Trinidad Nogales recoge la Medalla de Extremadura para el Museo Romano de Mérida: "Seremos un centro patrimonial único en el mundo"

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida ha recibido este 7 de septiembre la Medalla de Extremadura con una mirada que ha ido mucho más allá de sus muros y de las piezas que custodia. Su directora, Trinidad Nogales, ha recogido la máxima distinción de la comunidad en el Teatro Romano con un discurso que ha viajado por casi dos siglos de historia, ha recuperado los nombres de quienes hicieron crecer la institución generación tras generación y ha reivindicado con fuerza la responsabilidad de conservar ese legado. "Nuestra raíz, nuestra esencia, nuestra identidad", ha resumido al hablar de aquello que debe llegar intacto a las generaciones futuras.

Nogales ha comenzado felicitando al resto de galardonados porque, ha señalado, todos comparten un mismo propósito: "Construir una Extremadura mejor". Después ha agradecido el respaldo recibido por la candidatura, especialmente el de la Asociación de Amigos del Museo y la Fundación de Estudios Romanos, antes de recurrir a Séneca para resumir la filosofía que ha acompañado a la institución desde sus orígenes. "La vida no se mide por la cantidad de cosas que hacemos. La vida se mide por la calidad de las cosas que hacemos", ha recordado. Desde 1838, ha añadido, se han sucedido innumerables actuaciones en favor de un patrimonio emeritense, nacional y, a su juicio, también mundial.

La directora ha trazado entonces un recorrido por algunas de las figuras que han sostenido esa historia. Ha citado a Moreno de Vargas, Pedro María Plano y Maximiliano Macías, responsable de las excavaciones del Teatro Romano a comienzos del siglo XX, y se ha detenido especialmente en José Álvarez Sáenz de Buruaga. Llegado a Mérida en plena posguerra, vinculó su vida a la ciudad y a su patrimonio entre 1943 y 1985 y fue capaz de imaginar un futuro mucho mayor para aquel pequeño centro instalado en la iglesia de Santa Clara. "Él creía en ese futuro", ha explicado Nogales, hasta conseguir que en 1975 Mérida contara con una institución de carácter nacional.

Ese trabajo permitió también salvar numerosos restos arqueológicos "de la incuria y de la piqueta", ordenar las colecciones y colocar los cimientos de la arqueología emeritense moderna. Después llegó 1986 y con él la sede diseñada por Rafael Moneo, de cuya inauguración se cumplen ahora 40 años y que Nogales ha definido como "un gran gigante" levantado junto al Teatro Romano. El salto fue definitivo: "Pasamos de ser un museo local a un museo nacional y a un museo internacional". En esa nueva etapa ha destacado igualmente la figura de José María Álvarez Martínez, anterior director, y su capacidad para formar un equipo y proyectar una institución moderna y competitiva.

Trinidad Nogales muestra la Medalla de Extremadura concedida al Museo Nacional de Arte Romano durante la gala celebrada en Mérida. / Javier Cintas

Ocho millones de visitantes y 3.000 actividades

Las cifras han servido para medir todo ese camino. Cerca de ocho millones de personas han pasado por la sede de Moneo durante estas cuatro décadas y se han desarrollado alrededor de 3.000 actividades, entre exposiciones, congresos, investigaciones y publicaciones. "Tenemos un prestigio ganado a pulso, se lo aseguro, nacional e internacional", ha defendido Nogales. Pero su mensaje ha ido mucho más allá de las estadísticas. "Los museos somos más necesarios que nunca. Somos instituciones que nos debemos a la sociedad", ha proclamado antes de recordar la enorme responsabilidad de custodiar para el futuro aquello que define a una comunidad.

Nogales, primera mujer que dirige la institución en una historia que se remonta a 1838, ha compartido la medalla con quienes han trabajado allí antes que ella y con el equipo que mantiene hoy su actividad. La distinción se la ha entregado Chelo López Aparicio, antigua portero mayor y responsable de atención al público, a quien ha definido como ejemplo de "un buen servidor público". "Esta medalla es fruto de todas esas generaciones que pasaron por el museo, de todas esas personas. Es una medalla enormemente compartida y repartida", ha asegurado.

La intervención también ha mirado hacia lo que todavía está por escribir. Nogales ha apelado a la colaboración entre Ayuntamiento, Junta, diputaciones, Asamblea, Consorcio de la Ciudad Monumental, Instituto de Arqueología y Universidad de Extremadura para sacar adelante grandes proyectos. Y uno ha sobresalido sobre todos: el futuro Museo Nacional de Arte Visigodo. "Cuando consigamos ese logro, seremos un centro patrimonial único en el mundo, con una colección romana y visigoda de primerísimo nivel", ha afirmado, convencida de que Mérida podrá situarse a la altura de los grandes referentes internacionales.

Trinidad Nogales ha terminado regresando a Séneca, su autor predilecto, con una frase que ha servido también para resumir casi dos siglos de trabajo compartido: "La vida es como una leyenda. No importa que sea larga, sino que esté bien". Una medalla que ha premiado una historia construida generación tras generación y que, lejos de cerrarla, ha servido para mirar hacia lo que viene: proteger el pasado, mantenerlo vivo y seguir haciendo de Mérida uno de los grandes centros patrimoniales del mundo.