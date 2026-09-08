"Los límites no los ponen los demás, los límites solo me los pongo yo"

¿Qué sintió cuando supo que iba a recibir la Medalla de Extremadura, la máxima distinción de su tierra?

Sentí mucha alegría y mucha emoción. Se me aceleró el corazón cuando me lo dijeron. Que la gente de mi tierra se acuerde de mí y me dé este premio me hace muy feliz.

Guillermo Gracia acumula decenas de récords mundiales y medallas internacionales en categoría absoluta / Pau Buera

Ha ganado campeonatos del mundo, récords y muchos reconocimientos. ¿Tiene esta medalla un significado diferente por venir de Extremadura?

Sí, es muy especial. Ganar medallas fuera es muy chulo y siempre llevo la bandera de Extremadura a todas partes. Pero esta es mi casa. Esta medalla me sale del corazón y es para todos los extremeños que siempre me apoyan.

Participó como representante del colectivo de personas con síndrome de Down en actos oficiales presididos por el rey Felipe VI. / EL PERIÓDICO

Hace poco la piscina climatizada de la Ciudad Deportiva de Cáceres pasó a llevar su nombre. ¿Qué supone entrenar en un lugar que ahora está vinculado para siempre a usted?

Me da mucho orgullo y mucha fuerza para nadar. Cada mañana, cuando entro y veo mi nombre en la puerta, me da un subidón enorme porque sé que es algo para siempre. Pero sigo siendo el mismo de siempre y me tiro al agua a trabajar duro como cada día.

El extremeño destaca por su papel como referente de inclusión en el deporte español. / EL PERIÓDICO

En muchas ocasiones ha defendido que su capacidad es mayor que su discapacidad. ¿Qué barreras siguen encontrando hoy los deportistas con síndrome de Down?

A veces la gente piensa que no somos deportistas de verdad, que no entrenamos duro y que nos regalan las medallas. Y no es así. Yo me esfuerzo y trabajo muy duro cada día, como cualquier otro deportista con o sin discapacidad, para conseguir mis objetivos. La mayor barrera es que la sociedad entienda eso y reconozca de verdad todo el trabajo que hay detrás.

Guillermo Gracia siempre ha tenido a gala ser extremeño y ha reivindicado sus orígenes. / EL PERIÓDICO

Ha reclamado una categoría específica para deportistas con síndrome de Down en los Juegos Paralímpicos. ¿Sigue siendo participar en unos Juegos uno de sus grandes sueños?

Sí, es mi gran sueño. Ahora nos toca competir con otros deportistas con discapacidad intelectual y no es del todo igual, no estamos en las mismas condiciones. Por eso pedimos una categoría propia para personas con síndrome de Down, para poder competir de igual a igual. Sé que es difícil porque no depende de nosotros, sino de la decisión del Comité Paralímpico. Pero yo no me rindo: voy a seguir entrenando duro y pidiéndolo para que un día nos abran esa puerta.

Además de competir, trabaja con nadadores prebenjamines. ¿Qué intenta enseñarles y qué ha aprendido usted de esos niños?

Les enseño a nadar bien, a escuchar al entrenador y a pasárselo bien en la piscina. De ellos aprendo a sonreír siempre y a recordar lo bonito que es nadar desde pequeñito.

Detrás de tantos títulos hay muchas horas de entrenamiento y también una familia que le ha acompañado desde el principio. ¿Quiénes han sido fundamentales para que Guillermo Gracia llegara hasta aquí?

-Detrás de cada medalla hay muchas horas de entrenamiento, madrugones y mucho esfuerzo en la piscina. Para aguantar todo eso, mi familia es mi gran apoyo y lo es todo para mí. Mis padres están a mi lado cada día y mis dos hermanos me acompañan siempre que pueden. En casa tenemos un lema que mi padre me recuerda mucho: «siempre juntos».

Pero también son fundamentales mis entrenadores, mis compañeros del Club Los Delﬁnes y todas las personas que han creído en mí desde el principio. Me han tratado siempre como uno más, exigiéndome y apoyándome, y gracias a eso y a su ayuda he podido llegar hasta donde estoy hoy.

Cuando suba a recoger la Medalla de Extremadura, ¿qué le gustaría que pensara un niño o una niña con discapacidad que esté viendo ese momento?

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Quiero que piensen que ellos también pueden conseguir lo que quieran. Que con trabajo, muchas ganas y el apoyo de la familia, no hay barreras. Hay que soñar a lo grande. Mis padres me han educado enseñándome algo muy importante: los límites no los ponen los demás, los límites solo me los pongo yo.