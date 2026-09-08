Brecha educativa insular: Canarias vuelve a quedar por debajo de la media nacional y de la OCDE en todas las áreas del Informe PISA 2025
La novena edición del estudio internacional confirma la tendencia decreciente de las competencias académicas del alumnado canario en comparación con la Unión Europea
Los resultados del Informe PISA 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han vuelto a ratificar la compleja situación del sistema educativo en las Islas. Según los datos difundidos por la agencia Europa Press este martes, 8 de septiembre de 2026, Canarias se sitúa por debajo de la media nacional y del promedio de la Unión Europea en las cuatro áreas evaluadas: Lectura, Matemáticas, Ciencias y Resolución Computacional de Problemas.
A nivel de todo el Estado, el alumnado de 15 años evaluado bajo el marco curricular de la ley educativa LOMLOE ha obtenido su peor resultado histórico, con retrocesos acumulados de hasta 45 puntos en Lectura desde el año 2015 y situándose a medio año escolar por detrás de la media de la OCDE.
Calificaciones de Canarias por competencias
El desempeño de los estudiantes canarios refleja cifras alejadas de los principales indicadores estatales y comunitarios:
Desglose de puntuaciones del Archipiélago
- Resolución computacional de problemas: Canarias alcanza los 488 puntos, situándose lejos de la media española (499 puntos) y del liderazgo de Madrid (515).
- Ciencias: Registra 469 puntos, frente a la media nacional de 477 y la marca de la OCDE (482).
- Lectura: Obtiene 445 puntos, quedando 6 puntos por debajo de la media española (451) y a 16 puntos de la media europea (459).
- Matemáticas: Logra 442 puntos, superando únicamente dentro del ámbito autonómico a la Comunidad Valenciana (435) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El desplome del promedio nacional e internacional
La novena edición de la prueba PISA contó con una muestra representativa de 956 centros educativos y casi 30.000 estudiantes españoles. El informe confirma que el descenso en el rendimiento es una tendencia generalizada a nivel internacional, aunque el declive en España se ha intensificado notablemente:
- Lectura: España desciende a 451 puntos (23 puntos menos que en 2022 y 10 menos que su anterior mínimo histórico de 2006).
- Matemáticas: Cae hasta los 457 puntos (16 menos que en 2022), alejándose de la media europea de 463.
- Ciencias: Pierde 8 puntos respecto a 2022 hasta quedarse en 477.
La edición de 2025 estuvo marcada además por la exclusión de los datos de Cataluña en las comparativas oficiales de la OCDE debido a una elevada tasa de exclusión del alumnado (23%), mientras que la Región de Murcia (13%) fue incluida con advertencias por posible sesgo.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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