Quiero presumir de Extremadura

Hay tierras que se explican y tierras de las que, sencillamente, se presume. La nuestra es de las segundas, y hoy, 8 de septiembre, lo hacemos con todo el orgullo y la dignidad de una región que está avanzando en libertad. Otros días toca el análisis, la reivindicación o la cuenta pendiente; en esta ocasión toca lo más difícil para un extremeño, que somos gente de poco alardear: sacar pecho por lo nuestro. Así que, permítanme presumir de lo que compartimos, de nuestra identidad, de lo que hemos conseguido juntos.

Tenemos muchas razones. Empecemos por lo que se ve. Pocos lugares de Europa pueden asomarse a un paisaje como el de Monfragüe y ver cruzar el cielo a los buitres y a las águilas en un espectáculo natural único. Pocos guardan cada invierno el rumor de las grullas que bajan a las dehesas de La Serena y a las vegas del Guadiana buscando refugio, o pueden asegurar que tienen algunos de los cielos más limpios y estrellados del continente. El agua corre fría por las gargantas del Jerte y de la Vera, se remansa en los embalses de Orellana y de La Serena, y la sierra se hace áspera y hermosa lo mismo en Gata y las Hurdes que en Tentudía o en las Villuercas. Ese es, quizá, nuestro lujo más callado: el de una tierra que respira a pleno pulmón.

Pero Extremadura es mucho más que un paisaje bonito para mirar. Es una tierra que produce y que da alimentos, productos y servicios de excelente calidad a otras regiones y a decenas de países. De estos campos salen la cereza del Jerte que anuncia la primavera, el pimentón de la Vera que perfuma la matanza, el tomate de las Vegas del Guadiana que viaja a medio mundo, el ibérico criado en la dehesa del sur, la Torta del Casar y el queso de la Serena, los vinos de la Ribera del Guadiana, el aceite, el corcho que tapa las botellas más selectas del planeta. Una despensa que es orgullo y también sello: cuando alguien, en cualquier rincón, disfruta de un producto extremeño, lleva sin saberlo un pedazo de esta tierra a su mesa.

Extremadura es la agroindustria puntera de Don Benito y Villanueva, que exporta maquinaria y tecnología al mundo entero; es Almendralejo convertido en capital del vino y del cava; es Mérida, Cáceres, Badajoz y Plasencia llenándose de pequeñas y medianas empresas, de talento digital, de proyectos que hace veinte años habrían nacido en cualquier otra parte y hoy eligen quedarse aquí. Es una región que se ha hecho fuerte en energía, que nos ha convertido en una potencia de renovables, y que cuenta con una central nuclear, la de Almaraz, por cuya continuidad hemos dado la batalla sin descanso, porque sostiene miles de empleos y la vida entera de su comarca.

Si de algo quiero presumir hoy, con todo, es de la gente que hace posible cada una de esas cosas. De los emprendedores extremeños, prueba viva de que el talento no entiende de tamaños ni de códigos postales. Del que hereda la explotación familiar y la moderniza sin renunciar a la tierra; del que abre un negocio en la plaza del pueblo; de quien investiga, innova o exporta desde aquí y le demuestra al mundo que se puede competir a lo grande sin dejar de ver por la ventana la encina de siempre. Cada uno de ellos desmiente, con su esfuerzo callado, el viejo relato de una Extremadura resignada. No pedimos que nos regalen nada: pedimos igualdad de oportunidades, y sabemos devolver con creces la confianza que se deposita en nosotros.

Y hay una imagen que me llena de esperanza: la de los que vuelven y los que deciden venir. Los que un día hicieron la maleta porque aquí no cabían sus sueños y hoy regresan a hacer región: a montar su empresa, a teletrabajar desde el pueblo de sus abuelos, a levantar una familia donde ellos crecieron. Esa es la mejor noticia que puede dar esta tierra, porque significa que el futuro está, cada vez más, cerca de dónde están nuestras raíces. Los números acompañan a las ganas: en lo que va de año se han creado en Extremadura más empresas que el pasado, y a mejor ritmo que la media de España.

Todo esto —el paisaje, la despensa, la industria, el talento, la gente— guarda un secreto que conviene no olvidar en un día como hoy: solo se sostiene si lo cuidamos juntos. Ninguna tierra prospera a empujones ni dividiéndose en bandos. Extremadura avanza cuando las instituciones, las empresas, el campo, la universidad y la sociedad entera reman en la misma dirección, cada cual haciendo lo que le corresponde, sin ruido y sin esperar aplausos. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí y lo que nos llevará más lejos. Creer en lo que somos y trabajar codo con codo para que quienes vengan detrás hereden una región todavía mejor.

Celebramos todo esto el día de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe, patrona de Extremadura. Desde su monasterio en las Villuercas, esta tierra pequeña se hizo grande y generosa con el mundo. A su amparo, cada uno desde su fe o desde su respeto, seguimos siendo una misma casa, orgullosa de su historia y decidida a merecer su futuro.

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Así que hoy toca presumir. De una tierra bonita hasta lo increíble, de una despensa que enorgullece, de una industria que despega, de unos emprendedores que no se rinden y de tanta gente honrada y con ganas. Con ganas de empujar su comunidad con fuerza. Y toca, sobre todo, darnos las gracias unos a otros por seguir aquí, por seguir creyendo, por seguir haciendo Extremadura entre todos. Feliz Día de Extremadura.