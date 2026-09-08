La Extremadura que ayudó a construir Europa

Cuando España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, Extremadura arrastraba una considerable distancia respecto a buena parte del país en infraestructuras, servicios y equipamientos. Cuarenta años después, resulta difícil recorrer la región sin encontrarse con alguna carretera, instalación educativa, depuradora, espacio urbano o proyecto científico que haya contado, en mayor o menor medida, con financiación comunitaria.

Europa no construyó Extremadura por sí sola. Las inversiones han sido compartidas por las administraciones españolas y comunitarias y su resultado depende también de las decisiones adoptadas durante estas cuatro décadas. Pero los fondos europeos aportaron una capacidad inversora que habría sido difícil alcanzar únicamente con recursos propios.

La primera gran tarea fue reducir déficits básicos. Las sucesivas programaciones europeas dedicaron importantes cantidades a carreteras, abastecimiento y depuración de aguas, centros educativos y sanitarios, infraestructuras agrarias y mejora de los municipios.

Solo el Programa Operativo de Extremadura correspondiente al periodo 2000-2006 movilizó alrededor de 3.050 millones de euros, de los que aproximadamente 2.131 millones procedieron de los Fondos Estructurales europeos. Las prioridades reflejan bien las necesidades de aquella Extremadura: transportes, medio ambiente, agua, educación, desarrollo rural e infraestructuras sociales.

La inversión continuó durante el siguiente periodo. Entre 2007 y 2013, Extremadura dispuso de alrededor de 1.600 millones de euros de aportación FEDER, destinados nuevamente a transportes y equipamientos, pero también cada vez más a investigación, innovación, tecnologías de la información y energías renovables.

Visita del secretario de Estado de Medio Ambiente y otras autoridades a la EDAR de La Cumbre. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Del hormigón al conocimiento

Ese cambio permite contar también la evolución de la propia región. En los primeros años de pertenencia a Europa, buena parte del esfuerzo estuvo dirigido a crear las infraestructuras que faltaban. Con el paso del tiempo, las prioridades comenzaron a desplazarse hacia la innovación, la digitalización, la eficiencia energética y la competitividad.

Hay ejemplos que permiten poner rostro a esas inversiones. La nueva Facultad de Medicina de Badajoz, por ejemplo, supuso una inversión de unos 15,7 millones de euros, con más de 12,5 millones procedentes del FEDER. Europa también participó en proyectos científicos de la Universidad de Extremadura como la Torre de Ensayos de Ascensores, además de financiar laboratorios, equipamientos y otras infraestructuras universitarias.

Las comunicaciones constituyen otro de los grandes capítulos. La financiación comunitaria ha participado en actuaciones ferroviarias del corredor entre Madrid, Extremadura y la frontera portuguesa, así como en carreteras y accesos destinados a mejorar la conectividad regional.

El agua ofrece quizá un ejemplo menos llamativo, pero muy cercano a la vida cotidiana. Durante décadas se construyeron y modernizaron depuradoras, colectores y redes de abastecimiento para adaptar los municipios a los estándares ambientales europeos. Ese proceso continúa todavía hoy: las nuevas generaciones de fondos siguen financiando infraestructuras de saneamiento en pequeñas localidades.

Europa también está en las ciudades

La huella comunitaria tampoco se limita a las grandes infraestructuras. Los fondos europeos han cambiado calles y barrios. Badajoz permite observarlo en actuaciones muy diferentes: recuperación de edificios históricos, peatonalización, rehabilitación de viviendas sociales, mejora del entorno del Guadiana, renovación del alumbrado de sus pedanías o implantación de sistemas de administración electrónica.

En la provincia de Cáceres, los programas europeos han permitido igualmente recuperar patrimonio histórico y artístico en numerosos municipios. Y mediante los fondos de cooperación transfronteriza, la pertenencia simultánea de España y Portugal al proyecto comunitario convirtió La Raya en un espacio para desarrollar conjuntamente iniciativas turísticas, patrimoniales, ambientales y empresariales.

A ello se suman miles de actuaciones mucho más pequeñas. Centros sociales, mejora de espacios públicos, iluminación eficiente, conectividad, equipamientos municipales o recuperación de patrimonio que rara vez adquieren notoriedad fuera de cada localidad, pero que explican buena parte de la transformación experimentada por el medio rural.

Una nueva generación de inversiones

La Europa que financiaba fundamentalmente carreteras, depuradoras y edificios públicos ha ido cambiando sus prioridades.

El programa FEDER de Extremadura para 2021-2027 cuenta con más de 900 millones de euros de aportación comunitaria y dirige buena parte de ellos hacia investigación, digitalización, competitividad empresarial, eficiencia energética, energías renovables, medio ambiente y servicios públicos.

Los fondos Next Generation posteriores a la pandemia profundizaron esa tendencia mediante proyectos relacionados con la transición energética, la modernización de las administraciones, la digitalización o la rehabilitación.

Cuatro décadas después, el resultado no significa que todas las distancias estén superadas. Extremadura continúa afrontando problemas de renta, productividad, comunicaciones y despoblación y algunos déficits históricos permanecen abiertos.

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Pero basta comparar aquella región de 1986 con la actual para comprobar el alcance de la transformación. La bandera azul y sus estrellas que durante años apareció en carteles junto a carreteras, edificios o depuradoras no era únicamente una obligación administrativa. Era también la señal visible de una inversión que, proyecto a proyecto, fue entrando en la vida cotidiana de los extremeños.