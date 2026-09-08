"El objetivo debe ser el derecho a permanecer en Extremadura"

-¿Qué balance hace e estos 40 años de pertenencia de España a la UE y especialmente de lo que esa integración ha supuesto para Extremadura?

-Para España ha sido uno de los grandes motores de modernización económica, social y territorial, pero lo ha sido especialmente para las denominadas regiones menos desarrolladas como Extremadura. Cuando uno se pregunta qué ha significado la Unión Europea para Extremadura, la respuesta está en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Está en las carreteras que hoy conectan territorios que antes permanecían aislados, en los hospitales y centros de salud que ofrecen servicios impensables hace cuarenta años, en las universidades que han permitido formar a generaciones enteras de extremeños y en todas las demás oportunidades que hoy tenemos.

Europa, para Extremadura, ha sido modernización, cohesión y estabilidad. Ha sido, sobre todo, una herramienta decisiva para reducir desigualdades históricas y acercar nuestra región a niveles de bienestar y desarrollo que durante décadas parecían inalcanzables.

Porque conviene recordar de dónde veníamos.

Extremadura llegó en el año 1986 a la entonces Comunidad Económica Europea en una posición de clara debilidad estructural. Era una región con enormes carencias en infraestructuras, con una economía dependiente casi exclusivamente del sector primario, con una base industrial muy limitada y con una emigración masiva que amenazaba la continuidad y vitalidad de muchos municipios extremeños. Durante años, miles de jóvenes tuvieron que abandonar esta tierra buscando oportunidades que aquí no encontraban. Aquella Extremadura necesitaba algo más que buenas intenciones: necesitaba inversión, recursos y perspectivas de futuro. Y Europa respondió.

Pese a la inversión recibida Extrenadura sigue lejos de la media europea ¿ qué se ha hecho mal o qué no se ha aprovechado suficientemente durante estas cuatro décadas?

-Las cosas no se han hecho mal, todo lo contrario, las cosas se han hecho bien, pero partíamos de una situación muy distinta respecto a otras regiones, incluso, dentro de nuestro propio país, hoy Extremadura no es ni la sombra de lo que era hace 40 años. Nos quedan retos, pero nuestras ciudades y pueblos tienen hoy servicios e infraestructuras impensables, nuestras empresas exportan, compiten y son punteras hasta en biotecnología cuando nuestros abuelos no habrían sabido que significa esta palabra, y precisamente los enemigos de la política de cohesión acuden a este argumento que encierra su pregunta para pretender acabar con la política de cohesión que nos ha hecho ser más competitivos y tener unas sociedades más justas. No estamos lejos, estamos cada vez más cerca, y por eso necesitamos una PAC fuerte y una política de Cohesión fuerte que no nos deje tirados. No es lo mismo partir de 10 que de menos 10. Gracias a esa política, Extremadura ha contado durante décadas con un acceso prioritario a fondos europeos que han permitido financiar infraestructuras, mejorar servicios públicos, impulsar el desarrollo rural, apoyar a las empresas y modernizar sectores estratégicos de nuestra economía.

Europa está presente en buena parte de la transformación que ha vivido nuestra comunidad autónoma. Está en las autovías, en las depuradoras, en los centros educativos, en los programas de formación y empleo, en la digitalización de nuestros municipios y en muchas inversiones que hoy consideramos normales, pero que difícilmente habrían sido posibles únicamente con recursos propios. Sin la solidaridad europea, Extremadura no habría avanzado al ritmo al que lo ha hecho en estas cuatro décadas.

Pero los beneficios de pertenecer a la Unión Europea no han sido únicamente materiales. Europa también ha supuesto apertura, oportunidades y proyección internacional. El mercado único ha permitido que nuestros productores puedan competir en igualdad de condiciones dentro de un espacio económico de cientos de millones de consumidores, sin barreras comerciales y bajo normas comunes.

Sectores fundamentales para nuestra economía, especialmente el agroalimentario, han encontrado en Europa una plataforma de crecimiento y reconocimiento internacional. Los aceites, los vinos, los productos ibéricos, las frutas y hortalizas extremeñas han podido acceder a mercados que hace décadas eran prácticamente inaccesibles para una región como la nuestra, y eso no es hacerlo mal es hacerlo muy bien aprovechando las oportunidades que nos ha dado la Unión.

Como integrante de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo ¿Qué debe hacer Extremadura para seguir siendo prioritaria en el reparto de Fondos europeos y evitar que la política de cohesión pierda peso?

Lo que esta haciendo la presidenta María Guardiola, que ha sido la ponente en el Comité de las Regiones del FEDER, que es el fondo europeo de desarrollo regional: defender que la cohesión no es una política de solidaridad, sino que es parte de la competitividad que pretende Europa. Si Europa quiere crecer tenemos que hacerlo juntos y prestando herramientas a aquellos que solos no podemos hacerlo.

¿Le preocupa que el aumento del gasto en defensa, seguridad o competitividad industrial pueda reducir recursos destinados a la cohesión territorial y a las regiones como Extremadura?

No, porque el presupuesto tiene una nueva estructura y también de estas partidas Extremadura puede beneficiarse, lo que me preocupa es que ahora el modelo de financiación se basa en los NEXt Generations, es decir, que cada país tendrá una asignación y cada país debe presentar su propio plan nacional, España ha perdido la oportunidad transformadora que nos ofrecían esos fondos y ha dejado de utilizar gran parte de estos, me preocupa que el actual gobierno de España elabore un Plan que vuelva a dejar marginada a Extremadura como lo ha hecho con la financiación autonómica, beneficiando a sus socios o defendiendo sus pactos políticos por encima de los intereses de nuestra tierra, como está haciendo con Almaraz. Esa es la gran preocupación que tengo.

El campo extremeño considera que las exigencias medioambientales europeas aumentan y disminuye la rentabilidad ¿cómo se puede conciliar la protección del medio ambiente con la supervivencia económica de agricultores y ganaderos?

-El campo tiene razón, venimos de la política verde y circular que impuso en el Parlamento, en la Comisión y en el Consejo el anterior mandato, la realidad se ha impuesto a la política de despachos y por ello desde el Grupo Popular Europeo hemos emprendido una contrarreforma para paliar los daños en el campo, rebajando los tramites administrativos y flexibilizando las exigencias, poco a poco hay que revertir esa política sin renunciar a los objetivos climáticos que el propio campo respeta. Por poner un ejemplo, la Comisión Europea ha presentado el 17 de julio de 2026 su propuesta de revisión del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS). La revisión actualiza el principal instrumento de la UE para reducir emisiones, con el objetivo de alinearlo con las metas de 2040 mientras se da más margen y apoyo a la industria. La Unión Europea no es perfecta, pero representa una fortaleza compartida frente a problemas que ningún territorio podría afrontar solo.

Y si hay una política que simboliza especialmente la relación entre Europa y Extremadura, esa es la Política Agraria Común. Para nuestra región, la PAC no es simplemente una política sectorial. Es una política clave para preservar un modelo productivo profundamente ligado a nuestra identidad y a nuestro territorio. La dehesa, la ganadería extensiva, el olivar, el regadío de Vegas Altas y Bajas del Guadiana y tantas explotaciones familiares forman parte no solo de nuestra economía, sino también de nuestro paisaje, de nuestra cultura y de nuestra forma de entender el medio rural.

Europa ha entendido que la agricultura no puede quedar exclusivamente sometida a las reglas del mercado global. Las ayudas directas que reciben miles de agricultores y ganaderos extremeños aportan estabilidad a explotaciones con el objetivo de garantizar su continuidad y contribuir a la seguridad alimentaria en el continente. Porque detrás de esas ayudas no solo hay cifras económicas. Hay empleo, arraigo, sostenibilidad, equilibrio territorial y futuro para nuestros pueblos y de ahí que esa política deba acercarse y facilitarse a nuestro campo.

Extremadura genera cada vez más energía renovable pero continua continúa con dificultades de transformación ¿ Qué debería exigir la región a España y Bruselas?

Ciertamente, es una paradoja, somos exportadores de energía y por ende debemos centrarnos en capturar valor añadido, tenemos empresas que quieren invertir aquí, un gobierno autonómico luchando por ello, pero Red Eléctrica que depende del gobierno de España nos esta dando la espalda. El actual gobierno regional está apostando por las empresas electrointensivas, como la producción de hidrógeno verde, fabricación de baterías con incentivos que también vienen de Europa, por tanto Europa responde pero el gobierno español no. Bruselas ha financiado la generación de renovables y ahora apuesta por la nuclear en un reconocimiento expreso de su importancia en los objetivos climáticos , la reducción de las facturas de la luz para empresas y particulares y la no dependencia de terceros. El gobierno de España parece no atender ni las recomendaciones europeas, por lo tanto, habría que exigir a Bruselas mantener los fondos y a Madrid acelerar la Planificación de la red de transporte con una visión de desarrollo regional.

Usted fue alcaldesa ¿Llegan las políticas europeas con suficiente agilidad a los ayuntamientos pequeños o la burocracia impide aprovechar las ayudas?

-El presupuesto europeo es un presupuesto pensado para una década no para una legislatura, una de las grandes reivindicaciones ha sido la flexibilización y la reducción de la burocracia, por suerte, nosotros contamos con un gran cuerpo técnico que nos permitió acceder a Fondos europeos de todo tipo, no sólo para la gran ampliación del Parque del Príncipe, sino para numerosas obras en la ciudad mas que necesarias , para empleo, servicios sociales, el pago de mínimos vitales y un largo etcétera, pero los pequeños municipios al no ser autoridad de gestión su forma de acceder es a través de las Diputaciones, pero hay que presentar proyectos, que estos sean legibles porque fondos hay y por ende animo a todos nuestros alcaldes a que preparen proyectos y intenten captar esos fondos que otros aprovechan muy bien.

Una parte de la población percibe que la UE como una institución lejana y excesivamente burocrática ¿ qué responsabilidad tiene los partidos tradicionales en el crecimiento del euroescepticismo?

-La democracia cristiana fue la base inspiradora del proyecto europeo, tal vez hemos dado por hecho las bondades que durante 80 años nos ha procurado Europa, entre ellas la Paz, las libertades y la democracia, que es más importante que la competitividad, si no hemos sabido explicarlo es ahí donde esta el error. Hay una paradoja que se repite con frecuencia cuando hablamos de Europa y de cómo la perciben los ciudadanos de a pie: se usa, se disfruta, se depende de ella, pero no siempre se la reconoce. La realidad es que no existe una conciencia plena de la contribución de la Unión Europea. Y, sin embargo, Europa está en la vida cotidiana de maneras que apenas se perciben porque las hemos normalizado, porque forman ya parte del paisaje habitual de lo que significa vivir en este continente, ahí nos hemos relajado.

Europa está allí donde hay un ganadero, por ejemplo en Jerez de los Caballeros, que cada otoño recibe ese apoyo adicional que necesita para mantener su explotación de forma estable. Apoya también a la enfermera de Plasencia que trabaja en un hospital cuya ampliación se ha construido con financiación europea. Apoya al joven de Badajoz o de Cáceres, que ha podido estudiar un semestre en una universidad alemana gracias a las becas Erasmus y ha vuelto con una manera distinta de ver el mundo. Apoya a la empresaria de Mérida que exporta su aceite a Francia y lo hace sin aranceles, con un marco regulatorio común que le da seguridad y predictibilidad. Apoya al compatriota que puede cruzar la frontera con Portugal sin parar, sin enseñar documentación, como si el país vecino fuera una prolongación natural de su propio territorio.

Para el extremeño que vive en un municipio pequeño, Europa también es la posibilidad de que su pueblo no quede completamente al margen de la modernidad. Las inversiones en conectividad digital, en servicios básicos, en equipamientos culturales y educativos que llegan a los núcleos rurales tienen, en buena parte, financiación europea detrás. Sin esa financiación, muchos de esos servicios no existirían, porque los presupuestos municipales y autonómicos no darían para sostenerlos. La Unión Europea ha actuado, en ese sentido, como un igualador de oportunidades entre el ciudadano urbano y el rural, entre quien vive en Madrid y quien vive en un pueblo de la Sierra de Gata.

Europa es también un sistema de derechos que protege al ciudadano más allá de lo que puede garantizarle su propio Estado. Los derechos laborales mínimos que regulan el descanso, la seguridad en el trabajo o la igualdad de trato vienen dictados en gran medida por directivas europeas que los Estados deben respetar. La normativa de protección al consumidor que regula lo que compramos en el supermercado, los estándares sanitarios que garantizan la seguridad de los alimentos que comemos, la tarjeta sanitaria europea que nos cubre si enfermamos viajando por Portugal o por Italia: todo eso representa a Europa si no lo hemos sabido contar ahí los partidos que lo hemos hecho posible hemos errado.

Hay además una dimensión emocional y generacional que también conviene tener presente. Para una persona mayor que vivió la Extremadura de los años sesenta y setenta, la transformación que ha experimentado la región en cuatro décadas resulta a veces difícil de creer. La diferencia entre lo que era y lo que es no se explica sin Europa. Y para un joven extremeño de hoy, la posibilidad de moverse por el continente, de estudiar fuera, de trabajar en otro país europeo sin renunciar a volver, de sentirse parte de algo más grande que su comarca o su región, es también un regalo de la integración que muchas generaciones anteriores no tuvieron.

Noticias relacionadas

Lo que Europa significa, en el fondo, para el extremeño medio está lejos de ser esa institución lejana que a menudo se le achaca, y se parece más a un conjunto de realidades tangibles que moldean su vida sin que a veces repare en ellas. Y precisamente por eso, porque lo que damos por hecho es más fácil de obviar, conviene que paremos a nombrarlo, a reconocerlo y a defenderlo, sobre todos frente a los nuevos partidos que en lugar de poner en valor todo esto, quiere destruir Europa, que la gente se pare a pensar, no vaya a ser que deje de ser posible que lo que hoy es. Son tantas las ventajas que debemos seguir luchado, porque la democracia no se regala se defiende y no la hemos tenido siempre, pertenecer a la Unión Europea significa seguridad y estabilidad en tiempos de incertidumbre. Lo vimos durante la crisis financiera, durante la pandemia y lo seguimos viendo en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, la inflación y las tensiones económicas y geopolíticas y todo esto, sin duda, hay que explicarlo mejor. Ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad. Cuando pasen otros cuarenta años me gustaría que Extremadura hubiera alcanzado un claro objetivo: el derecho a permanecer. Que nadie se haya tenido que ir de su tierra obligado por la necesidad de encontrar un futuro fuera, sino que lo tenga aquí y sea aquí donde otros quieran vivir , Extremadura es el mejor lugar del mundo para trabajar y para vivir, esa tendencia ya ha empezado y espero que se culmine.