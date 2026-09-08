Extremadura suma cuatro veranos con al menos 9 muertos en carreteras

Nueve personas han muerto durante julio y agosto en las carreteras interurbanas de Extremadura. Son las mismas que el pasado verano, una menos que en 2024 y cuatro menos que en 2023. La comparación con los últimos cinco años deja dos periodos muy distintos: en 2021 fallecieron tres personas y en 2022 solo dos; después llegó un brusco salto hasta las 13 víctimas de 2023 y, aunque desde entonces la cifra ha ido descendiendo, Extremadura encadena ya cuatro veranos consecutivos con al menos nueve muertos en carretera.

La serie completa deja 3 fallecidos en 2021, 2 en 2022, 13 en 2023, 10 en 2024, 9 en 2025 y otros 9 este 2026. Los datos corresponden a vías interurbanas durante julio y agosto y contabilizan a quienes fallecen dentro de las 24 horas posteriores al accidente.

El contraste es importante. Los veranos de 2021 y 2022 dejaron juntos cinco víctimas mortales. En los cuatro siguientes, entre 2023 y 2026, la cifra asciende a 41. El máximo reciente se alcanzó en 2023. Desde entonces se ha producido una reducción, primero a diez y después a nueve, pero sin regresar a los registros de comienzos de la década. En esto puede influir que los movimientos se limitaron a causa de la pandemias por coronavirus.

Los cuatro últimos veranos suman 41 fallecidos, frente a los cinco registrados entre 2021 y 2022

Julio terminó con tres fallecidos en vías interurbanas extremeñas, uno menos que en el mismo mes de 2025. La primera víctima fue un trabajador de conservación de carreteras de 23 años, que murió el 20 de julio en la A-5 a su paso por Badajoz. El joven trabajaba en el kilómetro 403, junto a una salida del polígono industrial El Nevero, cuando se produjo una colisión entre un camión y el vehículo de mantenimiento de carreteras. Otro operario, de 61 años, resultó herido grave.

Accidentes en julio

El 31 de julio se registraron dos accidentes mortales en la provincia de Cáceres. El primero ocurrió sobre las dos de la tarde en el camino CG-9, en el término municipal de Talayuela y cerca de Rosalejo. Dos turismos colisionaron de forma frontolateral y una mujer de 67 años falleció. Otras seis personas tuvieron que ser evacuadas al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

En el accidente de Villamiel perdió la vida un hombre de 51 años. / GUARDIA CIVIL

Horas después se produjo el accidente de Hervás. La Guardia Civil mantenía un control preventivo en uno de los accesos a la localidad cuando detectó una conducción irregular. Al darle el alto, el conductor hizo caso omiso y emprendió una huida a gran velocidad. El turismo acabó saliéndose de la EX-205 y volcó. El copiloto, un hombre de 46 años, falleció y los otros dos ocupantes, ambos de 24 años, resultaron heridos graves. Durante la inspección posterior del vehículo se localizaron además sustancias estupefacientes.

En agosto

Agosto duplicó la cifra de julio y dejó otras seis víctimas. La primera llegó el día 1, cuando un motorista de 51 años murió en la EX-205, cerca de Villamiel. La investigación determinó que había participado un segundo vehículo cuyo conductor abandonó el lugar sin auxiliarle. La Guardia Civil localizó después el turismo y detuvo a su conductor, que arrojó una tasa de alcohol que casi cuadruplicaba el máximo permitido. Fue investigado por homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y un delito contra la seguridad vial.

La segunda víctima de agosto fue una joven de 22 años que murió tras una colisión frontal entre dos turismos en la EX-203, a la altura de Tejeda de Tiétar. El choque dejó además tres heridos de distinta consideración.

Seis de las muertes se concentraron durante el mes de agosto, el doble respecto al primero

En la N-523

El 16 de agosto una colisión múltiple en la N-523, en las proximidades de Badajoz, dejó otro fallecido. En el accidente estuvieron implicados tres vehículos. Murió un joven de entre 20 y 25 años y otras cinco personas resultaron heridas, una de ellas grave.

La cuarta víctima de agosto llegó durante la madrugada del día 25. Un hombre de 61 años fue atropellado por un turismo en la EX-104, dentro del término municipal de Villanueva de la Serena. Los servicios sanitarios acudieron al lugar, pero no pudieron salvarle la vida.

Hace apenas una semana

Tres días después, el 28 de agosto, murió otro conductor en la EX-337, entre Alange y Almendralejo. La víctima, un hombre de 49 años y vecino de Almendralejo, viajaba solo. Su turismo se salió por el margen izquierdo en una curva y posteriormente volcó. Según las primeras actuaciones, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo.

El último accidente mortal de agosto se produjo el día 30 en la A-5, a la altura de Escurial. Un motorista de 51 años circulaba por el kilómetro 284 cuando se encontró una retención provocada por una colisión anterior entre dos vehículos y terminó chocando contra ellos. Los sanitarios desplazados hasta el lugar solo pudieron certificar su fallecimiento.

Ese accidente cerró un agosto con seis muertos y elevó a nueve el balance de julio y agosto, el mismo número que en 2025. La cifra mejora las de 2023 y 2024, pero sigue muy lejos de los mínimos recientes: los nueve fallecidos de este verano triplican los registrados en 2021 y multiplican por más de cuatro los dos contabilizados en 2022. La estadística no incluye los accidentes ocurridos en vías urbanas ni otros sucesos laborales viales que quedan fuera del criterio usado por Tráfico para sus balances de verano 2026.