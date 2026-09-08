La extremeña que conquistó a una generación de lectores

Hay una Extremadura que sucede lejos de los tópicos. Una Extremadura joven, creativa, conectada con el mundo y capaz de convertir una afición nacida casi en la intimidad en un fenómeno que atraviesa países. Inma Rubiales pertenece de lleno a esa generación.

Nacida en Almendralejo en 2002, comenzó a escribir siendo todavía una niña. Ella misma cuenta que la escritura se convirtió muy pronto en su forma favorita de entender el mundo. Con apenas 14 años escribió la que acabaría siendo su primera novela y a los 17 dio el salto al papel después de haber comenzado a reunir lectores en Wattpad, la plataforma digital que ha servido de trampolín a toda una generación de autores jóvenes.

Lo que vino después superó ampliamente aquel primer impulso. Hasta que nos quedemos sin estrellas, El arte de ser nosotros, Todos los lugares que mantuvimos en secreto y Nuestro lugar en el mundo terminaron consolidándola como una de las voces más reconocibles del romance juvenil en español. En 2026 regresó además a sus orígenes con una versión reescrita y actualizada de Un amigo gratis, aquella primera historia que había comenzado siendo adolescente.

De Wattpad a las librerías

Su trayectoria permite explicar también cómo ha cambiado la relación de los jóvenes con la literatura. Rubiales pertenece a una generación de autores que comenzó construyendo directamente su comunidad de lectores en internet antes de llegar a las grandes editoriales.

En 2024 ya acumulaba 28 millones de lecturas en Wattpad y más de 300.000 ejemplares vendidos de sus novelas más recientes. Un año después, las informaciones sobre su trayectoria elevaban las ventas por encima de los 350.000 libros. Sus presentaciones y firmas se han convertido en acontecimientos capaces de congregar a centenares de jóvenes.

El fenómeno hace tiempo que dejó de ser exclusivamente español. Sus libros pueden encontrarse actualmente en países como México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos. En su reciente gira latinoamericana, Planeta destacó la multitudinaria respuesta obtenida en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. En Buenos Aires llegaron a reunirse más de 6.000 personas para escucharla cuando inicialmente se esperaba alrededor de un millar.

Pero detrás de esas cifras hay probablemente una de las claves de su éxito: la proximidad con un público que tiene prácticamente su misma edad.

Sus novelas hablan de relaciones, identidad, inseguridades, salud mental, amistad o miedo al futuro mediante personajes en los que sus lectoras encuentran experiencias reconocibles. Planeta define su voz como especialmente conectada con los jóvenes, que ven en sus historias un reflejo de sus propias emociones.

La imaginación que nació en Extremadura

Aunque su carrera la haya llevado por España y Latinoamérica, Rubiales ha reivindicado también la influencia de Extremadura en su manera de mirar y escribir.

Ha recordado cómo crecer rodeada de campo, silencio y naturaleza ayudó a desarrollar su imaginación. Esa infancia entre paisajes extremeños aparece así en el origen de una autora que hoy puede encontrarse firmando libros ante centenares de seguidores a miles de kilómetros de Almendralejo.

Su ciudad natal también ha reconocido esa trayectoria. Almendralejo la eligió en 2025 pregonera de las Fiestas de la Piedad y de la Feria de la Vendimia, destacándola como representante de una generación creativa y emprendedora capaz de proyectar el nombre de la localidad mucho más allá de Extremadura. Ahora ese papel adquiere una dimensión autonómica.

Una voz joven para el Día de Extremadura

Inma Rubiales fue la encargada de pronunciar ayer el discurso ciudadano del acto institucional del Día de Extremadura de 2026 en el Teatro Romano de Mérida. La elección encaja con el lema escogido este año, «Sucede Extremadura», una expresión con la que la Junta pretende mostrar una comunidad viva, cambiante y capaz de generar referentes desde ámbitos muy diferentes. Su presencia representa precisamente una de esas historias.

Una joven que comenzó escribiendo desde Almendralejo, encontró millones de lectores en una plataforma digital, dio el salto al papel, conquistó las listas de ventas y ahora llena salas también en América Latina.

En una época en la que tantas veces se habla de la dificultad para que el talento joven encuentre oportunidades, su trayectoria ofrece el recorrido inverso: crear desde Extremadura y conseguir que aquello que nace aquí encuentre lectores al otro lado del océano.

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Quizá ahí esté la mejor explicación de por qué Inma Rubiales encaja en ese «Sucede Extremadura». No porque su éxito sea una excepción pintoresca, sino porque representa una región que también puede reconocerse en una escritora de 24 años seguida por miles de jóvenes que probablemente nunca han estado en Almendralejo, pero que conocen una parte de Extremadura a través de sus libros.