Informe PISA en Extremadura: peor capacidad digital, menos acoso escolar y más repetidores en centros públicos

Los resultados de PISA 2025 van mucho más allá de saber cuánto puntúan los estudiantes en ciencias, matemáticas o lectura. Cuando se profundiza en las casi 60 páginas del informe aparece otra fotografía de la educación extremeña, una que habla de repetición, desigualdad social, alumnos migrantes, diferencias entre la enseñanza pública y privada, tecnología o acoso escolar. Y entre todos esos indicadores sobresalen dos: Extremadura presenta el peor índice del país en capacidad de los centros para aprovechar los recursos digitales y el 26,3% de sus alumnos de 15 años ya ha repetido algún curso.

La base de esa radiografía son 1.782 estudiantes extremeños de 15 años pertenecientes a 53 centros. En las competencias tradicionales, la comunidad obtiene 473 puntos en ciencias, frente a los 477 de España, 481 de la Unión Europea y 482 de la OCDE. En lectura alcanza 451 puntos, exactamente la media nacional pero por debajo de los 459 europeos y 461 de la OCDE, mientras que en matemáticas se queda en 454, tres menos que España y nueve por debajo de los 463 de la UE y la OCDE. Ciencias es, por tanto, el área en la que Extremadura más se aproxima a las referencias nacionales e internacionales.

Un estudiante trabaja con material escolar durante una jornada de estudio. / El Periódico Extremadura

La Junta ha aprovechado la publicación para poner el foco en la LOMLOE. La Consejería de Educación sostiene que PISA 2025 supone la primera evaluación de una generación que comenzó primero de ESO en el curso 2021/2022 con la nueva norma ya implantada y responsabiliza a la ley de un deterioro de los resultados. Se trata de la valoración política del Ejecutivo extremeño: el informe PISA no establece por sí mismo una relación causal entre una determinada ley educativa y las puntuaciones, sino que analiza, además del rendimiento, numerosos condicionantes sociales, familiares y escolares.

Las diferencias aparecen también dentro de las propias aulas. Las alumnas extremeñas aventajan en 30 puntos a los alumnos en lectura, una de las brechas más claras del estudio, mientras que en matemáticas ocurre lo contrario y los chicos obtienen 10 puntos más. En ciencias prácticamente desaparece la distancia, con una ventaja de solo tres puntos para las chicas. Es un patrón similar al nacional: mayor fortaleza femenina en lectura, masculina en matemáticas y mucha más igualdad en la competencia científica.

La renta sigue marcando el rendimiento, aunque la brecha extremeña es menor que la europea

El origen socioeconómico continúa teniendo un peso evidente. Entre los estudiantes extremeños pertenecientes al grupo más favorecido y los del grupo más desfavorecido existe una diferencia de 70 puntos en ciencias. La cifra está prácticamente al nivel de España, donde la distancia es de 71, pero queda por debajo de los 85 puntos de la OCDE y los 94 de la Unión Europea. Es decir, PISA constata una brecha importante en Extremadura, aunque comparativamente inferior a la de los dos grandes referentes internacionales.

Algo parecido ocurre con el origen migrante. El alumnado nativo obtiene en la región alrededor de 50 puntos más en ciencias que los estudiantes de origen migrante. Sin embargo, cuando PISA descuenta el efecto del nivel socioeconómico y cultural, la distancia se reduce hasta situarse en torno a los 30 puntos. Es una diferencia clave para interpretar el dato: el propio estudio evidencia que una parte considerable de la brecha está asociada al contexto social y económico y no exclusivamente al origen del estudiante.

La titularidad del colegio o instituto ofrece otra lectura especialmente significativa. El 80% del alumnado extremeño analizado está escolarizado en centros públicos. Sin realizar ningún ajuste, quienes estudian en centros privados obtienen mejores resultados en ciencias. Pero la diferencia se estrecha cuando se descuenta el nivel socioeconómico del estudiante y, al corregir además el contexto socioeconómico del propio centro, la ventaja cambia de lado y los públicos pasan a obtener mejores resultados. PISA detecta este mismo fenómeno en el conjunto de España, la OCDE y la UE, lo que revela cuánto pesa la composición social de los centros en las diferencias iniciales.

La repetición es otra de las luces rojas. El 26,3% de los alumnos extremeños de 15 años ha repetido al menos una vez, frente al 22% nacional, el 12,9% de la Unión Europea y únicamente el 7,9% del promedio de la OCDE. La distancia también se aprecia según la titularidad: el porcentaje sube hasta el 27,6% en los centros públicos y baja al 20,9% en los privados. Además, el informe constata que el alumnado español que no ha repetido obtiene mejores resultados en las tres grandes competencias y que estas diferencias son superiores a las registradas en la OCDE y la UE.

Extremadura queda última en la capacidad de los centros para integrar eficazmente los recursos digitales

Es en la tecnología donde aparece uno de los resultados más contundentes. El índice de capacidad de la escuela para mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante recursos digitales coloca a Extremadura en último lugar, con -0,71, muy lejos del -0,30 de España, el -0,10 de la Unión Europea y el -0,03 de la OCDE. El indicador, conviene precisar, se construye a partir de la percepción de los directores de los centros sobre cuestiones como infraestructuras, equipamiento, apoyo técnico, capacitación del profesorado o posibilidades para integrar la tecnología en las clases. El dato extremeño es aún peor en la red pública, con -0,77, frente al -0,70 de los privados. Curiosamente, solo el 25,3% del alumnado de la región asegura que los recursos digitales generan distracciones en la mayoría o todas las clases de ciencias, por debajo del 29,2% español. PISA también estudia por primera vez el empleo de herramientas como ChatGPT o Gemini y constata un mayor uso escolar en España que en la OCDE y la UE, aunque el resumen ejecutivo no ofrece desglose autonómico en este apartado.

En el otro extremo de la balanza aparece el acoso escolar. Extremadura registra un índice de exposición entre iguales de -0,35, el más bajo de todas las comunidades comparables, frente al -0,24 de España, -0,11 de la UE y -0,07 de la OCDE. También destaca positivamente en ciberacoso: apenas el 1,3% de los estudiantes extremeños asegura que durante los doce meses anteriores se difundió públicamente en internet información ofensiva sobre ellos sin su consentimiento. La media española es del 1,9%, la europea del 3,1% y la de la OCDE del 3,2%.

Con esa fotografía sobre la mesa, la Consejería de Educación defiende las medidas puestas en marcha para reforzar el sistema: reducción de ratios, nuevas aulas abiertas y aulas TEA, un equipo de altas capacidades, la zonificación del programa de Bienestar Emocional y Protección y mejoras en las infraestructuras educativas. A ello suma el acuerdo para mejorar las condiciones docentes, con una subida retributiva progresiva de 210 euros en cuatro años, el pago de las tutorías y el sexto sexenio. PISA deja así una radiografía bastante más compleja que una simple clasificación de notas: Extremadura arrastra debilidades importantes en digitalización y repetición, mantiene brechas sociales y de origen, pero también ofrece indicadores especialmente favorables en convivencia escolar.