubilada que durante años ejerció como portera mayor de la institución. La presidenta de la Junta, María Guardiola, será quien entregue la distinción a José María Núñez, concedida por iniciativa de la propia jefa del Ejecutivo regional.

Carlos Gil

La única silla vacía entre los galardonados será la de Pedro Porro. El futbolista de Don Benito, integrante de la selección española campeona del mundo este verano, no podrá desplazarse hasta Mérida por sus compromisos deportivos en Inglaterra. No habrá tampoco intervención por vídeo ni ningún familiar recogerá la Medalla en su nombre, porque la Junta ha optado por aplazar la entrega y organizar otro acto público cuando la agenda del jugador permita darle el protagonismo reservado al reconocimiento.

Otra de las voces de la noche será la de Inma Rubiales. La escritora de Almendralejo, de solo 24 años y convertida en una de las autoras extremeñas con mayor seguimiento entre los lectores jóvenes, pronunciará el discurso ciudadano. Su elección forma parte del mensaje de este año, que pone el foco en una generación que proyecta su talento fuera de la comunidad sin desligarse de sus raíces.

La música, presente en toda la noche

La música tendrá un peso destacado. La Orquesta de Extremadura y la soprano, compositora y directora Pilar Jurado interpretarán juntas el himno regional y varias piezas durante la parte institucional. Después llegará el turno de Sanguijuelas del Guadiana, que cerrará la velada con una selección de sus canciones y alguna colaboración sorpresa antes de regresar este martes al mismo escenario para ofrecer su concierto completo del Día de Extremadura.

Para presenciar la ceremonia se pusieron a disposición del público 2.500 invitaciones gratuitas. Los pases permiten acceder tanto a la entrega de las Medallas como a la actuación posterior de Sanguijuelas del Guadiana y podían retirarse, con un máximo de dos por persona, en las antiguas taquillas del Teatro Romano. La cita comenzará media hora más tarde que en ediciones anteriores, a las 21.30 horas, una modificación adoptada para evitar las temperaturas más altas de estas fechas.