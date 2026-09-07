El Teatro Romano de Mérida abraza a Extremadura en una noche de medallas, aplausos y raíces

Hay noches en las que el escenario cuenta casi tanto como quienes lo pisan. Y este 7 de septiembre, el Teatro Romano de Mérida volvió a convertirse en ese lugar en el que Extremadura se reúne para reconocerse a sí misma. Bajo una velada todavía marcada por el calor, las gradas fueron llenándose poco a poco mientras en los accesos se formaban largas colas y se mezclaban invitados, autoridades y ciudadanos llegados desde diferentes puntos de la comunidad. Todos compartían una misma cita: homenajear trayectorias, valores y logros capaces de servir de ejemplo para las nuevas generaciones. La encargada de conducir la ceremonia es la periodista extremeña Raquel Sánchez Silva, que ejerce de maestra de ceremonias en uno de los actos centrales del Día de Extremadura.

El Teatro Romano, preparado para acoger la entrega de las Medallas de Extremadura. / Javier Cintas

Antes del comienzo de la ceremonia, a las 21.30 horas, el desfile institucional ha dejado también una de las imágenes más curiosas de la noche. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha llegado vestida de rosa, el mismo color que ha elegido para su corbata el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. La coincidencia no ha sido casual: ambos han querido hacer un guiño al cartel del Día de Extremadura de este año, cuyo diseño toma como referencia los tonos de la portada de Agila, uno de los discos más emblemáticos de Extremoduro. Todo ello, en medio de un importante despliegue policial que ha rodeado el conjunto monumental desde las horas previas.

Autoridades e invitados posan antes del comienzo de la gala del Día de Extremadura. / Javier Cintas

Junto a Guardiola han acudido buena parte de las principales autoridades autonómicas. Entre ellas, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista; y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, de Vox. Del mismo modo se han sumado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; y el expresidente de la Junta y actual senador por Badajoz José Antonio Monago, además de representantes del PSOE, miembros de la corporación municipal, responsables de otras instituciones y autoridades civiles, militares y religiosas. Una amplia representación institucional que ha vuelto a reunirse en Mérida en una de las citas centrales del calendario extremeño.

Tres medallas sobre el escenario

Con el acto ya en marcha, todas las miradas se dirigen hacia los premiados. Este año han sido distinguidos el nadador Guillermo Gracia, el activista por los derechos LGTBI y presidente nacional de la Fundación Triángulo José María Núñez, el Museo Nacional de Arte Romano y el futbolista dombenitense Pedro Porro. Sin embargo, solo tres de las cuatro Medallas de Extremadura se entregan esta noche. El jugador del Tottenham no ha podido acudir por sus compromisos profesionales, por lo que su reconocimiento queda pendiente para otra fecha y Gracia, Núñez y el museo emeritense son los protagonistas de la entrega en el Teatro Romano.

Los integrantes de Sanguijuelas del Guadiana llegan al Teatro Romano antes de su actuación en la gala de las Medallas de Extremadura. / Álvaro Quintanilla

La ceremonia combina la solemnidad propia del reconocimiento con una importante presencia musical. La Orquesta de Extremadura tiene su espacio en la gala, mientras que Sanguijuelas del Guadiana se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la jornada. El grupo de Casas de Don Pedro ha atraído a la capital extremeña a seguidores llegados desde diferentes puntos de la región, una presencia que ya se ha hecho notar en los alrededores desde antes de que sonaran los primeros acordes. Su actuación aporta un tono más festivo y una conexión directa con esas raíces que han marcado buena parte de la imagen de este Día de Extremadura.

La otra imagen de la noche

A escasos metros del ambiente institucional también se ha escuchado la protesta. Varias plataformas ciudadanas y colectivos sociales se han concentrado antes del acto en las inmediaciones del Teatro Romano para criticar las políticas de la Junta y denunciar el deterioro de los servicios públicos. Entre ellos han estado vecinos de catorce localidades integrados en STOP BiometaNO Extremadura, movilizados contra distintos proyectos de plantas de biometano y biogás. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha acercado a saludarlos y después ha atendido a los medios, donde ha cargado contra una tierra de "postureo" y "escaparate" y ha reivindicado la que, a su juicio, pelea cada día por mantener vivos sus pueblos y sus servicios.

Protesta a las puertas del Teatro Romano de Mérida antes del acto de entrega de las Medallas de Extremadura. / Álvaro Quintanilla

Con la ceremonia ya en marcha, las piedras del Teatro Romano son esta noche testigo de historias muy diferentes. El deporte, el compromiso social, el patrimonio y la música comparten un mismo escenario, mientras tres medallas encuentran a sus destinatarios y una cuarta queda pendiente para Pedro Porro. Una cita que mezcla protocolo, aplausos, reivindicación y emoción en uno de esos lugares capaces de hacer de una ceremonia institucional una imagen reconocible de toda una tierra.