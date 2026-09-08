Extremadura a los pies de su patrona: "Viva la Virgen de Guadalupe"

En Guadalupe el Día de Extremadura se vive de una manera especial. El municipio, hogar de la patrona de la región extremeña, se convierte en punto de encuentro de vecinos, visitantes y peregrinos cada 8 de septiembre. Este año, además, lo hace con una circunstancia excepcional: el Año Santo Guadalupense acaba de comenzar y mantendrá al monasterio como destino de peregrinación hasta septiembre de 2027.

Antes incluso de que la plaza comenzara a llenarse, la jornada religiosa ya estaba en marcha. El Rosario de la Aurora, a las 8:00 horas, abrió un día que alcanzó uno de sus momentos centrales tres horas después. A las 11:00 horas, la Coral Santa María de Guadalupe acompañó el inicio de la eucaristía pontifical dedicada a la Virgen.

Un recuerdo a los afectados por los incendios

Por tercer año consecutivo, la celebración no estuvo presidida por Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, diócesis de la que depende el santuario. En su lugar, el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, fue el encargado de oficiar la eucaristía.

Le acompañaba el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo. Al acto también han asistido diferentes autoridades, entre ellas María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; y Elena Manzano, consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social.

Durante su intervención, recordó la figura de la Virgen de Guadalupe como símbolo de protección, fraternidad y atención hacia quienes atraviesan mayores dificultades. En este sentido, destacó la alegría de celebrar esta jornada en torno a la patrona y recordó que junto a ella los creyentes encuentran "amparo y consuelo", especialmente en un año marcado por la celebración del jubileo.

Brotóns puso también el foco en quienes más necesitan del apoyo de los demás. Recordó a las personas en riesgo de exclusión social, los enfermos y quienes viven en soledad, colectivos que, según señaló, muchas veces reciben menos atención pese a necesitarla especialmente. Respecto a ello, animó a promover "una cultura del cuidado y del encuentro", señalando que "aprendemos a ser más hermanos y más humanos porque nos mira nuestra madre".

Sofía Pérez Ramiro

El arzobispo dedicó además un espacio para recordar algunas de las circunstancias que han marcado recientemente a Extremadura. El obispo tuvo presentes a los pueblos y vecinos afectados por los incendios forestales, después de un verano especialmente complicado para distintos puntos de la región. Igualmente, brindó un recuerdo al expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara.

Su intervención terminó nuevamente con la mirada puesta en la Virgen de Guadalupe y en su papel como madre. "Mientras nos sostenga la mirada de la Morenita, nadie estará huérfano", expresó Brotóns, antes de recordar que "la mirada de nuestra madre nos busca".

Una procesión sin salir del monasterio

Después de la misa, las miradas se dirigieron hacia 'la Morenita'. Su procesión cada 8 de septiembre tiene una particularidad que puede sorprender a quienes visiten Guadalupe por primera vez.

En lugar de recorrer las calles del pueblo, la imagen realiza su itinerario por la propia basílica y el claustro mudéjar. Fieles y peregrinos acompañan así uno de los actos más representativos de la fiesta patronal.

Uno de los aspectos más llamativos de la ceremonia está en las personas que acompañan a la Virgen. Entre ellas se pueden observar diversos asistentes que siguen la comitiva de rodillas o caminando descalzos.

Detrás de este esfuerzo físico suele encontrarse el cumplimiento de una "manda", un compromiso adquirido con la Virgen como muestra de fe o agradecimiento. Puede responder a una petición realizada durante una enfermedad, una situación familiar complicada o un momento de especial dificultad, de manera que el sacrificio se cumple una vez recibido aquello por lo que se había rezado.

En otros casos, caminar sin calzado o avanzar de rodillas adquiere un sentido de penitencia y humildad, mientras que algunos fieles recurren a esta práctica para acompañar una petición de protección. Más allá del motivo particular de cada persona, el gesto convierte el propio recorrido en una expresión física de devoción y compromiso religioso.

Ana Vincent ha sido una de esas personas. Ella ha participado tantos años en esta tradición que ya ha perdido la cuenta. Según explica, aunque es un acto que supone mucho sacrificio, la compañía de la Virgen y el recuerdo de por qué lo está haciendo le da "las fuerzas suficientes para realizar el recorrido" cada Día de Extremadura.

Más de 900 peregrinos han visitado a la Virgen

Todo ese movimiento no se queda detrás de las puertas del monasterio. Durante septiembre, la presencia de visitantes transforma también el ritmo cotidiano de Guadalupe. A lo largo de estos últimos días se han llegado incluso a superar los 900 peregrinos en el albergue, según indica Carlos Ongallo, coordinador de los Scouts católicos.

Junto con él han acudido al municipio un total de 50 niños de ocho localidades extremeñas para hacer voluntariado. Atención al peregrino, alojamiento y servicio de orden en la eucaristía son algunos de los cometidos que han realizado a lo largo de una semana.

Entre ellos se encuentra Alberto Hernández, quien cuenta que para él "han sido unos días muy divertidos". Desde su punto de vista, "el voluntariado es una experiencia realmente enriquecedora", ya que además de pasarlo bien también han aprendido mucho.

Dos jornadas que han abarrotado el monasterio

Los guías responsables de las visitas al monasterio coinciden también en la elevada afluencia que ha acompañado a estas jornadas. Según señalan, el domingo pasaron por el enclave cerca de 10.000 personas. La cifra descendió considerablemente este martes situándose en torno al millar de personas, pero aun así, "el monasterio estaba abarrotado".

Los actos religiosos no dan por finalizada la festividad. La programación patronal continuará con propuestas culturales y musicales, entre ellas el concierto del grupo musical extremeño Diván du Don que pondrá el broche final al Día de Extremadura. La cita sustituye al tradicional espectáculo de la Banda de Música de Guadalupe, que este año se adelantó al 4 de septiembre.

¿Por qué Extremadura celebra su día aquí?

La fiesta de la Virgen se venía celebrando siglos antes de que existiera el actual Día de Extremadura. Su origen se relaciona con 1389, cuando el santuario pasó a convertirse en monasterio y se vinculó la celebración con la Natividad de María.

La devoción fue creciendo hasta convertir Guadalupe en uno de los grandes centros espirituales de la península. En 1907, la Virgen fue coronada como Patrona de Extremadura y décadas después, en 1985, la comunidad autónoma hizo coincidir oficialmente su día con esta festividad. De hecho, durante los primeros años de la celebración autonómica, Guadalupe acogió los actos institucionales del Día de Extremadura.

Galería | Arranca el Año Jubilar Guadalupense con la apertura de la Puerta Santa /

Hasta el propio monasterio guarda una particular relación con la fecha: su orientación coincide con el punto del horizonte por el que sale el sol el 8 de septiembre, una curiosidad que añade otra lectura a una jornada marcada desde hace siglos en el calendario guadalupense.

Una imagen que cruzó siglos y fronteras

Buena parte de la historia de Guadalupe se mueve entre los documentos y la leyenda. La tradición atribuye la talla de la Virgen a San Lucas y relata un extraordinario viaje antes de su llegada a las Villuercas. Según ese relato, habría pasado por diferentes territorios de Oriente, Roma y Sevilla antes de ser ocultada durante la invasión musulmana para evitar su profanación.

Su posterior hallazgo cerca del río Guadalupe dio origen a una devoción que terminaría traspasando fronteras. Parte de ese relato puede seguirse precisamente en las pinturas del claustro mudéjar, convirtiendo los muros del monasterio en otra forma de contar la historia.

Un año para peregrinar

Este año, sin embargo, la celebración tiene un elemento que la distingue de anteriores ediciones. Solo han pasado unos días desde que, el 30 de agosto, la apertura de la Puerta Santa inaugurara oficialmente el Año Santo Guadalupense 2026-2027, bajo el lema 'Tu Madre te busca'.

El Día de Extremadura jornada es el punto culminante de un calendario religioso que comienza días antes. Desde el 31 de agosto se celebra la novena y el 6 de septiembre tiene lugar la bajada de la Virgen desde su camarín, además de la Ofrenda Floral.

El día 7 está especialmente ligado a la llegada de peregrinos y la víspera termina con los tradicionales fuegos artificiales frente a la fachada del monasterio que este año no han podido celebrarse debido a las restricciones establecidas por el Plan Infoex ante el actual riesgo de incendios forestales.

El calendario jubilar llevará hasta el monasterio durante los próximos doce meses a colectivos muy diferentes. Habrá encuentros dedicados a jóvenes y adolescentes, hermandades, mayores, religiosos, familias, sacerdotes, emigrantes o personas vinculadas a la enseñanza y la acción social.

La primera gran prueba de esa capacidad de convocatoria llegará pronto. El 19 de septiembre, Guadalupe recibirá la Peregrinación Magna, que pretende reunir a grupos llegados por las 16 rutas históricas de peregrinación. El calendario continuará después hasta desembocar nuevamente en un 8 de septiembre, el de 2027, cuando se clausurará el Año Santo.

Un puente con América

Le seguirá la celebración del DDíade la Hispanidad el 12 de octubre, otra de las grandes fechas del calendario guadalupense. Esta es una jornada que recuerda los vínculos históricos y culturales establecidos entre España y América a partir de 1492 y que encuentra en Guadalupe uno de sus escenarios más simbólicos.

La localidad mantiene una estrecha relación con esta celebración a través de la Virgen de Guadalupe, que en 1928 fue proclamada Reina de las Españas o de la Hispanidad. Desde entonces, el municipio ha reforzado su papel como punto de encuentro entre ambos lados del Atlántico, hasta convertirse en un símbolo de los lazos históricos, culturales y religiosos con Hispanoamérica.