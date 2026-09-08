"Europa ya no es un cajero automático"

-¿Cómo habría sido la evolución económica y social de Extremadura durante estas cuatro décadas si España no hubiera entrado en la Unión Europea?

-Es relativamente sencillo imaginarlo. Basta con observar la realidad de países vecinos que aún no forman parte de la Unión Europea, como algunos de los Balcanes, cuyo nivel de desarrollo económico sigue siendo muy inferior. Sin el impulso que Europa ha supuesto en todos los ámbitos, Extremadura sería hoy una región más pobre, más aislada y menos relevante, del mismo modo que le habría ocurrido a España.

Ahora bien, creo que hay una idea fundamental que conviene trasladar. A estas alturas, Europa no puede contemplarse únicamente desde una perspectiva financiera, preguntándonos cuánto recibimos. Esa visión tenía sentido en los años noventa o a comienzos de este siglo. Hoy España es un contribuyente neto y, aunque Extremadura siga afrontando dificultades de desarrollo, basta comparar nuestra situación con la de otros territorios europeos que se incorporarán en los próximos años para comprobar que la distancia es enorme.

Pertenecer a la Unión Europea debe medirse por mucho más que el retorno económico. Es un proyecto compartido que ha transformado nuestra posición en Europa y en el mundo.

Cuando se habla de los beneficios de Europa para Extremadura se piensa inmediatamente en las infraestructuras y los fondos europeos. ¿Cuál considera que ha sido el cambio menos visible, pero más profundo, provocado por la integración europea?

La mayor transformación ha sido la apertura de la mentalidad de los extremeños. Éramos una región situada en un fondo de saco, junto a una frontera muy impermeable. La integración europea cambió esa forma de mirar el mundo.

Hoy los jóvenes viajan sin pasaporte, utilizan la misma moneda en buena parte del continente y cruzan a Portugal con absoluta normalidad. Quienes somos mayores todavía recordamos las fronteras, los controles y el cambio de moneda. Las nuevas generaciones, en cambio, han crecido dentro del espacio Schengen y consideran natural una realidad que antes parecía impensable.

Esa sensación de dejar de vivir aislados ha tenido un profundo efecto psicológico y social. Probablemente sea uno de los cambios más importantes que ha experimentado Extremadura en estas cuatro décadas.

-Extremadura sigue presentando dificultades en ámbitos como el empleo, la despoblación, las comunicaciones o la convergencia económica. ¿Ha sabido aprovechar suficientemente las oportunidades que le ha ofrecido Europa?

Creo que sí. Durante muchos años Europa representó para Extremadura una extraordinaria oportunidad para modernizar sus infraestructuras. Basta recordar la cantidad de proyectos financiados con fondos comunitarios que transformaron la región.

Sin embargo, esa etapa ha quedado atrás. Hoy la lógica europea ya no consiste únicamente en construir carreteras o infraestructuras, sino en favorecer la apertura comercial, impulsar la innovación, apoyar a las empresas y atraer centros de investigación. Europa sigue siendo un instrumento de desarrollo, aunque con objetivos distintos a los de hace treinta años.

Extremadura continúa afrontando problemas importantes, pero conviene preguntarse cómo estaría hoy sin pertenecer a la Unión Europea. Seguramente sufriría una despoblación mucho mayor y una emigración juvenil mucho más intensa.

-¿Existe el riesgo de que Extremadura deje de recibir tantos recursos europeos antes de haber corregido algunas de sus principales desigualdades estructurales?

-Cuando España ingresó en la Comunidad Europea apenas existían las grandes infraestructuras de comunicación de las que hoy disponemos. La conexión norte-sur, los enlaces con Portugal y las futuras conexiones hacia el Levante han resuelto muchos de los obstáculos históricos de la región.

También se solucionaron problemas que hoy casi hemos olvidado. Hubo una época en la que numerosos pueblos sufrían restricciones de agua cada verano y era necesario abastecerlos mediante camiones cisterna. Aquella era la Extremadura que entró en Europa.

Eso no significa que todos los retos estén superados. La sociedad es hoy más exigente y demanda una mejor calidad de vida, una economía más innovadora y un desarrollo sostenible. En ese contexto, Extremadura tiene una oportunidad importante gracias a la economía verde y a su capacidad de producción energética. Habrá que ver qué ocurre finalmente con la central de Almaraz, aunque soy optimista tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

En definitiva, muchas de las grandes carencias estructurales ya se han corregido, pero los nuevos desafíos también requieren una respuesta europea. Y, por supuesto, la Política Agraria Común seguirá siendo esencial para una comunidad con un marcado carácter rural.

La Política Agraria Común ha sido fundamental para una región eminentemente rural. ¿Qué balance hace de estos 40 años y qué debería defender Extremadura ante las próximas reformas de la PAC?

-Extremadura debe defender que la Política Agraria Común mantenga un respaldo financiero suficiente, sea cual sea la fórmula que finalmente se adopte. Acaba de comenzar el debate sobre el presupuesto plurianual de la Unión Europea a partir de 2028 y una de las grandes batallas será evitar que la PAC pierda recursos.

Recuerdo que, cuando España ingresó en la Comunidad Europea, algunas organizaciones agrarias pronosticaban el fin de la agricultura española. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La renta agraria creció de forma muy significativa gracias a la integración en un mercado común que facilitó la comercialización de los productos y favoreció la modernización del sector.

Además, las exigencias medioambientales han contribuido a hacer más competitiva nuestra agricultura. Europa exporta fuera de sus fronteras cerca de la mitad de su producción agroalimentaria y Extremadura desempeña un papel destacado en ese ámbito.

Sí me preocupa, en cambio, la evolución de las políticas sobre el tabaco, tanto en Europa como en España. Todos conocemos los riesgos que supone para la salud, pero creo que el endurecimiento de las medidas puede acabar perjudicando a un sector del que dependen unas 20.000 familias extremeñas. Al diseñar esas políticas también hay que tener en cuenta la realidad económica y social de los territorios productores.

Lo cierto es que nadie añora aquella agricultura poco mecanizada, con escasa productividad y muy alejada de los estándares actuales. La modernización fue rápida y cambió por completo el sector.

¿Está llegando realmente la transición verde impulsada por Europa al bolsillo y al empleo de los extremeños o la región corre el riesgo de aportar territorio y recursos energéticos sin obtener suficiente retorno económico?

-La transición energética ya está generando un retorno económico para Extremadura. No dispongo de la cifra exacta de empleos creados, pero es evidente que las energías renovables sostienen miles de puestos de trabajo, tanto de forma directa como indirecta.

La economía verde también impulsa nuevas oportunidades en el ámbito agrario, favorece la modernización de los regadíos, abre mercados para nuestros productos y atrae inversiones. A ello se suma el impacto económico derivado de la actividad empresarial y de los impuestos que generan las compañías instaladas en la región.

Naturalmente, debemos procurar que ese retorno siga beneficiando a Extremadura y no se reduzca con el tiempo, pero creo que la economía verde ya está aportando empleo, riqueza y nuevas oportunidades de desarrollo.

La frontera con Portugal pasó de ser históricamente una barrera a convertirse en una oportunidad de cooperación. ¿Ha aprovechado Extremadura todo el potencial de la eurorregión y de su posición entre España y Portugal?

-En este asunto soy parte implicada porque participé directamente en los primeros años de la política de cooperación con Portugal.

Conviene recordar lo que se conocía como el «telón de corcho»: una frontera muy deprimida, con escasos intercambios económicos y sociales. Para muchos extremeños, Portugal se reducía prácticamente a Elvas, al bacalao dorado y a las playas del Atlántico.

La integración europea cambió por completo esa realidad. Extremadura comprendió que podía convertir su condición fronteriza en una ventaja estratégica y creo que esa oportunidad se aprovechó muy bien.

Hoy resulta difícil entender la identidad extremeña sin su relación con Portugal. Esa dimensión transfronteriza incluso quedó recogida en el Estatuto de Autonomía, algo que en 1983 parecía casi una utopía.

El interés por el país vecino ha crecido de forma constante, también el aprendizaje del portugués y la cooperación institucional. Partiendo de unas afinidades culturales menores que las de Galicia, Extremadura ha desarrollado una de las políticas de colaboración con Portugal más estables y coherentes de las últimas décadas.

Muchos jóvenes extremeños han crecido sintiéndose europeos, pero continúan marchándose por falta de oportunidades. ¿Qué debe hacer la Unión Europea para que puedan desarrollar su proyecto vital en regiones como Extremadura?

-La Unión Europea debe mantener sus políticas de desarrollo territorial y de fijación de población. En ese objetivo confluyen la política energética, la política agraria, el desarrollo rural y muchas otras iniciativas comunitarias.

Al mismo tiempo, las administraciones españolas deben seguir garantizando servicios públicos y calidad de vida en el medio rural. Esa ha sido una prioridad durante décadas y debe seguir siéndolo.

La movilidad de los jóvenes no es un problema cuando responde a una decisión personal o profesional. Lo preocupante es que se vean obligados a marcharse porque no encuentran oportunidades en su tierra.

Ese es el verdadero reto: evitar el exilio por necesidad. Para lograrlo hacen falta políticas de desarrollo económico impulsadas desde todas las administraciones, desde los ayuntamientos hasta la Junta de Extremadura, el Gobierno de España y la propia Unión Europea.

En una palabra, la clave sigue siendo el desarrollo rural como herramienta para combatir la despoblación.

En un momento de auge del euroescepticismo y de los discursos contrarios al proyecto comunitario, ¿cómo se puede explicar a los ciudadanos de manera concreta qué ha significado Europa para su vida cotidiana?

-La mejor forma de explicarlo es fijarse en la vida cotidiana. Hoy nadie tiene que detenerse en la frontera con Portugal para enseñar el pasaporte o cambiar de moneda. Podemos viajar por el espacio Schengen con total normalidad y movernos por buena parte de Europa con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano europeo.

Esa normalidad ha hecho que muchas veces olvidemos lo extraordinario que resulta. Hemos pasado de vivir en una región periférica y aislada a formar parte de un espacio común de 27 países y cerca de 450 millones de habitantes.

En un contexto de creciente euroescepticismo conviene recordar que Europa también nos proporciona una capacidad de actuación que ningún Estado tendría por sí solo. Lo vemos, por ejemplo, en la negociación de acuerdos comerciales que benefician directamente al sector agroalimentario.

Cuando vendemos aceite, vino o productos cárnicos en mercados como China o ampliamos nuestras posibilidades de exportación gracias a acuerdos como el de Mercosur, detrás de todo ello está la Unión Europea. Eso se traduce en más producción, más oportunidades para el campo y más empleo.

Quizá no pensamos cada día en que llevamos euros en el bolsillo o en que podemos viajar sin fronteras, precisamente porque hemos incorporado esas ventajas a nuestra vida con absoluta naturalidad. Quienes conocimos la peseta somos más conscientes del cambio. Los jóvenes, en cambio, han crecido en una Europa abierta y lo consideran algo normal. Por eso siempre les insisto, cuando visitan Bruselas, en que dominar idiomas, especialmente el inglés, multiplica las oportunidades que les ofrece ese espacio común.

Después de 40 años mirando hacia atrás, ¿cuál debería ser la gran aspiración europea de Extremadura para las próximas décadas y qué papel puede desempeñar la región dentro de la nueva Unión Europea?

-Lo primero es abandonar definitivamente el victimismo. Extremadura ha recibido mucho de Europa, pero también tiene mucho que aportar al proyecto europeo.

Un buen ejemplo es el Premio Europeo Carlos V. No es una iniciativa exclusivamente extremeña ni española; es una contribución de Extremadura a la construcción de la identidad europea. Esa ambición es la que debemos mantener.

Somos una región con un enorme peso agrario y debemos seguir defendiendo nuestros intereses en las instituciones comunitarias. Es importante que el presidente o la presidenta de la Junta tenga una presencia activa en el Comité Europeo de las Regiones y que Extremadura continúe contando con representación en el Parlamento Europeo. La pasada legislatura no hubo ningún eurodiputado extremeño; en la actual sí contamos con Elena Nevado.

No podemos competir con las grandes regiones industriales de Europa en términos de volumen económico, pero sí podemos hacerlo allí donde somos fuertes: en la producción agroalimentaria, en la innovación vinculada al medio rural y en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al campo.

Nuestra ambición debe ser esa: consolidarnos como una región capaz de producir alimentos de calidad, generar innovación y contribuir al crecimiento europeo desde nuestras fortalezas.

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Durante muchos años fuimos receptores de ayudas porque las necesitábamos. Ahora otros países afrontan ese mismo proceso y debemos asumir con naturalidad que también nos corresponde contribuir al proyecto común. Esa es la mejor demostración de que Extremadura forma parte, en igualdad de condiciones, de la Europa del futuro.