¿Qué llevó a un irlandés a instalarse en Cáceres y qué encontró en esta ciudad extremeña para decidir quedarse?

-Llegué a Cáceres porque encontré trabajo, pero elegí Extremadura porque me gusta mucho. Durante mis viajes por la región creo que Plasencia llegó a ser mi ciudad favorita porque tiene río y a mí me gusta mucho el agua. Cáceres no tiene esa parte, pero aquí apareció la oportunidad laboral.

Extremadura me resulta muy interesante porque tiene algo salvaje, diferente. En algunos momentos me recuerda incluso al oeste de Estados Unidos, a ese paisaje abierto. Además, cambia muchísimo con las estaciones. En primavera puede pasar del verde al amarillo y después al dorado en muy poco tiempo, y a finales de octubre vuelve rápidamente al verde. Me encanta observar esos cambios.

También me gustan mucho los pueblos pequeños. Cuando viajaba por Extremadura comprobé que la gente era más abierta que en otros lugares de España. Es más fácil empezar una conversación, existe curiosidad por quien viene de fuera. Recuerdo que la primera vez que estuve en Cáceres paré en una gasolinera para comprar pan, jamón y queso, y la mujer que atendía directamente me preparó el bocadillo. Son pequeños detalles que recuerdas.

Como ciudadano de otro país de la Unión Europea que vive en Extremadura, ¿qué significa Europa en su vida cotidiana?

-Para mí hay distintos niveles de identidad. Soy europeo, pero también soy irlandés. Lo comparo un poco con el deporte. Cuando era joven jugaba al rugby y soy seguidor del equipo de mi pueblo. Después está mi provincia, luego Irlanda y también existe el equipo de los British and Irish Lions, que reúne jugadores de Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales.

Con Europa ocurre algo parecido. Puedo sentirme de mi pueblo, de mi región, de Irlanda y al mismo tiempo europeo. Una cosa no elimina las demás. Yo veo Europa como una unidad, pero también como un conjunto de lugares diferentes que mantienen su propia identidad.

España e Irlanda comparten el mismo proyecto europeo. ¿Ha desaparecido realmente la sensación de frontera entre unos países y otros?

-Yo prácticamente no siento las fronteras dentro de Europa. Y eso me parece extraordinario porque, después de haber viajado por otras partes del mundo, compruebas que allí las fronteras pueden tener muchísimo más peso.

En Europa atraviesas Alemania, Francia, Bélgica o Países Bajos casi sin darte cuenta, pese a que detrás de esas fronteras existen historias muy difíciles.

Yo nací en 1972 e Irlanda entró en la Comunidad Económica Europea en 1973, así que prácticamente toda mi vida ha transcurrido dentro del proyecto europeo. Y el país que conocí de niño no tiene nada que ver con el actual. Han cambiado las mentalidades, las infraestructuras, las carreteras y las oportunidades.

De Cáceres valoro especialmente que sea una ciudad y, al mismo tiempo, esté tan cerca de la naturaleza. Vivo junto a la plaza de toros y en seis, siete u ocho minutos andando puedo estar fuera de la ciudad, rodeado de paisaje y viendo animales. Para mí eso es algo especial: tengo las ventajas de vivir en una ciudad y, prácticamente al lado de casa, puedo disfrutar del campo.

Extremadura ha recibido durante estas cuatro décadas importantes inversiones europeas para modernizar sus pueblos y reducir diferencias con otras regiones. ¿Percibe esa transformación desde su experiencia como residente?

-Llevo poco tiempo aquí, así que no puedo valorar personalmente cuánto ha cambiado Extremadura gracias a esas inversiones. Sí veo carteles y referencias a proyectos financiados por Europa, pero no tengo la perspectiva suficiente para comparar el antes y el después. Lo que sí considero fundamental es explicar de dónde procede el dinero y qué cosas se hacen con él. Una parte del problema que hubo con el Brexit fue precisamente que mucha gente en Reino Unido no sabía hasta qué punto determinados proyectos o inversiones estaban financiados por la Unión Europea.

Si consideramos importante la Unión Europea, también tenemos que explicárselo a la gente. No basta con recibir los beneficios; hay que contar de dónde vienen y por qué existen.

¿Cree que historias como la suya demuestran que también los pueblos extremeños pueden atraer población de otros lugares de Europa?

-No sé si mi historia demuestra que automáticamente se pueda atraer población porque cada persona busca cosas distintas, pero la libre circulación me parece algo fundamental y con muchísimas ventajas para los territorios.

También creo que instalarse en España, y no solo en Extremadura, todavía puede resultar bastante complicado. La burocracia es excesiva y eso puede desanimar a personas que se plantean venir.

Cuando veo pueblos o aldeas con muy pocos habitantes me produce cierta tristeza, aunque entiendo que forma parte de los cambios de la vida moderna. Pero, al mismo tiempo, hay personas en otras partes de Europa para quienes precisamente un pueblo pequeño puede ser el lugar perfecto para vivir.

Después de vivir en Extremadura, ¿qué les diría a sus compatriotas sobre una región que probablemente muchos todavía conocen poco?

-Uno de los problemas es que Extremadura no resulta especialmente accesible para quien viene desde otros países. Yo mismo viajé a Países Bajos en marzo: salí de Cáceres alrededor de las seis de la mañana y llegué a mi antiguo pueblo después de las once de la noche. Parte del problema fueron las horas de espera y las conexiones en Madrid.

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Tengo amigos que van a visitarme por primera vez en octubre y organizar el viaje tampoco ha sido sencillo. Además, mucha gente fuera de España no sabe prácticamente nada de Cáceres o Extremadura. Cuando intento explicar dónde vivo digo que estoy cerca de Portugal o relativamente cerca de Sevilla, porque son referencias que conocen mejor. Mis amigos probablemente piensan que estoy un poco loco porque siempre me han gustado lugares que no son los más famosos. Cuando vivía en Países Bajos tampoco elegí Ámsterdam ni Róterdam, sino una ciudad pequeña del sur. No me interesa necesariamente vivir en el lugar que conoce todo el mundo. Prefiero descubrir sitios diferentes. Y Extremadura, precisamente, es uno de esos lugares.