Hoy he estado recordando aquel juego de mi infancia que llamábamos ‘El juego de los opuestos’. Uno, al que le tocaba el turno o ‘se la ligaba’, gritaba ‘¡No!’, y rápidamente, el resto debía responder: ‘¡Sí!’; ante el grito de ‘Arriba’, se respondía ‘Abajo’; ‘Tarde’-’Pronto’; ‘Innecesario’–’Necesario’… Y así hasta la extenuación.

Imagino que se preguntarán qué hago un día como hoy recordando este juego. Bueno, pues porque es parte de mi memoria, de mi infancia, de mi cultura, de mi formación, también, de mi identidad, si quieren, y hoy, precisamente, Día de Extremadura, celebramos nuestra identidad como comunidad.

También hemos de preguntarnos cómo se conforma esa identidad. La identidad se va redefiniendo a lo largo del tiempo, con idas y venidas, con miradas, con escuchas, con viajes, salidas y entradas… con movilidad, esa movilidad que nos ha hecho como somos las y los extremeños, que nos ha ayudado a superar barreras como los prejuicios, frente a los que podemos gritar ‘respeto’; como el rechazo, ante lo que gritamos ‘inclusión’; como el miedo – ‘confianza’… Ya ven, vuelvo al juego de la infancia, a la memoria. Y lo hago en unos momentos en los que creo que nos tenemos que obligar a acudir a la memoria, al pasado que nos ha ido conformando como pueblo, como región.

Todo, la experiencia de nuestros antepasados, quizá también la nuestra, ha hecho que, en más de una ocasión, hayamos podido decir que Extremadura es una tierra de acogida, porque así nos ha ido conformando nuestro pasado de emigración, un pasado, por cierto, nada lejano, un pasado reciente, que no se nos olvide. Pero como Extremadura, también España, otras regiones españolas, que se vieron privadas de muchos de sus hombres y mujeres por la necesidad de buscar trabajo y una vida digna en otros países. ¿Se nos ha olvidado todo esto? Porque una cosa es clara y es que la necesidad hace que la emigración no sea de libre elección sino una obligación.

Por tanto, ante esas traumáticas situaciones, ante esos tránsitos migratorios durísimos que viven tantas personas, no podemos dar la espalda, solo podemos trabajar por la cooperación institucional, y más aún cuando últimos acontecimientos han puesto al descubierto una realidad cruel, como es alguna actitud que desnuda una clara hostilidad xenófoba, una indiferencia moral, una normalización de las tragedias en las fronteras o esa actitud del que se cree en poder de decidir quién vive y quién muere. Actitudes de las que hemos podido ver destellos o sentir punzadas (porque me duelen) ante los recientes sucesos de Ceuta.

Sí, ante ello es más urgente que nunca la cooperación institucional, porque estos sucesos parecen haber impelido a algunas personas a arriar banderas como invasión, ataque, efecto llamada, inseguridad, teoría del gran reemplazo, frases como «que no te roben el futuro», mantras como prioridad nacional o eufemismos como «remigración» para hablar de deportaciones masivas de migrantes.

Bien, pues quiero aprovechar este día, como tantos otros días, para reclamar la cooperación y la lealtad. No puedo evitar sentir una enorme lástima, impotencia e indignación también, cuando ante un Plan de Integración y Ciudadanía se responde con un plante, se arremete con voces contra la regularización de migrantes, enterrando bajo paladas y paladas de hipocresía nuestro pasado migratorio.

Vuelvo a mi infancia, al juego de los opuestos: ‘bloqueo’ – ‘cooperación institucional’; ‘obstaculización’ – ‘lealtad institucional’; ‘confrontación’ – ‘colaboración’; ‘hipocresía’ – ‘honestidad’…

Desde la Diputación de Cáceres, desde luego, la bandera que izamos es la de las políticas de cooperación, de convivencia, de integración, de pluralidad y de rigor, para luchar contra los bulos. Seguiremos trabajando de manera firme por hacer que nuestra provincia siga siendo tierra de acogida. Para ello redoblaremos nuestras políticas de cooperación, trabajando con países de origen de las migraciones, trabajando también en nuestros pueblos para una educación global, reforzando valores y haciendo de la migración una oportunidad y un desafío.

Y es cierto, es una oportunidad para nuestra región, para nuestros pueblos, para dar respuesta también a necesidades del mercado laboral, que estamos cansados de escuchar. Mano de obra en una sociedad que envejece, personas que llegan huyendo de situaciones de conflicto, de guerra, de pobreza y de violencia, y que derrochan fuerza, motivación y ganas de aprender y trabajar.

Por eso es tan importante también el trabajo que venimos haciendo desde la diputación en los propios pueblos, con los ayuntamientos, con las comunidades educativas, con entidades y agentes del territorio. Un trabajo en coordinación, porque las administraciones estamos llamadas a ofrecer respuestas útiles para transformar y mejorar la vida de nuestros pueblos. Nuestro proyecto de región pasa por reconocer el valor de cada municipio y de cada persona, por garantizar que el lugar de nacimiento o de residencia nunca determine el acceso a los derechos, los servicios o las posibilidades de desarrollo. Esa es la vocación de la Diputación de Cáceres: ser la institución que acompaña a los ayuntamientos, que reduce desigualdades y que convierte la cooperación entre administraciones en una herramienta de justicia territorial.

Y esta colaboración la hemos visto, un año más, en los últimos incendios acaecidos en nuestra región, donde las distintas administraciones hemos trabajado para que las y los ciudadanos no sintieran soledad ante el drama y la catástrofe ambiental que supone el ataque de las llamas. Sin embargo, vuelvo a lamentar la actitud de confrontación que se ha repetido ante el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, acudiendo a que el cambio climático es una cantinela de la izquierda. Y vuelve a venirme a la mente el juego de la infancia: ‘polarización’ – ‘acuerdo’; ‘ambigüedad’ – ‘precisión’…

Quiero que este Día de Extremadura sea también un día de reflexión, de hacerse preguntas y encontrar respuestas, y de ser firmes en la lucha contra las barbaries. ¿Se ha olvidado el genocidio de Gaza? ¿La ocupación? ¿La devastación? ¿Los desplazamientos obligados? ¿Se está normalizando la guerra? ¿Podemos seguir enseñando en valores y no hacer nada? ¿Podemos hablar de derechos humanos y no hacer nada?… Frente a esto solo cabe una respuesta: No. Aquí no cabe el juego de los opuestos. No.

Deseo que este Día de Extremadura, celebremos la identidad de un pueblo, un pueblo que ha sido acogido, un pueblo que ha recibido, un pueblo que ha luchado y trabajado por ser lo que hoy es, y que seguirá haciéndolo para un futuro grande, rico en cultura y diversidad, un futuro en el que al gritar ‘confianza’, acallamos ‘miedo’; al decir ‘igualdad’ borramos ‘exclusión’; al decir ‘cooperación’, anulamos ‘enfrentamiento’ y al decir ‘identidad’ se abren las puertas y los corazones.

¡Feliz día de Extremadura!

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*Miguel Ángel Morales es presidente de la Diputación de Cáceres