209 Medallas para contar 40 años de Extremadura

La Medalla de Extremadura nació en 1986 como la máxima distinción institucional de la comunidad autónoma. Reconoce a personas, instituciones, grupos y colectivos que hayan destacado por sus servicios a la región, por la defensa de sus intereses, por proyectar su imagen o por contribuir a construir una sociedad más justa y solidaria. Desde 2013 se establece, con carácter general, un máximo de cinco concesiones anuales, aunque a lo largo de su historia se han producido reconocimientos extraordinarios.

1986

1. Juan Carlos I. El entonces rey de España se convirtió, por disposición del propio decreto de creación, en el primer titular de la Medalla de Extremadura.

2. Antonio Hernández Gil. El prestigioso jurista extremeño presidió el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

3. Ricardo Senabre Sempere. Filólogo y catedrático estrechamente ligado a la Universidad de Extremadura y al estudio de la literatura española.

4. Manuel Pacheco Conejo. Una de las voces fundamentales de la poesía extremeña del siglo XX.

5. Grupo Extremeño de Danza en Alemania. Reconocimiento a la difusión de la cultura y el folclore regional entre la emigración extremeña.

6. Semana de Extremadura en la Escuela. Una iniciativa destinada a acercar la identidad, historia y cultura regionales a las nuevas generaciones. El DOE recoge estas cinco últimas concesiones del 25 de julio, mientras que Juan Carlos I recibió la primera mediante la disposición adicional del decreto fundacional.

1987

No hubo concesiones.

Dionisio Hernandez Gil (Medalla de Extremadura 2001). / EL PERIÓDICO

1988

7. Jesús Delgado Valhondo. El poeta emeritense fue el único galardonado aquel año, en reconocimiento a su trayectoria humana y literaria.

1989

8. Montserrat Caballé. Una de las grandes sopranos internacionales de su generación.

9. Francisco de Asís Oterino Villasante. Religioso vinculado al Monasterio de Guadalupe y a la preservación de su patrimonio.

10. Federación Extremeña de Corales. Distinguida por su labor de promoción y divulgación de la música coral.

1990

11. Instituto El Brocense. Histórico centro cacereño reconocido por su prolongada contribución educativa.

12. Miguel Durán. Jurista que presidió la ONCE y destacó en la defensa de la integración de las personas con discapacidad.

Reyes Abades, cineasta. / El Periódico

1991

13. Juan Barjola. Pintor nacido en Torre de Miguel Sesmero y figura esencial del expresionismo español.

14. Eduardo Naranjo. El artista de Monesterio alcanzó una destacada proyección nacional e internacional.

15. Juan José Narbón. Pintor fundamental en la renovación de las artes plásticas extremeñas.

16. Vicent Sos Baynat. Geólogo que realizó una importante aportación al conocimiento científico y mineralógico de Extremadura.

17. Francisco González Santana. Impulsor del Museo Etnográfico de Olivenza y protector de la memoria popular.

18. Federación de Asociaciones Pro Deficientes Psíquicos de Extremadura (Fasex). Antecedente del actual movimiento asociativo de defensa de las personas con discapacidad intelectual. El DOE confirma las seis concesiones de aquel año.

1992

19. Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Uno de los principales símbolos históricos, religiosos, patrimoniales e identitarios de Extremadura.

20. Escuela de Formación del Profesorado de EGB de Cáceres. Reconocida por generaciones dedicadas a preparar a los docentes extremeños.

Pablo Guerrero. / El Periódico

1993

21. Mário Soares. El entonces presidente de Portugal fue distinguido como símbolo de las relaciones entre ambos territorios.

22. Rocío Martínez Gragera. Atleta extremeña reconocida por sus resultados y trayectoria deportiva.

1994

23. Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Badajoz. Reconocimiento a su contribución histórica a la formación del profesorado.

24. Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre. Homenaje al altruismo de miles de ciudadanos.

25. Asociaciones de Emigrantes Extremeños. Distinción a quienes preservaron la identidad y los vínculos con Extremadura desde fuera. Las tres concesiones constan en el DOE de agosto de 1994.

Florinda Chico, actriz. / EL PERIÓDICO

1995

26. Jesús Usón Gargallo. Veterinario, cirujano e investigador, impulsor del centro cacereño de cirugía de mínima invasión que lleva su nombre.

27. Agrupación Táctica Extremadura de las Fuerzas Armadas. Reconocida por su trayectoria y por llevar el nombre de la comunidad.

1996

28. Antonio Vázquez López. Primer presidente de la Asamblea de Extremadura, cargo que desempeñó desde 1983 hasta 1995.

29. Enrique Tornero Hernández. Nadador paralímpico reconocido después de sus éxitos en Atlanta 1996.

30. Nuria Cabanillas Provencio. Gimnasta pacense integrante del conjunto español campeón olímpico en Atlanta.

31. Juan Pérez Márquez. Balonmanista extremeño que conquistó el bronce olímpico con España.

32. Alicia Martínez Gragera. Atleta paralímpica de Montijo, medallista en Atlanta.

33. Manuel Julián Rufo Gracia. Futbolista de fútbol 7 paralímpico, también medallista en los Juegos de Atlanta.

34. Juan Carlos Holgado Romero. Arquero extremeño que había logrado el oro olímpico por equipos en Barcelona 1992. El DOE confirma las dos primeras concesiones en julio y otras cinco el 3 de septiembre.

1997

35. Luis Jacinto Ramallo García. Presidente de la Junta Regional preautonómica entre 1978 y 1980.

36. Manuel Bermejo Hernández. Sucedió a Ramallo al frente de la Junta Regional durante el proceso hacia la autonomía.

37. Esteban Sánchez Herrero. Pianista y compositor de prestigio internacional, reconocido a título póstumo.

1998

38. Wolf Vostell. Artista alemán cuya vinculación con Malpartida de Cáceres dio origen al Museo Vostell.

39. Alberto Oliart. Jurista y político emeritense que desempeñó diferentes responsabilidades ministeriales.

40. Rafael Ortega Porras. Maestro alfarero y referente de uno de los oficios artesanales tradicionales.

41. Asociación de Centros de Cultura Popular y Promoción de la Mujer. Distinguida por su actividad social y formativa.

42. Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina. Reconocida por su trabajo asistencial y educativo.

Luis Landero, escritor. / El Periódico

1999

43. Eladio Viñuela. Científico extremeño de referencia en biología molecular, distinguido a título póstumo.

44. Joaquín Araújo. Naturalista, escritor y divulgador estrechamente vinculado al patrimonio ambiental regional.

45. Manuel Martínez-Mediero Díaz. Uno de los dramaturgos extremeños de mayor proyección y presencia sobre los escenarios.

46. Instituto Secular Hogar de Nazaret. Reconocido por su labor social y asistencial.

2000

47. Enrique Moreno González. Cirujano de prestigio internacional y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

48. Reyes Abades. Especialista extremeño en efectos especiales y ganador de numerosos premios Goya.

49. Pablo Guerrero. Cantautor y poeta cuya obra ha llevado la sensibilidad extremeña por toda España.

50. Feria Internacional Ganadera de Zafra. Una de las grandes citas ganaderas y económicas de la región.

51. Federación Extremeña al Drogodependiente. Reconocida por su trabajo asistencial, preventivo y de integración.

2001

52. Ángel Duarte. Pintor y escultor de importante trayectoria internacional.

53. Dionisio Hernández Gil. Arquitecto destacado por su compromiso con la conservación del patrimonio.

54. Antonio Montero Moreno. Primer arzobispo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

55. Sociedad Cultural La Filarmónica de Olivenza. Histórica institución dedicada a la formación y difusión musical.

2002

56. Antonia López González. Médica especializada en medicina tropical y cooperación sanitaria.

57. Rogelio García Vázquez. Pintor reconocido por su trayectoria artística.

58. Teresiano Rodríguez Núñez. Periodista y durante años director del diario HOY.

59. Obra Social de Caja de Extremadura. Reconocimiento a décadas de apoyo cultural, asistencial y social.

60. Obra Social de Caja de Badajoz. Distinguida igualmente por su extensa actividad en beneficio de la sociedad extremeña.

2003

61. Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Lugar esencial de la historia europea y uno de los grandes símbolos patrimoniales extremeños.

62. Delegación en Extremadura de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Reconocimiento a las víctimas y a la defensa de su memoria.

63. Florinda Chico. Actriz nacida en Don Benito con una extensa trayectoria teatral, cinematográfica y televisiva.

64. Luis Pastor. Cantautor nacido en Berzocana y estrechamente vinculado a la identidad regional.

65. Caja Rural de Almendralejo. Entidad ligada durante décadas al desarrollo agrario y económico.

66. Escuela de Arte de Mérida. Reconocimiento a su trayectoria educativa y artística.

Javier Cercas, escritor. / El Periódico

2004

67. Diego Hidalgo Schnur. Empresario, intelectual y filántropo nacido en Los Santos de Maimona.

68. Dulce Chacón. Escritora zafrense reconocida a título póstumo.

69. Pueblo de Madrid. Homenaje a la respuesta de los madrileños tras los atentados del 11-M.

70. Pueblo de Talayuela. Reconocido por su capacidad de convivencia e integración de población procedente de distintos países.

71. Adenex. Una de las organizaciones históricas de defensa del medio ambiente extremeño.

72. Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES). Referente regional de inclusión a través del deporte.

2005

73. Javier Cercas. Escritor de origen extremeño cuya obra ha alcanzado una extraordinaria repercusión internacional.

74. Luis Landero. Novelista de Alburquerque y una de las grandes voces de la literatura española contemporánea.

75. Luis Canelo Gutiérrez. Pintor distinguido por su trayectoria creativa.

76. José María Caballero Cáceres. Misionero reconocido por décadas de compromiso con los más desfavorecidos.

77. Unidad de Coordinación Regional de Trasplantes. Distinguida por su trabajo sanitario y la promoción de la donación.

78. Cruz Roja de Extremadura. Homenaje a una prolongada trayectoria humanitaria y asistencial.

79. Cooperativa de Regantes de Extremadura (CREX). Reconocida por su papel en el desarrollo y modernización del regadío.

80. Asociación Cacereña de Folklore El Redoble. Distinción por preservar y divulgar las tradiciones populares.

2006

81. José Manuel Calderón. El baloncestista de Villanueva de la Serena fue reconocido tras proclamarse campeón mundial con España.

82. José Miguel Santiago Castelo. Periodista, escritor y figura de referencia de la cultura extremeña.

83. Miguel Sansón Serván. Artesano distinguido por la calidad y singularidad de su trabajo.

84. Concepción Álvarez Sánchez. Figura histórica del restaurante La Troya de Trujillo y de la gastronomía regional.

85. Festival Juvenil Grecolatino. Reconocido por acercar el teatro clásico a generaciones de estudiantes.

El rey Felipe VI recibe la Medalla de Extremadura de manos de Guillermo Fernández Vara. / El Periódico

2007

86. Helga de Alvear. Galerista y coleccionista, impulsora en Cáceres de un proyecto artístico de relevancia internacional.

87. Juan Margallo. Actor y director cacereño, figura imprescindible de la escena española.

88. José Antonio Ferrera. Torero estrechamente vinculado a Extremadura.

89. Delegación Territorial de la ONCE en Extremadura. Reconocida por su labor de inclusión de las personas ciegas.

90. Restaurante El Figón de Eustaquio. Referente de la cocina tradicional cacereña.

91. Restaurante Azcona. Histórico establecimiento pacense reconocido por su aportación gastronómica.

2008

92. Reina Sofía. Medalla extraordinaria con motivo del 25 aniversario del Estatuto de Autonomía.

93. Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Primer presidente de la Junta de Extremadura, también distinguido extraordinariamente.

94. José Luis Sáez. Presidente de la Federación Española de Baloncesto.

95. Juan Espino Navia. Presidente durante décadas de la Federación Extremeña de Fútbol.

96. Pureza Canelo. Poeta nacida en Moraleja y voz destacada de las letras españolas.

97. Francisco Rubio Llorente. Prestigioso jurista extremeño y presidente del Consejo de Estado.

98. Soraya Arnelas. Cantante nacida en Valencia de Alcántara.

99. Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad. Reconocimiento al movimiento asociativo de la discapacidad.

100. Asociación para la Ayuda a las Familias Afectadas por la Leucemia. Distinguida por su labor de acompañamiento.

101. Congregación Hermanas de la Cruz. Reconocida por su histórica actividad asistencial.

102. Caja Rural de Extremadura. Entidad profundamente vinculada al tejido económico y rural.

103. Restaurante Atrio. El establecimiento cacereño fue reconocido por colocar la gastronomía extremeña en la élite mundial. Las dos primeras fueron extraordinarias y se sumaron a diez concesiones ordinarias.

2009

104. Pablo Campos Palacín. Investigador distinguido por su aportación científica.

105. María Ángeles Durán Heras. Socióloga e investigadora del CSIC, pionera en el estudio de los cuidados.

106. Jesús Sánchez Adalid. Escritor extremeño especialmente reconocido por su novela histórica.

107. Pepa Bueno. Periodista pacense con una extensa trayectoria en radio, televisión y prensa.

108. Fernando Hernández Pelayo. Periodista reconocido a título póstumo.

109. Tomás Pérez Durán. Profesional de la comunicación con una larga trayectoria regional.

110. Miguel Murillo Gómez. Dramaturgo y gestor cultural.

111. María Coronada Herrera. Soprano reconocida por su carrera musical.

112. Pueblo de Barrancos. La localidad portuguesa fue distinguida por auxiliar a refugiados extremeños durante la Guerra Civil.

113. Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz. Reconocido por su defensa de las libertades fundamentales.

2010

114. Felipe de Borbón y Grecia. El entonces príncipe de Asturias recibió de manera extraordinaria la Medalla regional.

115. Juan de Dios Román. Entrenador, seleccionador y dirigente del balonmano español nacido en Mérida.

116. Ángeles Luaces. Periodista extremeña de larga trayectoria profesional.

117. Noelia García Martín. Deportista paralímpica reconocida por sus éxitos y ejemplo de superación.

118. Víctor Guerrero Cabanillas. Médico y escritor.

119. Francisco Valverde Luengo. Referente del movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual.

120. Fray Guillermo Cerrato Chamizo. Prior del Real Monasterio de Guadalupe.

121. Jaime Alejandro Maldonado. General de brigada de la Guardia Civil en Extremadura.

122. Joaquín González Manzanares. Fundador de la Unión de Bibliófilos Extremeños.

123. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Reconocimiento al cooperativismo y a su peso en el campo regional.

2011

124. Pueblo de Zalamea de la Serena. Reconocido por mantener viva la representación popular de El alcalde de Zalamea.

125. Manuel Pecellín Lancharro. Escritor, investigador y gran divulgador de la cultura regional.

126. Manuel Rui Nabeiro. Empresario portugués fundador de Delta Cafés y símbolo de cooperación transfronteriza.

127. Mercedes Moreno. Voluntaria reconocida por su trabajo con personas reclusas.

128. Universidad de Mayores. Distinguida por acercar el conocimiento universitario a las personas de mayor edad.

2012

129. Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre de La Fragosa. Reconocimiento a su atención a personas vulnerables.

130. Miguel del Barco Gallego. Compositor de la música del Himno de Extremadura.

131. Víctor Chamorro. Escritor cuya extensa obra está profundamente vinculada a la historia y realidad regional.

132. Miguel de la Quadra-Salcedo. Periodista y aventurero, creador de Aventura 92 y Ruta Quetzal.

133. Delfín Hernández Hernández. Médico, docente universitario y referente de la lucha contra el cáncer.

2013

134. Guardia Civil. Reconocimiento institucional a su histórico servicio en Extremadura.

135. Tomás Calvo Buezas. Antropólogo y sociólogo especializado en migraciones e interculturalidad.

136. Francisco Pedraja Muñoz. Pintor pacense y referente de las artes plásticas.

137. Enrique Floriano Millán. Nadador paralímpico con una extraordinaria carrera internacional.

138. Seminario San Atón de Badajoz. Institución centenaria de gran peso educativo, religioso y cultural.

2014

139. Adolfo Suárez González. El expresidente del Gobierno recibió la Medalla a título póstumo por su papel en la Transición.

140. Robe Iniesta. Fundador de Extremoduro y una de las figuras más influyentes del rock español.

141. ADMO. La Asociación para la Donación de Médula Ósea fue distinguida por su actividad solidaria.

142. UNED. Reconocimiento a la Universidad Nacional de Educación a Distancia por acercar los estudios superiores a la región.

143. Jefatura Superior de Policía de Extremadura. Distinción al servicio prestado por la Policía Nacional.

2015

144. Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. Histórica institución pacense de carácter cultural y educativo.

145. Elena Ayuso Ledesma. Deportista de paracanoe y ejemplo de superación.

146. Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23. Reconocimiento a su trayectoria y vinculación con Extremadura.

147. Juntas provinciales de la AECC y Asociación Oncológica Extremeña. Medalla conjunta por su apoyo a pacientes y familias.

148. Cáritas diocesanas y Bancos de Alimentos de Cáceres y Badajoz. Reconocimiento colectivo a su lucha contra la exclusión.

2016

149. José Luis Pérez Chiscano. Naturalista y botánico, gran conocedor y defensor del patrimonio ambiental.

150. Acetre. Grupo oliventino esencial en la recuperación y difusión de la música tradicional.

151. Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo. Institución con una extensa trayectoria educativa.

152. Federación Extremeña del Folklore. Reconocida por proteger y transmitir el patrimonio tradicional.

153. Voluntarios de Protección Civil. Homenaje a su servicio desinteresado en emergencias y actos públicos.

154. Pueblo de Moraleja. Distinguido por su respuesta durante el incendio de Sierra de Gata de 2015.

2017

155. María Victoria López. Cooperante y responsable de Medicus Mundi en Extremadura.

156. Pepe Extremadura. Cantautor y divulgador de la cultura y la identidad regional.

157. Santa Teresa Club Deportivo. Equipo femenino pacense que llevó el nombre de Extremadura a la máxima categoría.

158. Orfeón Cacereño. Histórica institución coral.

159. Colegio San José de Villafranca de los Barros. Reconocimiento a una prolongada trayectoria educativa.

2018

160. María Victoria Gil Álvarez. Investigadora, profesora universitaria y divulgadora.

161. Ángel Sastre. Periodista extremeño con una destacada carrera como corresponsal en zonas de conflicto.

162. Sor Cristina Arana. Religiosa reconocida por una vida dedicada a la atención a los demás.

163. Gonzalo Martín Domínguez. Maestro y referente de la emigración extremeña en Sevilla.

164. Jaime de Jaraíz. Pintor y músico reconocido a título póstumo.

165. Manantial Folk. Formación dedicada durante décadas a recuperar la música tradicional.

166. Federación Extremeña de Bandas de Música. Homenaje al papel cultural y educativo de las bandas locales.

2019

167. Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Una de las grandes citas culturales españolas.

168. Unidad Militar de Emergencias. Reconocida por sus intervenciones ante incendios y otras catástrofes.

169. Ada Salas. Poeta cacereña de sólida trayectoria literaria.

170. María Jesús Almeida. Periodista extremeña.

171. Cuerpos de Policía Local de Extremadura. Reconocimiento colectivo a su servicio en los municipios.

172. Sociedad Micológica de Extremadura. Distinguida por su labor científica y divulgativa.

2020

La pandemia llevó a una concesión excepcional destinada a reconocer colectivamente a quienes sostuvieron la comunidad durante la crisis.

173. Trabajadores de las cárceles. Por mantener los servicios penitenciarios durante la emergencia sanitaria.

174. Operativo Alpha. Mujeres voluntarias de 18 municipios que confeccionaron material de protección.

175. RedCor. La red de servicio civil cacereña desplegó una importante actividad solidaria.

176. Trabajadores esenciales. Homenaje a quienes mantuvieron los servicios básicos durante el confinamiento.

177. Personal sanitario y sociosanitario. Reconocimiento a la primera línea de atención durante la covid.

178. Ayuntamientos. Por su respuesta directa a las necesidades de los ciudadanos.

179. Diputaciones de Cáceres y Badajoz. Reconocidas por el apoyo prestado especialmente a los municipios pequeños.

180. Docentes. Por sostener la educación en unas circunstancias extraordinarias.

181. Niños. Reconocimiento al comportamiento de los menores durante el confinamiento.

182. Personal de las residencias de mayores. Homenaje a quienes afrontaron uno de los escenarios más duros de la pandemia.

2021

183. Joaquín ‘Kini’ Carrasco. Deportista paralímpico cacereño con una extensa carrera internacional.

184. Josefa Gómez. Matrona reconocida por una vida profesional dedicada a la atención a las mujeres.

185. José María Fernández de Vega. Productor audiovisual ligado al desarrollo del sector cinematográfico regional.

186. Colegio San Antonio de Padua de Cáceres. Distinguido por su trayectoria educativa.

187. IES Zurbarán e IES Bárbara de Braganza. Medalla compartida por dos históricos centros docentes de Badajoz.

2022

188. Proyecto de fusión Don Benito-Villanueva de la Serena. Reconocimiento al proceso ciudadano e institucional promovido por ambas localidades.

189. Guadalupe Sabio Buzo. Científica extremeña de prestigio internacional.

190. Eva González Pérez. Abogada que desempeñó un papel fundamental en el escándalo de las ayudas familiares de Países Bajos.

191. Marco Antonio Sánchez Becerra. Activista contra la ELA, distinguido a título póstumo.

192. Federación Extremeña de Caza. Reconocida por su trayectoria y peso social, económico y deportivo.

2023

193. Equipo investigador de Casas del Turuñuelo. Reconocimiento a unos descubrimientos tartésicos de repercusión internacional.

194. El Periódico Extremadura. El diario recibió la Medalla en el año de su centenario.

195. Rally de la Vendimia. Histórica prueba del automovilismo extremeño.

196. Unidad de Oncohematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Distinguida por su atención a niños y familias.

197. Colegio Nuestra Señora del Carmen Vedruna de Villafranca de los Barros. Reconocimiento a su trayectoria educativa.

2024

198. José Pizarro. Cocinero de Talaván que ha convertido la gastronomía española y extremeña en una referencia en Reino Unido.

199. Álvaro Martín Uriol. Marchador de Llerena, campeón mundial y posteriormente campeón olímpico.

200. Asunción Gómez Pérez. Ingeniera e investigadora, referente internacional en inteligencia artificial.

201. Instituto Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad de Plasencia. Reconocido por su histórica actividad educativa y social.

2025

202. Carolina Yuste. Actriz pacense, ganadora de dos premios Goya y una de las intérpretes más destacadas de su generación.

203. Juan Manuel Sánchez. Investigador y catedrático de la Universidad de Extremadura.

204. Marcelino Díaz. Viticultor y figura decisiva en el desarrollo del cava de Almendralejo.

205. Plan Infoex. Medalla extraordinaria concedida a los hombres y mujeres del dispositivo de prevención y extinción de incendios tras los graves fuegos de aquel verano.

2026

206. Pedro Antonio Porro Sauceda. El futbolista de Don Benito recibe la distinción tras proclamarse campeón del mundo con España y convertirse en referente deportivo de la región.

207. José María Núñez Blanco. Pionero del activismo LGTBI en Extremadura y figura fundamental de Fundación Triángulo durante más de tres décadas.

208. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. La institución casi bicentenaria es distinguida cuando se cumplen 40 años de la apertura de su sede diseñada por Rafael Moneo.

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209. Guillermo Gracia Núñez. Nadador cacereño, múltiple campeón y plusmarquista mundial de deporte adaptado, reconocido también por su defensa de la inclusión.