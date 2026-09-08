El museo que hizo de Roma una seña de identidad extremeña

Hay instituciones que terminan formando parte de la identidad de una ciudad hasta el punto de resultar difícil imaginar una sin la otra. En Mérida ocurre con el Museo Nacional de Arte Romano. No solo porque conserva y explica el legado de Augusta Emerita, sino porque durante generaciones ha contribuido a construir la relación de los emeritenses y de Extremadura con un pasado romano que constituye una de las principales señas culturales de la comunidad.

La concesión de la Medalla de Extremadura llega en 2026 cargada además de simbolismo. Se cumplen 40 años desde la inauguración de la actual sede, el edificio proyectado por Rafael Moneo que abrió sus puertas el 19 de septiembre de 1986 y que acabó convirtiéndose en una obra arquitectónica inseparable de las colecciones que alberga.

Pero la historia del museo había comenzado mucho antes. Sus raíces se remontan a 1838, cuando nació el Museo Arqueológico de Mérida en la iglesia desamortizada del convento de Santa Clara. El decreto de concesión de la Medalla lo sitúa como el primer museo arqueológico de España y recuerda cómo desde aquella modesta sede empezó una tarea que continúa casi dos siglos después: conservar, recuperar, estudiar y divulgar el patrimonio histórico y arqueológico de la antigua colonia romana.

Fachada del Museo Nacional de Arte Romano, donde tan importante es el continente como el contenido. / Javier Cintas

Una casa que se quedó pequeña

El crecimiento de las colecciones y el avance de las investigaciones arqueológicas terminaron haciendo insuficiente aquel espacio. Mérida reclamaba desde comienzos del siglo XX una sede acorde con la dimensión de su patrimonio y esa aspiración acabó materializándose con el encargo a Rafael Moneo.

El edificio se construyó entre 1980 y 1986. La arquitectura no nació únicamente como un recipiente para las piezas. El planteamiento buscaba establecer un diálogo entre el continente y el contenido, entre los grandes espacios de ladrillo, los arcos, la monumentalidad arquitectónica y las obras procedentes de Augusta Emerita.

Esa relación se convirtió con el paso del tiempo en una de las principales singularidades del museo. La propia Junta de Extremadura destaca en el decreto de concesión que el edificio recibió numerosos reconocimientos y permitió iniciar desde 1986 un camino decidido hacia la internacionalización, reforzando los vínculos con otros museos especializados de Europa y del norte de África.

La actual directora, Trinidad Nogales, resume el éxito de estas cuatro décadas en tres pilares: la arquitectura, la colección y el equipo humano.

Y es precisamente en este último donde pone el acento al hablar de la Medalla de Extremadura.

«Es un premio colectivo», sostiene Nogales, que dirige el centro desde 2017 y fue la primera mujer en asumir esa responsabilidad. Para ella, la distinción debe dedicarse a todas las personas que han pasado por la institución y han contribuido a convertirla en lo que es hoy.

Entre ellas recuerda expresamente a quienes la precedieron, José Álvarez Sáenz de Buruaga y José María Álvarez Martínez, pero también a las sucesivas generaciones de investigadores, conservadores, arqueólogos, restauradores y trabajadores que han construido la trayectoria del centro.

El Museo Nacional de Arte Romano no se ha limitado a mostrar piezas arqueológicas. La investigación constituye uno de los pilares de su actividad y le ha permitido consolidar un centro científico con reconocimiento nacional e internacional. El museo ha participado en proyectos destinados a profundizar en el conocimiento de Augusta Emerita, mantiene relaciones con instituciones de otros países y forma parte de redes especializadas en el estudio de la Antigüedad. A esa labor se suma la conservación y restauración de las piezas que aparecen en las excavaciones de Mérida, muchas de las cuales terminan incorporándose al discurso expositivo.

La vocación científica, sin embargo, no puede quedar encerrada entre especialistas. Nogales defiende que el conocimiento generado por el museo debe llegar a la ciudadanía. «La investigación no puede quedar encerrada entre cuatro paredes», señala la directora al explicar una filosofía que durante décadas ha buscado acercar la arqueología a públicos muy diferentes.

El museo ha desarrollado programas con centros educativos, ha ejercido como espacio de formación universitaria y ha organizado cursos, coloquios y seminarios. También ha reforzado en los últimos años su apuesta por la accesibilidad y la inclusión, con actividades dirigidas a escolares, mayores, personas con diversidad funcional y colectivos vulnerables. El propio decreto destaca esa consideración de la diversidad como parte de la identidad de la institución.

Cuarenta años después de Moneo

La Medalla de Extremadura coincide también con un momento de transformación física. El museo se encuentra inmerso en un proceso de ampliación y remodelación que pretende incrementar su dimensión y mejorar su capacidad de proyección regional, nacional e internacional.

Mientras tanto, continúa incorporando nuevos contenidos. Entre las actuaciones recientes figura la apertura de una sala dedicada a la orfebrería romana, mientras que entre los próximos compromisos científicos se encuentra la celebración de un congreso internacional sobre los bronces de la Antigüedad. Son nuevas páginas de una trayectoria iniciada hace casi dos siglos y que tuvo en 1986 uno de sus momentos decisivos.

Aquel año no solo abrió sus puertas el edificio de Moneo. Comenzó también una etapa que transformó la proyección del museo y ayudó a situarlo entre las instituciones culturales extremeñas con mayor reconocimiento exterior. Cuatro décadas más tarde, la Medalla de Extremadura devuelve ese reconocimiento a casa.

«No hay nada más satisfactorio que sentir que nuestra tierra y nuestra gente valoran el trabajo que se viene haciendo», afirma Trinidad Nogales. Para la directora, ahí reside probablemente el valor principal del galardón: que los extremeños no contemplen el museo únicamente como un lugar donde se conserva el pasado romano, sino como una institución propia.

«Lo que más nos satisface es que los extremeños sientan este museo muy dentro de sí, que lo consideren como algo propio y como una institución de la que sentirse muy orgullosos», señala.

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Casi 190 años después de que comenzara su historia en Santa Clara y cuatro décadas después de que Rafael Moneo levantara su nueva casa, el Museo Nacional de Arte Romano recibe la máxima distinción de Extremadura convertido en algo más que el custodio de una colección: en uno de los lugares desde los que la comunidad explica su pasado y proyecta su patrimonio hacia el mundo.