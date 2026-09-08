La Junta de Extremadura acelera las obras para mejorar la carretera entre Segura de León y Huelva

La Junta de Extremadura da un nuevo paso para acometer las obras de mejora de la carretera EX-201 entre Segura de León y el límite con la provincia de Huelva. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica la declaración de urgencia de la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar unos trabajos con los que la Administración pretende corregir los actuales problemas de seguridad vial y acelerar una actuación integrada en un proyecto de mayor alcance sobre varias carreteras del sur de la provincia de Badajoz.

La declaración permite a la Administración disponer de las fincas afectadas mediante el procedimiento urgente de expropiación, antes incluso de alcanzar un acuerdo definitivo sobre el justiprecio, con el objetivo de que la obtención de los terrenos no retrase el comienzo de los trabajos. La propia Junta sostiene que existe un «evidente problema de seguridad vial» y advierte de que retrasar la intervención podría agravar los problemas de accidentalidad existentes.

Apenas 7 kilómetros

La actuación concreta sobre la EX-201 comprende 7,25 kilómetros, desde el punto kilométrico 26,150, en el límite provincial con Huelva, hasta el 33,400, donde comienza la variante de Segura de León. Sobre ese tramo se extenderá una nueva capa de seis centímetros de mezcla bituminosa y se renovará la señalización horizontal. También se sustituirán los elementos de balizamiento y las defensas que se encuentren deteriorados.

Uno de los cambios más relevantes se realizará entre los kilómetros 31,950 y 32,314, donde se reorganizarán los accesos existentes mediante la construcción de un camino de servicio paralelo a la carretera. La finalidad es reducir los movimientos directos de entrada y salida sobre la vía y mejorar la seguridad de ese tramo.

Un proyecto que supera los 4,8 millones

Las obras de la EX-201 forman parte de un contrato mucho mayor que incluye igualmente la EX-202 entre Fuente de Cantos y Segura de León, la travesía de Bienvenida y la EX-211 a su paso por Peraleda del Zaucejo. El Consejo de Gobierno autorizó el proyecto por 4.869.308 euros, financiados en un 85% con fondos FEDER.

El contrato salió a licitación con ese presupuesto y un plazo previsto de seis meses. Fue adjudicado el pasado 12 de mayo a Mezclas y Firmes de Extremadura (Mefiex) por 3,48 millones de euros sin IVA, después de concurrir varias ofertas al procedimiento.

Más trabajos

Además de los 7,25 kilómetros de la EX-201, el proyecto prevé renovar cerca de 14 kilómetros de la EX-202 en dirección a Segura de León, rehabilitar un kilómetro de la travesía de Bienvenida y actuar sobre 930 metros de la EX-211 en Peraleda del Zaucejo. En estas travesías se fresará el firme existente, se sanearán las zonas deterioradas y se extenderá una nueva capa de rodadura. En conjunto, las actuaciones rondan los 23 kilómetros de carreteras autonómicas.

El procedimiento expropiatorio del tramo de la EX-201 había salido a información pública en mayo y no recibió alegaciones. El anexo publicado ahora recoge once fincas afectadas, fundamentalmente terrenos de olivar de secano, con 5.444 metros cuadrados de expropiación definitiva y otros 2.048 metros cuadrados de ocupación temporal.

La Junta justifica también la rapidez del procedimiento en la necesidad de cumplir los plazos vinculados a la financiación europea. Las obras se encuadran en los fondos FEDER destinados a reforzar una movilidad más segura, sostenible y conectada y a mejorar, entre otros objetivos, las conexiones transfronterizas.