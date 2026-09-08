40 años de resignación en Extremadura: ¿Qué hicimos con 60.000 millones?

Es difícil sintetizar en breve espacio los cambios y la evolución de Extremadura tras su pertenencia a la Unión Europea (1986). Empecemos por resaltar que ha recibido desde entonces ayudas comunitarias que, actualizadas a precios de hoy e incorporando el vigente marco 2021-2027, se sitúan en torno a 60.000 millones de euros. La comunidad que más dinero ha recibido por habitante. A ello habría que sumar los distintos mecanismos estatales de solidaridad, nivelación y compensación interterritorial.

Como universitario, he insistido en que no podemos quejarnos de la ausencia de fondos. Lo que ha faltado es una visión con luces largas capaz de convertir esa colosal corriente financiera en una transformación global del territorio. Ha sido muy socorrido tradicionalmente culpar de nuestras desgracias a la falta de recursos, por eso planteo unas preguntas embarazosas: ¿Qué se hizo con esos miles de millones? ¿Para qué se utilizaron? Y, sobre todo, ¿qué se dejó de hacer?

En los primeros Planes de Desarrollo Regional (PDR) era lógico construir carreteras, abastecimientos, saneamientos, colegios, hospitales y equipamientos básicos. Extremadura clamaba por salir del sempiterno subdesarrollo material. Pero una vez transitada parte de aquella distancia, se debió pasar de la política del asfalto, el acerado, la casa de cultura y el centro de interpretación a una estrategia de transformación productiva. No ocurrió con la urgencia e intensidad necesaria. Se multiplicaron programas, convocatorias, organismos, subvenciones y actuaciones por doquier, muchas tan caras como prescindibles. Faltó una priorización territorial basada en aquello que podía cambiar la posición económica de la región (última en el ranking español): industria, innovación, dimensión empresarial, transformación de nuestros recursos agrarios, ganaderos, forestales y mineros, logística, tecnología y empleo cualificado.

El resultado es revelador: Extremadura ha dedicado anualmente alrededor del 0,7 % de su PIB a la Investigación y al Desarrollo (I+D+i+t), la mitad que España y muy lejos de Europa, lo que explica también nuestra postrera posición en competitividad. Las inauguraciones ficticias de proyectos fallidos (Dragón, Hering, Elysium City, Centro Budista, Gigafactoría que se encoge…) constituyen un indicador de la desorientación planificadora.

Algo parecido sucede con otras políticas sociales, como el PER y sus modificaciones posteriores, que eran instrumentos bienintencionados y «a término», pero incomprensiblemente siguen vigentes afectando a unos 20.000 peones agrícolas, como síntoma de fracaso.

Obviamente, las transferencias son necesarias porque permiten combatir la pobreza y amortiguan conflictos sociales, pero no crean per se fábricas, tecnología, empresas competitivas ni empleos estables, salvo el engorde hasta la hipertrofia de las Administraciones extremeñas (el empleo ligado directa e indirectamente al sector público supone entre el 35 y el 40%). En definitiva, la Junta durante décadas ha gestionado el atraso sin atacar sus causas, por ello no sorprende que el 26,5% de sus habitantes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, elevándose hasta un tercio entre la población joven.

Esa ausencia de una política territorial estratégica se ha plasmado en decenas de regiones de Europa central y oriental, incluso del sur, que al comenzar milenio partían muy por debajo de Extremadura han convergido rápidamente habiendo superado la posición extremeña, que aún continúa entre los territorios menos desarrollados de la UE.

Para ilustrar lo que digo, podemos recurrir al símil de una región que hasta los años ochenta circulaba por carreteras deficientes en un coche viejo, a una velocidad media de 70 km/h. Con la entrada en la Comunidad Europea se mejoraron las infraestructuras, algunas carreteras se transformaron en autovías y, metafóricamente, se nos proporcionó un vehículo nuevo con el que pudimos aumentar la velocidad hasta los 90 km/h. El cambio fue sustancial, pero no suficiente para alcanzar a las regiones más avanzadas. La explicación es sencilla: si observamos el espejo retrovisor comprobamos que avanzamos mucho más rápido que antes, algo indudable. Sin embargo, al mirar a nuestro alrededor vemos que quienes nos precedían continúan alejándose y que muchas de las regiones que venían detrás terminan adelantándonos porque circulan a 120 km/h. Es decir, Extremadura progresa, pero lo hace a una velocidad inferior a la del conjunto, lo que impide abandonar las posiciones rezagadas de los rankings del desarrollo.

Esta incongruencia se vuelve todavía más difícil de explicar cuando se observan los recursos disponibles. En 2024 Extremadura produjo 31.108 GWh de electricidad y consumió apenas 4.801 GWh, generando casi 7 veces más energía de la que necesitó. Sin embargo, una de las comunidades con mayor excedente eléctrico de España continúa figurando entre las menos industrializadas. Producimos electrones para que se desarrolle el resto del país sin que aquí apenas se hayan instalado fábricas, tecnología, almacenamiento, empleo cualificado y valor añadido, siendo una muestra más de nuestra debilidad para reivindicar y mutar de modelo colonial.

Precisamente cuando tenemos ya inversores para absorber esa energía excedentaria, el Gobierno no amplía los nodos de consumo eléctrico y, hace unos días tramitó un Decreto con nuevas exigencias regulatorias para yugular los Centros de Datos que afectan negativamente a Extremadura, a la que no deberían aplicarse los mismos criterios dada su altísima capacidad energética.

Algo similar ocurre con los recursos hídricos. Disponemos de una capacidad de más de 14.000 hm³ en los grandes embalses de las cuencas extremeñas del Guadiana y el Tajo (tanto como Francia y Alemania juntas) con un regadío altamente productivo y, sin embargo, cuesta ampliar la superficie regable en Tierra de Barros. Es obligatorio seguir modernizando los usos hasta vincular cada hectárea regada a una industria agroalimentaria que transforme, envase y comercialice in situ lo que producimos. Extrapolable al sector ganadero. Porque exportar productos sin transformar, electricidad o materias primas es una ‘especialización regional’ que da escasos frutos.

Los espacios protegidos (1.300.000 hectáreas) de la Red Natura 2000, están dificultando la conservación de los hábitats y, paradójicamente, expulsando más intensamente a la población del mundo rural. A Extremadura en este caso sí le correspondería recibir ingentes cantidades por su contribución a la biodiversidad, por el efecto sumidero de carbono y por los servicios ecosistémicos, merced a sus casi 3 millones de hectáreas de superficie forestal. Por ello, preservar no equivale a clausurar económicamente el territorio. Cuando una delimitación ambiental alcanza pueblos, explotaciones o terrenos carentes incluso de los valores que nunca justificaron su protección (Marina Isla de Valdecañas), el problema ya no es ecológico sino de ordenación territorial. Extremadura debe salvaguardar sus espacios excepcionales, al tiempo que exigir seguridad jurídica, procedimientos proporcionados y compensaciones para quienes soportan las restricciones derivadas de mantener un patrimonio que beneficia al conjunto europeo.

Asimismo, presenta carencias de vertebración territorial en un espacio de 41.600 km2 (mayor que 60 países) y casi despoblada en sus 388 municipios (más que Reino Unido o Portugal), con una débil red urbana, sin ninguna ciudad de gran tamaño y jerarquía (sólo 7 núcleos superan los 25.000 habitantes), siendo únicamente Badajoz la que alcance los 150.000 censados (posición 44 en el ranking de ciudades españolas).

No obstante, son las infraestructuras el paradigma del abandono: cuarenta años después de entrar en la UE seguimos esperando una conexión ferroviaria plenamente competitiva con Madrid (AVE o trenes rápidos), una red electrificada capaz de mover mercancías con rapidez hacia Portugal y los puertos atlánticos y la conversión efectiva de la N-430/A-43 en el gran corredor transversal que una el Atlántico y el Mediterráneo sin necesidad de atravesar siempre el centro peninsular. Los avances son tan limitados como el porcentaje de electores que aportamos al sistema.

Pero quizá el factor más significativo de esta frustración identitaria no sea la renta, ni la industria ni las infraestructuras, sino las personas, ya que durante el siglo XXI no sólo ha continuado la hemorragia emigratoria, sino que hemos asistido a una «fuga de talento» (más de 40.000 jóvenes altamente cualificados) hacia otras regiones y el extranjero. No retener a los recursos humanos supone un alto coste que nos priva de su producción y reproducción.

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La conclusión es incómoda: Si llevamos cuarenta años sin converger es porque estamos repitiendo un esquema equivocado, destinado a administrar la beneficencia en vez de atajar los problemas de raíz. Quien siembra siempre lo mismo recoge idéntica cosecha. Una región que cuenta con ingentes recursos (del mismo tamaño geográfico que Suiza, Países Bajos o Dinamarca y sin presión demográfica) y, después de tantísimas ayudas, sigue siendo pobre, evidencia que el problema no está en las subvenciones sino en nosotros mismos que continuamos con la resignación de «el modelo María de la O», o sea, «que desgraciaíta gitana tú eres teniéndolo tó».