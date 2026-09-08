"La ilusión no se debe descuidar y no hay que infravalorar su fuerza"

¿Qué significa para usted recibir la Medalla de Extremadura después de más de tres décadas dedicadas a la defensa de los derechos LGTBI?

-Me hace echar la vista muy atrás. La primera vez que hicimos algo fue publicar un artículo en El Periódico Extremadura, cuando Pepe Higuero era su director. La primera entrevista nos la hizo Fernando León en Badajoz. Estamos hablando de hace 32 o 33 años.

Aquel primer artículo se publicó incluso antes de que estuviera creada la asociación. No aparecía el nombre de ninguna organización ni de ninguna persona: lo firmamos como Grupo Gay de Extremadura. Hasta donde nosotros sabíamos, prácticamente no se había publicado nada sobre esta realidad, más allá de alguna crónica relacionada con obras como Perfume de mimosa, de Miguel Murillo, o algún intento anterior de crear un grupo.

Mirar ahora todo aquel recorrido y recibir la Medalla de Extremadura tiene inevitablemente un significado muy especial.

José María Ñúñez, Fundación Triángulo. / Jota Granado / EXT

Cuando comenzó su activismo, ¿imaginaba que Extremadura llegaría a experimentar el cambio social que ha vivido en materia de diversidad e igualdad?

-No. Creo que nadie podía imaginarlo. Cuando María Guardiola me llamó para comunicarme su propuesta de concederme la Medalla me alegré y me sorprendí, pero con los días esa sensación se ha ido convirtiendo en orgullo por el reconocimiento y también en responsabilidad por todo lo que queda por delante.

Cuando uno mira hacia atrás, puede parecer que las cosas siempre han estado ahí, pero no es así. En 1995 empezamos a pensar en crear una organización y en 1996 pusimos en marcha Triángulo Extremadura. Entonces ni de lejos podíamos imaginar el cambio que iba a producirse.

Cuando elaboramos el primer manifiesto del Orgullo LGTB, que entonces llamábamos Orgullo Gay, nadie quiso firmarlo, ni siquiera sindicatos o partidos de izquierda. Solo lo hizo Amnistía Internacional. Reivindicábamos cuestiones como el matrimonio o la adopción, que entonces parecían imposibles. Hoy llevamos ya más de veinte años con el matrimonio igualitario.

No podíamos imaginar hasta dónde llegarían los cambios, pero sí sabíamos que había que empezar. Y eso fue lo importante.

José María Núñez, Fundación Triángulo. / Jota Granado / EXT

Usted fue uno de los impulsores de las primeras organizaciones extremeñas de defensa de los derechos LGTBI. ¿Cuál fue el momento más difícil de aquellos primeros años?

-Cuando pusimos en marcha De Par en Par, lo más complicado fue convencer a las propias personas para crear la asociación. Después encontramos muchos cómplices importantes, también en los medios de comunicación, pero antes de salir públicamente como organización fue difícil porque, aunque se percibía la necesidad, mucha gente no quería dar el paso.

Ante esa resistencia, lo primero que hicimos fue promover un grupo social de lesbianas y gays en el que poder entrar en contacto, compartir experiencias, dudas, inquietudes y miedos, además de realizar alguna actividad de ocio. Lo pusimos en marcha a través de un anuncio por palabras en la revista El Trasteo, de Badajoz, y de aquel grupo social surgieron después algunas de las personas que decidimos crear la asociación.

Los primeros pasos fueron complicados más por los miedos de las propias personas LGTBI que por el entorno. Evidentemente existía hostilidad, pero también encontramos a mucha gente que nos apoyaba y entendía que aquello era necesario y que ya era hora de hacerlo. Lo más difícil fue convencer a un grupo de gays y lesbianas de que había que echar a andar primero De Par en Par y después Fundación Triángulo.

Participó activamente en la elaboración de la ley LGTBI de Extremadura. ¿Qué supuso aquella norma y cuánto de lo que planteaba queda todavía por convertir en realidad?

-Para mí fue un hito importante en la historia de Extremadura. Se aprobó en 2015, después de unos veinte años de activismo, y además salió adelante por unanimidad. Gobernaba el Partido Popular y contó también con el respaldo de Izquierda Unida y del PSOE. Esa unanimidad engrandeció la ley.

Extremadura dio entonces un paso importante en el conjunto de España. La norma avanzó considerablemente respecto a leyes anteriores de otras comunidades y dejó una especie de hoja de ruta para los años siguientes. Una parte se ha desarrollado gracias al Gobierno, a los colectivos, a la sociedad y a las instituciones, pero todavía quedan cuestiones pendientes.

En los últimos tres años, la Secretaría General de Igualdad ha realizado un trabajo muy importante desarrollando aspectos que habían quedado sin aplicar. Pero, por ejemplo, el plan educativo continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes, aunque ya existe un borrador.

También queda trabajo por hacer en materia de memoria histórica. No podemos olvidar que Extremadura fue durante mucho tiempo una tierra de la que muchas personas tuvieron que emigrar para poder vivir libremente como lesbianas, gays, bisexuales o trans. También hubo personas que se quedaron aquí y no pudieron vivir sus vidas como querían. Es algo que debemos preservar en nuestra memoria.

Por tanto, quedan parcelas por desarrollar, sin duda, aunque la ley supuso un hito y se ha implementado en un porcentaje significativo.

¿Existe hoy el riesgo de dar por conquistados derechos que, a su juicio, podrían retroceder?

-Lamentablemente, tengo que responder que sí, que podemos involucionar. Hace algunos años habría dudado más al contestar, pero en la última década hemos visto crecer los discursos de odio y cómo algunos de ellos han llegado a los parlamentos. También han aparecido discursos contra una legislación LGTBI que no va contra nadie ni concede privilegios, sino que reconoce derechos.

La cuestión es hasta qué punto se consigue frenar esa tendencia. En Extremadura se ha hecho. En la pasada legislatura hubo una iniciativa para derogar la legislación LGTBI, pero la mayoría de los diputados mantuvo el consenso necesario para impedirlo. Me parece muy importante subrayar la transversalidad que se ha conseguido en Extremadura en torno a la diversidad LGTBI.

La involución es posible si determinadas fuerzas políticas adquieren capacidad suficiente para tomar decisiones. Ya hemos visto recortes en otros lugares. Pero creo que la principal fuerza para evitarlo es la ciudadanía: todas las personas que vivimos hoy en libertad y nuestras familias, amigos y entornos. Ese conjunto de ciudadanos constituye una fuerza pacífica enorme frente a cualquier intento de retroceso.

Hay tentaciones de involución, pero creo que los derechos que la sociedad ya ha adquirido y vivido harán que tanto la sociedad extremeña como la española sean capaces de frenarlas.

La realidad de una persona LGTBI puede ser muy diferente en una gran ciudad y en un pequeño pueblo extremeño. ¿Sigue siendo el medio rural uno de los principales espacios donde queda trabajo por hacer?

-Creo que este es uno de los grandes cambios que hemos experimentado en España. Ser gay en un pueblo pequeño era antes mucho más complicado que serlo en una ciudad, no porque la gente fuera necesariamente mejor o peor, sino porque una ciudad ofrecía más espacios de socialización entre iguales y también mayor anonimato.

Eso ha cambiado significativamente por varios motivos. Uno de ellos ha sido el enorme cambio social producido y, especialmente, la aprobación del matrimonio igualitario. Cuando empiezan a casarse personas en todo tipo de localidades, la visibilidad acaba llegando a todas partes.

El otro gran cambio ha sido precisamente esa visibilidad, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. La realidad LGTBI está hoy mucho más presente y eso ha reducido bastante las diferencias entre vivir en un pueblo o hacerlo en una ciudad.

Evidentemente, una ciudad grande ofrece más posibilidades de conocer a otras personas semejantes, pero lo verdaderamente importante es poder crecer en un espacio seguro, no sufrir discriminación y encontrar seguridad en la familia, el trabajo y el entorno más cercano. Y eso cada vez es más posible también en los pueblos.

Lamentablemente, siguen existiendo lugares donde no ocurre, pero eso puede suceder tanto en una localidad pequeña como en cualquier barrio de una gran ciudad.

Además del activismo, ha utilizado la cultura y especialmente el cine, a través de FanCineQueer, como herramientas de visibilidad. ¿Hasta qué punto la cultura puede cambiar mentalidades donde las leyes no llegan?

-Ha sido un elemento muy importante y seguirá siéndolo. Buena parte de los avances se han conseguido gracias a la visibilidad: primero mediante nuestras propias voces, saliendo a la calle y haciendo pedagogía con políticos y ciudadanos, pero también a través del Orgullo, las manifestaciones, el cine, la televisión y, posteriormente, internet.

FanCineQueer es hoy un referente de la cultura LGTBI en Extremadura y se suma a muchas otras propuestas. Actualmente pueden verse incluso en cadenas generalistas muchas de las realidades que hace más de 25 años solo podían encontrarse en espacios como el festival.

Cuando lo creamos, después de superar bastantes dificultades, constituía una auténtica ventana de visibilidad porque permitía mostrar realidades que apenas aparecían en la sociedad ni en los medios de comunicación. Era muy difícil encontrar una película que abordara estas cuestiones.

Hoy muchas de esas historias forman parte de nuestra vida colectiva, y eso es magnífico. La cultura continúa siendo un instrumento de cambio, de avance y de conquista de derechos. Lo hace de una manera diferente a hace 25 años, pero seguirá siendo fundamental.

Si pudiera hablar con aquel joven de Barcarrota que empezó a implicarse en esta lucha hace más de 30 años, ¿qué le diría al saber que un día recibiría la Medalla de Extremadura por aquel compromiso?

-Intento ponerme en aquel momento y, evidentemente, jamás se me habría pasado por la cabeza que algo así pudiera ocurrir. Más allá del reconocimiento personal, para mí esta medalla es importante porque es la primera vez que las Medallas de Extremadura reconocen esta cuestión.

A aquel joven le diría que aquello que imaginó, la necesidad de crear una organización para cambiar la realidad de Extremadura, terminó siendo posible aunque entonces pareciera una ilusión inalcanzable.

Nos dijeron que era imposible poner en marcha un festival de cine, que era imposible conseguir el matrimonio igualitario o crear un servicio social especializado para personas LGTBI, y finalmente todo aquello pudo hacerse.

Noticias relacionadas

Le diría que la ilusión no se debe descuidar y que nunca debemos infravalorar su fuerza para cambiar la realidad.