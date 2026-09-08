"Tenemos una identidad europea muy forjada"

¿Qué transformación profunda experimentó España con su entrada en la Comunidad Económica Europea y hasta qué punto aquel cambio fue más allá de la economía y de las infraestructuras?

-Recuerdo aquella entrada desde mi propia experiencia. Estaba en cuarto o quinto de BUP cuando se produjo y fue todo un acontecimiento. Con el paso de los años hemos podido comprobar que, más allá de los fondos europeos que han transformado indiscutiblemente Extremadura, la pertenencia a Europa ha arraigado profundamente entre los españoles y, especialmente, entre los extremeños, una región con una marcada vocación europeísta.

La integración europea ha trascendido lo material hasta el punto de que hoy resulta difícil imaginar nuestra vida sin Europa y, sobre todo, sin lo que representa como espacio de paz, libertad y oportunidades para millones de ciudadanos. También ha supuesto cooperación y prosperidad compartida.

Pero Europa ha abierto, además, nuevas posibilidades para estudiantes, empresas, universidades, fundaciones, instituciones y administraciones. Nos permite participar activamente en los grandes debates de nuestro tiempo sin sentirnos al margen de un proyecto común que, por otra parte, es único en el mundo.

¿Qué significaron estas cuatro décadas de integración europea para una región periférica y rural como Extremadura?

-Sin duda, supusieron nuestro despegue en servicios esenciales. El mero hecho de sentirnos parte de Europa ha significado también un importante impulso para la autoestima de los extremeños.

Gracias a Europa hemos podido construir autovías, nuevos centros educativos y sanitarios y avanzar en digitalización. Pero, sobre todo, hemos asumido la obligación de situarnos al nivel de los estándares europeos. Antes ese concepto no existía de la misma manera. Formar parte de Europa nos ha estimulado para ser una región más competitiva, y hoy somos líderes en muchos ámbitos.

Hay, además, una cuestión especialmente importante y que nos diferencia de pocas regiones europeas: Europa nos permitió conectar mucho más estrechamente con un territorio al que históricamente habíamos dado la espalda, Portugal.

Con la desaparición de las fronteras y la creación de una eurorregión comenzamos a mirarnos mutuamente. Surgieron cooperaciones transfronterizas que han permitido desarrollar infraestructuras comunes y abordar asuntos que antes resultaban prácticamente imposibles, como las comunicaciones entre ambos territorios. Algunos proyectos, como la conexión del AVE, se están prolongando demasiado, pero hoy Portugal y Extremadura forman parte de un espacio común, lleno de oportunidades y sin fronteras. Y eso ha sido posible gracias a Europa.

La identidad europea aparece expresamente recogida en el Estatuto de Autonomía extremeño. ¿Existe realmente una conciencia europea arraigada entre los extremeños?

-Creo que sí, y esa conciencia se fortalece a medida que pasan las generaciones. Es cierto que el proyecto europeo ha mostrado algunas debilidades y que actualmente afrontamos cuestiones complejas, como la inmigración, que requieren respuestas conjuntas de los 27 Estados miembros. También ocurrió durante la pandemia.

No es fácil poner de acuerdo a 27 países y, por eso, algunas decisiones se prolongan en el tiempo. Pero esa capacidad de actuar conjuntamente hace que nos sintamos parte de un proyecto común único en el mundo. Y lo hace sin que nadie tenga que renunciar a su identidad. Cada país mantiene sus características culturales y sociales, y cada región conserva su personalidad, pero todos formamos parte de un mismo proyecto.

En Extremadura, esa conciencia europea también se ha construido gracias a un instrumento educativo fundamental como Erasmus. Nuestra generación lo asocia principalmente a la universidad, pero hoy llega también a la educación secundaria, al bachillerato y a la formación profesional. Todo ello ha contribuido a fortalecer la identidad europea de los extremeños.

También somos cada vez más conscientes de que muchas de las inversiones que han transformado nuestra región no proceden únicamente de los ayuntamientos, la Junta o el Estado, sino que tienen su origen en Europa.

Y junto a esa identidad europea tenemos una identidad iberoamericana muy potente. Esa doble condición nos convierte en un nexo de unión entre dos espacios extraordinariamente enriquecedores para nosotros: Iberoamérica y Europa.

La Fundación Yuste está ubicada en un lugar cargado de simbolismo para la historia de Europa. ¿Qué aporta Extremadura al debate sobre la identidad, la memoria y el futuro del continente?

-Creo que Yuste es uno de los lugares de debate, reflexión, diálogo, consenso e intercambio de experiencias más importantes de Europa. La Fundación nació hace 30 años precisamente para fortalecer la identidad europea y reconocer a quienes han contribuido a construirla, pero también para convertirse en un espacio permanente de reflexión sobre el futuro del continente.

La cuestión fundamental es que ese debate no se quede entre los muros del monasterio. Para conseguirlo contamos con Campus Yuste, que reúne todas las actividades académicas de la Fundación. No se trata simplemente de que alguien venga, pronuncie una conferencia y se marche, sino de generar debate y conocimiento compartido.

En nuestros seminarios predoctorales, cursos de verano y congresos participan personas con una alta formación académica que están llamadas a convertirse en futuros líderes europeos en sus respectivos ámbitos. Todo ello es posible gracias a que la Junta de Extremadura entendió que Yuste podía ser ese lugar de encuentro y reflexión.

Las tesis doctorales premiadas, las lecciones de los cursos de verano, las actas de los congresos y la red de alumnos que participan en estas actividades generan un conocimiento que después se difunde a través de publicaciones y del boletín mensual de la Fundación. Se abordan asuntos muy diversos, desde las cuestiones medioambientales y la defensa de Europa hasta las relaciones entre Europa y América o la relación comercial con China.

De esta manera, lo que sucede en Yuste no queda aquí. A través de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y también de la publicación impresa, ese conocimiento llega mucho más lejos, no solo a Europa sino al resto del mundo.

Yuste es, por tanto, mucho más que un lugar donde se desarrollan actividades académicas y culturales. Tiene una trascendencia que posiblemente no sea suficientemente conocida por el conjunto de la sociedad: aquí se abren debates que después pueden llegar a los espacios donde se toman decisiones.

Un buen ejemplo es el último seminario dedicado a la inmigración y los refugiados. Diez investigadores predoctorales españoles y europeos desarrollarán sus tesis sobre esta cuestión. Un jurado de gran prestigio les orienta, pero al mismo tiempo se genera un debate en el que también tienen cabida sus inquietudes e ideas nuevas. Esa combinación entre experiencia y nuevas perspectivas convierte a Yuste en una verdadera vanguardia del pensamiento europeo.

Durante muchos años, la relación de los ciudadanos con Europa estuvo muy vinculada a los fondos y a las ayudas. ¿Ha llegado el momento de construir una visión de la Unión Europea que trascienda ese componente económico?

-Sí. Europa representa hoy oportunidades educativas, movilidad, cooperación científica, intercambio cultural, innovación, protección de derechos y capacidad para afrontar conjuntamente los grandes desafíos globales.

La cohesión económica sigue siendo esencial, especialmente para territorios como Extremadura, y los fondos europeos continúan siendo una herramienta de financiación muy importante. Pero no podemos limitar nuestra relación con Europa a ellos. Es necesario que las inversiones estén bien planificadas para que sean eficaces y eficientes, pero la dimensión europea va mucho más allá.

Está la movilidad, el crecimiento educativo y universitario, las oportunidades empresariales y sociales y, especialmente, la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Si existe una región del mundo que ha hecho de esa defensa una de sus principales señas de identidad, es Europa.

Todo ello demuestra que la consideración de Europa ha trascendido ya la cuestión de los fondos y de la financiación.

¿Ha conseguido España ocupar en las instituciones europeas el lugar político y cultural que le corresponde después de 40 años de pertenencia al proyecto comunitario?

-Creo que España ha tenido un peso importante gracias a representantes de gran nivel, no solo eurodiputados, sino también personas que han asumido importantes responsabilidades en las instituciones europeas.

No es fácil, entre 27 países, acceder a los puestos de mayor responsabilidad, ya sean comisarios, miembros de las mesas del Parlamento u otros cargos de decisión. Existe una competencia legítima entre los Estados para conseguir representación, pero España ha tenido la suerte de contar con muchos y buenos representantes.

Es verdad que en estos momentos España afronta un problema de credibilidad ante algunos países de la Unión Europea en determinadas cuestiones. Pero sigue siendo uno de los grandes Estados europeos, una de las economías más importantes del continente y una democracia consolidada. Por tanto, tiene mucho que decir en Europa.

Creo que el trabajo desarrollado por los distintos gobiernos, independientemente de su signo político, ha contribuido a fortalecer la posición de España dentro de la Unión.

Y para Extremadura estamos viviendo además un momento especialmente importante. No son muchas las ocasiones en las que hemos contado simultáneamente con dos eurodiputados extremeños. En esta legislatura tenemos a Ignacio Sánchez Amor y a Elena Nevado como representantes de la región.

Que Extremadura tenga dos eurodiputados es algo que debemos valorar, en primer lugar, por la sensibilidad de los partidos nacionales a la hora de configurar sus listas europeas y, también, por la fortaleza de nuestra representación regional.

Tenemos que seguir creciendo y aspirando a una mayor presencia, pero hoy podemos valorar positivamente la importante representación que tienen España y, particularmente, Extremadura en Europa.

Una de las singularidades de la Fundación Yuste es su vocación europea e iberoamericana. ¿Puede España ejercer como un verdadero puente político, cultural y académico entre Europa y América Latina?

-Sin duda. España ya ejerce ese papel y debe fortalecerlo. En este ámbito, Extremadura es una pieza clave por sus vínculos históricos y culturales tanto con Iberoamérica como con Europa.

La Fundación Academia Europea a Iberoamericana de Yuste es uno de los instrumentos que contribuyen a establecer esa relación entre Iberoamérica, España, Extremadura y Europa, junto con otros organismos e iniciativas de la Junta de Extremadura. Ese papel, además, está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y resulta fundamental para nuestro desarrollo.

No se trata únicamente de una tarea diplomática. La relación entre Iberoamérica y Europa trasciende la diplomacia y abarca ámbitos culturales, académicos, sociales y económicos. En ese entramado, Extremadura tiene un papel relevante y la Fundación puede actuar como elemento dinamizador de esa relación.

Europa afronta actualmente numerosos retos y uno de sus grandes aliados debe estar al otro lado del Atlántico. España tiene una posición privilegiada porque comparte con Iberoamérica cultura, lengua y, en muchos casos, formas de entender la vida.

En un mundo en el que muchos de los desafíos europeos pueden situarse en el Pacífico y en Asia, debemos mirar también hacia una comunidad mayoritariamente hispanohablante que tiene fuertes vínculos con nosotros y un gran interés en mantener relaciones estrechas con Europa.

La suma de millones de habitantes y de economías emergentes y consolidadas de Iberoamérica con un continente como Europa, que tiene entre sus principales señas de identidad la defensa de la dignidad humana y los derechos humanos, abre enormes posibilidades.

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Creo que nuestro futuro pasa por mantener una relación muy estrecha con Iberoamérica. Y en esa tarea España y Portugal tienen un papel fundamental, al igual que Extremadura, por su posición histórica y estratégica como puente entre ambos mundos.