El PP extremeño eleva el pulso por la financiación y amenaza con acudir a los tribunales para evitar una pérdida de 600 millones

El PP de Extremadura eleva el enfrentamiento con el Gobierno por el nuevo modelo de financiación autonómica y avisa de que recurrirá a la vía judicial si es necesario para tratar de impedir su aplicación. El portavoz regional de los populares, Luis Miguel Núñez, ha asegurado este lunes que su formación utilizará «todos los mecanismos jurídicos» a su alcance ante un sistema que, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, supondría que la comunidad dejase de recibir alrededor de 600 millones de euros.

La advertencia llega tres días después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que Extremadura votó en contra de la propuesta planteada por Hacienda. La consejera extremeña del ramo, Elena Manzano, ya anticipó entonces que la Junta estudiaría todas las vías jurídicas si el nuevo sistema termina convirtiéndose en ley. El PP hace ahora suya esa posición y aumenta la presión política sobre el Ejecutivo central.

Pérdidas estimadas

Núñez ha centrado sus críticas en dos cifras: los 517 euros por habitante que, según los cálculos de la Junta, perdería Extremadura con respecto al reparto que considera que le correspondería, y los casi 21.000 millones de euros adicionales que Hacienda prevé incorporar al sistema a partir de 2027.

«Extremadura recibe cero euros» de ese incremento principal, ha denunciado el portavoz popular, que considera que el nuevo esquema penaliza especialmente a una comunidad con elevada dispersión territorial, envejecimiento y mayores costes para garantizar servicios públicos en el medio rural.

Dos lecturas enfrentadas del modelo

La interpretación del Gobierno central es distinta. Hacienda defiende que la reforma aportará 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas en 2027 y mantiene una cláusula de garantía para que ningún territorio reciba menos recursos de los que obtendría con el sistema actualmente vigente. La propuesta contempla además una reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial para reforzar la financiación de territorios como Extremadura.

La Junta sostiene, sin embargo, que esa garantía únicamente sirve para congelar a Extremadura, mientras otras comunidades aumentan con fuerza sus recursos. Según los datos manejados por el Ejecutivo regional, el peso de Extremadura sobre el conjunto de ingresos del sistema pasaría del 2,78% al 2,51%, una diferencia que cifra en unos 600 millones de euros y 517 euros por habitante. Además, calcula que necesitaría alrededor de 72 millones mediante la garantía de ‘statu quo’ para mantenerse en el nivel que tendría con el modelo anterior.

Todavía quedan pasos por dar...

El nuevo sistema, en cualquier caso, todavía no está definitivamente aprobado. Tras recibir el respaldo del CPFF el pasado viernes, Hacienda debe elaborar ahora el correspondiente proyecto legislativo, que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y posteriormente por las Cortes Generales.

Para el PP extremeño, la batalla trasciende las cifras. Núñez ha defendido que el reparto de los recursos debe garantizar que los ciudadanos puedan disponer de los mismos servicios públicos con independencia de dónde residan y ha advertido de que lo que está en juego es la financiación de hospitales, centros de salud, colegios, universidad, empleo y políticas de desarrollo económico.

Las Medallas de Extremadura

Durante su comparecencia, el portavoz popular también se ha referido al acto institucional de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebra este lunes por la noche en el Teatro Romano de Mérida.

Núñez ha destacado las trayectorias de Pedro Porro, José María Núñez, Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano, los cuatro reconocidos este año, y ha señalado que representan ámbitos muy diferentes pero tienen en común valores como el talento, el esfuerzo, la superación y el compromiso con la región.