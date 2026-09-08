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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 8 de septiembre de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Un pastor conduce un rebaño de ovejas en una explotación de la provincia de Badajoz.

Un pastor conduce un rebaño de ovejas en una explotación de la provincia de Badajoz. / El Periódico

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E. P. E.

Presentamos los datos actualizados a día 8 de septiembre de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, martes 8 de septiembre de 2026

Lonja de Extremadura, martes 8 de septiembre de 2026

Lonja de Extremadura, martes 8 de septiembre de 2026

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