"Proteger las pensiones sin asfixiar a los jóvenes pasa por subir los sueldos"

Una realidad demográfica crítica, condicionada por el progresivo envejecimiento de la población y por el desplome de la natalidad, y su consecuente impacto sobre el sistema público de pensiones. Ese es el punto de partida de ‘Preferencias de inversión y sesgos conductuales en el ahorro para la jubilación: incentivos fiscales y experimento de elección en planes de pensiones privados’, la tesis doctoral defendida en la Universidad de Extremadura (UEx) por Samuel Calderón Ortiz, profesor del IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata. Dirigida por los profesores Carlos Díaz Caro y Ángel Sabino Mirón Sanguino, la tesis ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude y se ha podido llevar a cabo gracias al respaldo de la Fundación Mapfre, a través de su convocatoria de ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi.

¿Qué le llevó a investigar los factores psicológicos que influyen en el ahorro para la jubilación?

Es un tema bastante interesante y relevante. Las pensiones preocupan a todo el mundo, lo que nos impulsó a investigar por qué la gente no ahorra aun sabiendo que lo necesita. Este estudio nace para responder a una gran duda actual: ¿por qué no ahorramos para la jubilación si sabemos que lo necesitamos? Para explicarlo, la tesis analiza cinco barreras psicológicas que frenan el ahorro privado ante la incertidumbre del futuro, y aporta una gran conclusión: la segmentación conductual es la mejor herramienta para entender a los diferentes tipos de inversores, ya que permite adaptar los planes de pensiones privados a la psicología real de cada persona.

De izquierda a derecha, Carlos Díaz Caro, Samuel Calderón y Ángel Sabino Mirón. / El Periódico

Su tesis parte de la idea de que no existe un ‘ahorrador medio’. ¿Qué perfiles ha identificado?

La literatura académica no se contradice, sino que describe a perfiles humanos distintos, demostrando que no existe un 'inversor medio', sino grupos conductuales definidos: el ‘cluster’ [perfil] sofisticado o racional, guiado estrictamente por incentivos; el inerte o pasivo, bloqueado por la pereza y el sesgo de ‘status quo’; el temeroso, dominado por la aversión al riesgo y a la pérdida; y el concienciado, que prioriza la sostenibilidad medioambiental y social.

¿Es muy conservador el ahorrador extremeño?

El ahorrador extremeño sí es tradicionalmente muy conservador, pero está experimentando una transición acelerada hacia la inversión.

¿Hasta qué punto posponer el ahorro para la jubilación se debe a la falta de ingresos y hasta qué punto a factores psicológicos?

En ocasiones el retraso en el ahorro se debe a la falta de ingresos en rentas bajas y a sesgos en rentas medias-altas; para los primeros es una falta de dinero real y para los segundos, un reto psicológico. Por eso, muchos ciudadanos saben que deben ahorrar, pero lo aplazan por años, mantienen un mal producto financiero por comodidad, compran basándose solo en rentabilidades pasadas o no deciden nada por miedo a perder dinero.

En este sentido, en una comunidad con salarios y pensiones medias inferiores a las de otras regiones, ¿hasta dónde es realista pedir a los extremeños que complementen su pensión pública mediante ahorro privado?

Exigir un ahorro privado generalizado en Extremadura no es realista para los sueldos bajos, pero sí es viable y necesario para las rentas medias y altas de la región. Mientras que para las rentas bajas la solución es proteger el sistema público de pensiones, para los tramos intermedios y altos el reto no es la falta de dinero, sino vencer barreras psicológicas como la pereza o la costumbre de dejar el ahorro para mañana.

Samuel Calderón, durante la defensa de su tesis doctoral en la UEx. / El Periódico

¿Qué políticas específicas podrían aplicarse en Extremadura para mejorar la educación financiera y fomentar el ahorro para la jubilación, especialmente entre jóvenes, trabajadores con rentas bajas y población rural?

Las políticas públicas deben adaptarse a cada perfil mediante medidas prácticas: impartir asignaturas de finanzas en las diferentes etapas académicas, fundamentalmente en Bachillerato, para los más jóvenes, activar planes de pensiones automatizados por defecto en las empresas para las rentas bajas, o desplegar oficinas móviles de asesoramiento financiero independiente para la población rural de nuestros pueblos.

Su estudio señala que la sostenibilidad puede llegar a valorarse incluso por encima de la rentabilidad. ¿Cómo explica este resultado?

El inversor español no solo busca rentabilidad y menos impuestos, sino que también apoya la sostenibilidad, guiado por impulsos y emociones que varían según su perfil socioeconómico.

Cuando los ciudadanos dicen valorar un plan de pensiones sostenible, ¿cree que conocen realmente dónde se invierte su dinero y qué impacto ambiental o social tiene?

Aunque muchos dicen valorar la sostenibilidad, la complejidad financiera crea una gran brecha entre lo que la gente desea y lo que realmente comprende. Esto no anula la importancia de ganar dinero, sino que transforma el clásico binomio de rentabilidad-riesgo en un trinomio al incorporar la sostenibilidad como tercera pieza clave; una evolución impulsada por la conciencia social y las nuevas normativas que redefine la forma en que decidimos nuestro ahorro futuro.

El envejecimiento de la población y la baja natalidad aumentan la presión sobre el sistema público de pensiones. ¿Considera sostenible el modelo actual de pensiones español a medio y largo plazo?

Actualmente, nuestro sistema es insostenible debido a la pirámide poblacional invertida, principalmente, un envejecimiento de la población. Por eso, una medida que se ha tomado es retrasar la edad ordinaria de jubilación. El diseño óptimo actual podría ser un modelo mixto donde el Estado garantice un mínimo de supervivencia y cada trabajador acumule obligatoriamente su propio fondo complementario a lo largo de su vida laboral.

¿Qué medidas ve prioritarias para mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones sin trasladar todo el esfuerzo económico a las generaciones más jóvenes?

Para proteger las pensiones públicas sin asfixiar a los jóvenes, la solución es subir los sueldos para recaudar más cotizaciones, adaptar la jubilación a la esperanza de vida y fomentar que los mayores sigan trabajando voluntariamente. También es necesario apoyar la natalidad e impulsar los planes de pensiones automáticos dentro de las empresas. El camino inevitable será también trabajar unos años más aprovechando que vivimos más tiempo y activar planes de ahorro automáticos en las empresas.

¿Qué papel debería desempeñar el ahorro privado para garantizar la sostenibilidad de las pensiones?

Debe funcionar como un colchón extra de dinero para que los jubilados no dependan solo del Estado y puedan mantener su nivel de vida actual.

¿Son realmente eficaces las ventajas fiscales de los planes de pensiones?

Deberíamos centrarnos en los sesgos. Los sesgos conductuales son variables críticas que la política fiscal tradicional ignoró. La literatura sobre fiscalidad ofrece evidencia empírica robusta de que los incentivos importan y que los individuos reaccionan a ellos. Hay estudios que demuestran concluyentemente que reducir los subsidios fiscales reduce el ahorro neto, refutando parcialmente la hipótesis del 'desplazamiento' o crowd-out. Esto sugiere un comportamiento racional de optimización fiscal. La tesis concluye que el diseño de los impuestos influye notablemente en el ahorro a largo plazo, aunque la preferencia general por la fiscalidad de los planes de pensiones es baja. Al demostrar que este interés varía según la edad, sexo, renta y educación del inversor, el estudio ofrece una base clave para que asesores financieros y gobiernos creen estrategias y políticas fiscales personalizadas.

A partir de sus resultados a partir de una muestra de 1.287 inversores, ¿qué recomendaciones concretas haría a bancos, asesores financieros y gestoras para diseñar planes de pensiones que se adapten mejor a distintos tipos de ahorradores?

El ahorro previsional no depende solo del dinero, sino de la mente; por eso, el sector debe diseñar planes en función de la psicología de cada cliente. Esta tesis sirve como una guía práctica y una herramienta de utilidad para los profesionales del sector y gobiernos creen políticas fiscales y campañas de educación financiera eficientes, impulsando el diseño de planes de pensiones privados que complementen el sistema público de forma responsable y sostenible con el planeta.