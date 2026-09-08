Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 8 de septiembre de 2026
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Presentamos los datos actualizados a día 8 de septiembre de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, martes 8 de septiembre de 2026Lonja de Extremadura, martes 8 de septiembre de 2026
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