Extremadura, 40 años creciendo con Europa

El 1 de enero de 1986 España comenzó oficialmente su andadura dentro de la Comunidad Económica Europea. Aquella incorporación, compartida con Portugal, no fue únicamente la entrada en un mercado común. Representó la consolidación democrática del país, su apertura definitiva al exterior y el comienzo de una profunda transformación económica y social.

Para Extremadura, una región situada entonces entre las menos desarrolladas de España y de Europa, la integración tuvo un significado especialmente relevante. Europa empezó a formar parte del paisaje cotidiano a través de carreteras, centros educativos, hospitales, depuradoras, polígonos industriales, programas de formación, proyectos municipales y ayudas destinadas a modernizar el medio rural.

Durante estos 40 años, los fondos europeos contribuyeron a reducir distancias y a mejorar unas infraestructuras que condicionaban el desarrollo de la comunidad. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y los instrumentos destinados al desarrollo rural permitieron financiar actuaciones relacionadas con el empleo, la competitividad empresarial, la digitalización, la protección ambiental y la calidad de los servicios públicos.

La política europea de cohesión nació precisamente con el propósito de corregir los desequilibrios económicos, sociales y territoriales entre las diferentes regiones. Sus inversiones buscan favorecer el crecimiento, la creación de empleo, la competitividad de las empresas, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida.

El respaldo al campo extremeño

Uno de los beneficios más visibles de la pertenencia a Europa se encuentra en el sector agrario. La Política Agraria Común ha representado durante décadas un apoyo fundamental para miles de agricultores y ganaderos extremeños, además de contribuir al mantenimiento de la actividad económica y de la población en los pueblos.

Las ayudas directas, los programas de desarrollo rural y las inversiones destinadas a modernizar las explotaciones permitieron profesionalizar el sector, mejorar su productividad y avanzar en la calidad y la seguridad de los alimentos. También facilitaron la incorporación de jóvenes, la diversificación económica y la conservación de espacios naturales y sistemas productivos tradicionales.

Europa abrió, además, un mercado de millones de consumidores para los productos extremeños. El vino, el aceite, el tomate, la fruta, el ibérico, el corcho o el tabaco encontraron nuevas posibilidades de comercialización, mientras las figuras europeas de calidad ayudaron a proteger y promocionar numerosas producciones vinculadas al territorio.

Más oportunidades para estudiar y trabajar

La integración europea también cambió la trayectoria personal de varias generaciones. Programas como Erasmus permitieron a miles de jóvenes estudiar en universidades extranjeras, aprender idiomas y conocer otras culturas. La libre circulación hizo posible trabajar, residir o emprender en otros países comunitarios con derechos compartidos.

Ese proceso fue construyendo una ciudadanía europea que hoy forma parte de la identidad de muchos extremeños. Europa dejó de percibirse únicamente como una institución distante para entrar en las aulas, los ayuntamientos, las empresas, las explotaciones agrarias y los proyectos de cooperación desarrollados a ambos lados de la frontera.

La incorporación simultánea de España y Portugal ayudó asimismo a superar décadas de aislamiento fronterizo. La Raya comenzó a convertirse en un espacio de colaboración gracias a programas europeos que impulsaron proyectos conjuntos en materia de empleo, patrimonio, turismo, medio ambiente, sanidad o infraestructuras.

Una transformación todavía incompleta

El balance de estos 40 años no puede ocultar, sin embargo, las asignaturas pendientes. Extremadura continúa alejada de la media española y europea en indicadores como la renta, el empleo, la productividad o la inversión empresarial. La despoblación, el envejecimiento, las deficiencias ferroviarias y la falta de oportunidades para retener a los jóvenes siguen limitando su convergencia.

La llegada de recursos europeos no garantiza por sí sola el desarrollo. Su impacto depende de la capacidad para planificar, ejecutar las inversiones y convertirlas en tejido productivo, innovación y empleo estable. El reto ya no consiste solamente en recibir fondos, sino en utilizarlos para transformar las fortalezas regionales en oportunidades duraderas.

En el actual periodo europeo, Extremadura continúa considerada una de las regiones españolas menos desarrolladas y, por tanto, sigue ocupando un lugar prioritario dentro de la política de cohesión. Los programas vigentes buscan impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, apoyando ámbitos como la digitalización, la energía limpia, la investigación, el emprendimiento y la competitividad empresarial.

La abundancia de recursos naturales, la capacidad de producción energética, el potencial agroalimentario y su posición estratégica junto a Portugal ofrecen a Extremadura nuevas posibilidades. Pero la transición verde y digital deberá traducirse en industria, conocimiento y empleo dentro de la propia comunidad para evitar que la región se limite a proporcionar materias primas, energía o territorio.

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Cuarenta años después de la entrada de España en Europa, Extremadura es una región más moderna, conectada y abierta que aquella que inició el camino en 1986. Buena parte de sus avances no podrían entenderse sin el proyecto europeo. El desafío de las próximas décadas será lograr que esa pertenencia sirva no solo para reducir las distancias del pasado, sino también para construir un futuro en el que los extremeños puedan estudiar, trabajar y desarrollar su proyecto de vida sin tener que abandonar su tierra.