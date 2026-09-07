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El gran día de la autonomía

Sigue en directo el acto de entrega de Medallas de Extremadura

El Teatro Romano de Mérida se viste de gala para condecorar al cacereño Guillermo Gracia, el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. El futbolista campeón del mundo Pedro Porro no podrá acudir por sus compromisos deportivos en Inglaterra

Las claves del acto de Medallas por el Día de Extremadura

Las claves del acto de Medallas por el Día de Extremadura

Rocío Muñoz

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Ángel García Collado

Mérida

Extremadura se viste de gala en la víspera del día de la región para celebrar el acto de entrega de la máxima condecoración a nivel regional. Ante alrededor de 2.500 personas recogen las Medallas el cacereño Guillermo Gracia, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

La única ausencia es la del futbolista Pedro Porro, el dombenitense es el primer extremeño en ganar el Mundial de fútbol con la selección española. No puede desplazarse hasta la capital regional por sus compromisos deportivos en Inglaterra y la Junta ha optado por aplazar la entrega y organizar otro acto público cuando la agenda del futbolista permita darle el protagonismo reservado al reconocimiento.

El discurso ciudadano corre a cargo de la escritora de Almendralejo Inma Rubiales, de solo 24 años y ya convertida en una de las autoras con mayor seguimiento entre los lectores jóvenes. Además, la música tendrá un peso destacado. La Orquesta de Extremadura y la soprano, compositora y directora Pilar Jurado interpretarán juntas el himno regional. Después llegará el turno de Sanguijuelas del Guadiana.

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La edición de este año incorpora también un guiño especial a Robe Iniesta, fallecido el pasado mes de diciembre. La Junta ha elegido como lema 'Sucede Extremadura', una referencia directa a 'Sucede', canción incluida en uno de los discos más emblemáticos de Extremoduro.

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