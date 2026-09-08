Hoy Extremadura es más

España, y los extremeños con ella, atravesamos los Pirineos en 1986. Lo hicimos de manera elegante, con pluma estilográfica para refrendar los tratados, con la cabeza alta y el orgullo de pertenecer a un gran club, es decir, de una forma muy diferente a la que los exiliados lo hicieron medio siglo antes, huyendo de la devastación de una guerra civil de la que también en este 2026 se cumple una efeméride redonda. Pero en 1986 no fue así, entrábamos por fin en Europa, en la que siempre hemos estado geográficamente pero de la que tanto tiempo nos sentimos excluidos.

La bandera de la Unión Europea. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

Ese acontecimiento, junto con la creación de la Universidad de Extremadura (1973) y la puesta en marcha de la autonomía, una década más tarde, es uno de los hitos que ha marcado el desarrollo de la región extremeña a lo largo de su historia. Porque hay que decirlo pronto: nuestra comunidad, pobre y escasa de tantas cosas en aquellos momentos, ha podido alcanzar los actuales niveles de bienestar gracias en gran medida a nuestra pertenencia a este club, que ha traído infraestructuras y dotaciones que de otro modo hubiera sido muy complicado conseguir. Queda abierto el debate de si Extremadura, y también España, han aprovechado en toda su dimensión posible formar parte de esta unión económica y política, tarea que corresponde a expertos y académicos determinar, pero que lo que ocurrió hace cuatro décadas fue una gran noticia para nuestra comunidad es algo fuera de duda.

El Periódico Extremadura ha querido por ello unir esa efeméride a la celebración del 8 de Septiembre, una jornada destinada a sentirnos orgullosos de nuestro extremeñismo y ensalzar nuestras raíces, lo que en ninguna medida está reñido con mantener una mirada abierta a Europa y al mundo.

En estas páginas, de hecho, se habla con detenimiento de Pedro Porro, un deportista que desde Don Benito triunfa hoy en Londres; de Trinidad Nogales y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el espacio cultural que resume el gran peso que esta tierra tuvo en el mundo; de Guillermo Gracia, el joven deportista cacereño que acumula medallas internacionales y que ha demostrado que no hay fronteras de ningún tipo para él; y de José María Núñez, quien puede que evidencie mejor que nadie lo que hemos evolucionado como sociedad en estas cuatro décadas transcurridas, en un camino que no ha sido fácil. Los cuatro reciben la Medalla de Extremadura.

No todo ha ido a mejor. La región está estancada demográficamente y la población más envejecida, por ejemplo. Por otro lado, nuestros jóvenes siguen marchándose en busca de oportunidades, aunque es cierto que lo hacen en unas condiciones muy diferentes, con grados universitarios bajo el brazo y una mirada de ambición muy distinta. Pero la tasa de paro es la mitad que en 1986 y los niveles de renta han reducido en 13 puntos la brecha con la media española, por no hablar de condiciones educativas, servicios sociales o de salud.

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Y no todo se ha debido a Bruselas, por supuesto; los avances corresponden a todos quienes en estos 40 años han dedicado tiempo y energías a pensar cómo se podía mejorar la vida de los extremeños. Pero gracias también a esa Europa que antes era un concepto lejano hoy Extremadura es mucho más.