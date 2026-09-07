El PSOE extremeño exige a Guardiola que explique la "crisis sanitaria" o cese a la consejera de Salud

El PSOE de Extremadura eleva la presión sobre María Guardiola por la situación de la sanidad pública y reclama que sea directamente la presidenta de la Junta quien dé explicaciones en la Asamblea. Los socialistas consideran insuficiente la respuesta ofrecida hasta ahora por el Ejecutivo regional y plantean ya abiertamente el cese de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, si Guardiola no puede justificar lo sucedido en las últimas semanas.

«Si la presidenta no puede dar explicaciones, debe cesar inmediatamente a la consejera de Salud», ha exigido este lunes el portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade. Su partido registró el pasado jueves una petición para que Guardiola comparezca en la Asamblea y acusa al Ejecutivo autonómico de haber respondido hasta ahora con «silencio».

Últimos episodios registrados

Los socialistas sostienen que los últimos episodios registrados en diferentes áreas sanitarias ya no pueden explicarse como incidencias aisladas. González Andrade ha enumerado, entre otros casos, la avería que afectó a los quirófanos del Hospital Universitario de Cáceres, el desprendimiento de parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva y las dificultades que, según denuncia el PSOE, padecen algunos usuarios para conseguir cita en Atención Primaria.

La rotura de una tubería obligó el pasado 1 de septiembre a suspender temporalmente las operaciones programadas en el Universitario de Cáceres, aunque la avería fue reparada en menos de una hora y la actividad quirúrgica se recuperó posteriormente. Apenas unos días antes se había desprendido parte del techo de una habitación de Medicina Interna en Don Benito-Villanueva, donde se encontraban un paciente y su acompañante, sin que ninguno sufriera daños. La Junta atribuyó este último episodio a unas estructuras de más de 50 años que, según sostuvo, no habían sido renovadas.

Tres relevos en las áreas de salud

A esos episodios se suma la remodelación acometida la pasada semana por el Servicio Extremeño de Salud, con el relevo de los gerentes de las áreas de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva. La Consejería justificó las decisiones por motivos organizativos y de gestión y señaló que los cambios pretenden reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Para González Andrade, sin embargo, esa sucesión de acontecimientos refleja un problema político que debe asumir el Gobierno. «Cuando una gestión fracasa, alguien tiene que responder», ha afirmado antes de reclamar a la Junta «menos propaganda y más gobierno, menos propaganda y más gestión y menos propaganda y más trabajo».

«Esto sucede en Extremadura»

El portavoz socialista ha aprovechado además el lema escogido por la Junta para la celebración del Día de Extremadura, ‘Sucede Extremadura’, para lanzar una crítica más amplia contra la gestión de Guardiola. A los problemas sanitarios ha sumado el transporte escolar, las listas de espera de dependencia, las condiciones laborales de sanitarios y docentes, la prevención de incendios, la vivienda, las infraestructuras o los problemas del sector agrario.

«Extremadura no es un eslogan. No es un cartel. No es un vídeo institucional. No es una campaña de comunicación. Extremadura es lo que le pasa cada día a la gente», ha defendido González Andrade en vísperas del 8 de septiembre.

El PSOE considera que el Ejecutivo autonómico ha «sustituido la gestión por propaganda» y emplaza a Guardiola a asumir personalmente la situación. «Puede seguir escondiéndose, puede seguir mandando a otros a dar explicaciones y puede seguir diciendo que todo es culpa del PSOE», ha concluido González Andrade antes de lanzar su mensaje final a la presidenta: «Hay algo mucho más sencillo que puede hacer: gobernar. Para eso la eligieron».