Pedro Porro siente desde la distancia el cariño de su tierra: "Extremadura para mí es todo, siempre va a ser mi casa"

Pedro Porro no ha podido pisar esta noche el escenario del Teatro Romano de Mérida, pero su voz sí ha estado presente. Los compromisos profesionales del futbolista dombenitense le han impedido acudir a la entrega de las Medallas de Extremadura, por lo que ha enviado un vídeo con el que ha querido estar cerca de su tierra en una fecha especialmente significativa. "Extremadura para mí es todo. Siempre va a ser mi casa, mi tierra, mis raíces", ha asegurado antes de agradecer un cariño que, según ha contado, le ha acompañado desde que comenzó su carrera lejos de casa.

"Saber de dónde vienes". El internacional español ha reconocido que recibir la Medalla de Extremadura supone para él "un orgullo grandísimo" porque le devuelve inevitablemente a su infancia y a todo lo vivido antes de marcharse. "Te recuerda toda la infancia que has vivido en tu tierra", ha explicado. Desde que salió de casa, ha añadido, siempre ha sido consciente de que llevaba consigo "una responsabilidad muy grande, llevar a Extremadura a lo más alto". Un compromiso que ha mantenido durante una trayectoria que le ha llevado desde Don Benito hasta la élite del fútbol internacional y a vestir la camiseta de España.

La familia detrás de cada paso

Porro ha querido que esa distinción tampoco lleve únicamente su nombre. Ha agradecido especialmente a su familia, a su mujer y a sus hijos todo lo que han aportado a un camino que empezó mucho antes de los grandes estadios. "Es importante saber de dónde vienes", ha insistido, condensando en unas pocas palabras el mensaje de una intervención atravesada por las raíces, los afectos y el vínculo con el lugar en el que creció.

Una ausencia con sabor a casa. El futbolista ha admitido que le ha dado "mucho fastidio" no poder acompañar personalmente al resto de premiados en Mérida. "Mi trabajo no me lo permite", ha explicado antes de despedirse con un fuerte abrazo para quienes seguían la ceremonia desde el Teatro Romano. Su Medalla de Extremadura tendrá que esperar para ser entregada físicamente, pero sus palabras y su agradecimiento sí han formado parte de la gala.

Y quizá por eso su mensaje ha encontrado precisamente en la distancia una fuerza especial. Pedro Porro ha hablado desde lejos para recordar que los kilómetros nunca han cambiado el lugar al que llama casa. De Don Benito a los grandes escenarios del fútbol, ha llevado consigo unas raíces que esta noche han quedado resumidas en una frase sencilla y rotunda: "Extremadura para mí es todo".