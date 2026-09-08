El orgullo de nuestras raíces

Hace apenas unas semanas, millones de españoles vibrábamos con la victoria de la Selección Española en el Mundial de fútbol, y sus tres goles, porque fueron tres. Entre los nombres propios de aquel éxito había uno que en Extremadura pronunciábamos con un orgullo especial: Pedro Porro. Un joven de Don Benito que, a base de trabajo, sacrificio y talento, ha alcanzado la cima del deporte mundial. Pero, si hay algo que me emociona tanto como sus triunfos, es comprobar que nunca ha olvidado de dónde viene. Que, en los momentos más importantes de su vida, sigue mirando hacia su familia, hacia su abuelo, a quien agradece haberle enseñado el valor del esfuerzo, la humildad y el respeto. Esos valores no se aprenden en los grandes estadios, sino en casa. Son los que se transmiten de generación en generación y acaban definiendo a las personas.

Pedro Porro representa mucho más que un extraordinario futbolista. Representa a una generación de extremeños que ha entendido que se puede llegar muy lejos sin renunciar a las propias raíces. Que el éxito no consiste en olvidar el lugar del que procedemos, sino en llevarlo siempre con orgullo.

Ese sentimiento define también a Extremadura. Durante demasiado tiempo fuimos una tierra que miraba hacia fuera buscando referentes. Hoy los tenemos aquí. Nuestra región ha aprendido a creer en sí misma y a mirar el futuro con confianza. Ya no espera a que otros escriban su historia: quiere ser protagonista de ella.

Las instituciones tenemos la responsabilidad de acompañar ese momento. Ese ha sido nuestro compromiso desde la Diputación de Badajoz: hacer una política útil, cercana y capaz de mejorar la vida de las personas, vivan donde vivan. Porque el futuro de Extremadura pasa, necesariamente, por el futuro de sus pueblos.

Las diputaciones desempeñamos un papel esencial para hacer región. Somos la administración que está al lado de los ayuntamientos, especialmente de los más pequeños, para que puedan ofrecer mejores servicios, generar oportunidades y fijar población. En definitiva, trabajamos para que vivir en un pueblo sea una elección y nunca una renuncia.

Siempre he defendido que ningún municipio es más importante que otro. Todos merecen las mismas oportunidades para crecer y prosperar. Esa convicción ha guiado las decisiones que hemos tomado durante este último año de legislatura.

Así nació el Plan Avanzamos, el mayor programa inversor de la historia de la Diputación, con 50 millones de euros destinados a mejorar infraestructuras, servicios públicos, empleo y calidad de vida en nuestros municipios. Un plan diseñado escuchando a alcaldes y alcaldesas y pensando en responder a las necesidades reales de cada localidad.

A ello se suma el nuevo Plan Provincial de Empleo, que permitirá alrededor de 1.500 contrataciones en los 180 municipios y entidades locales menores de la provincia, reforzando especialmente las oportunidades laborales en el medio rural y para las mujeres.

También seguimos avanzando hacia una provincia más sostenible. El Plan MOVEM II ampliará la red provincial de recarga para vehículos eléctricos e impulsará la incorporación de unos 180 nuevos vehículos eléctricos a nuestros municipios. Porque la transición ecológica también debe convertirse en una oportunidad para el mundo rural.

Uno de los mayores motivos de satisfacción de este año ha sido comprobar que el trabajo serio y la planificación dan resultados. La Diputación de Badajoz se ha convertido en un referente nacional en la captación de fondos europeos, liderando en España la aprobación de Planes EDIL. Más de 52 millones de euros permitirán transformar más de un centenar de municipios mediante proyectos de regeneración urbana, eficiencia energética, innovación, patrimonio, turismo y mejora de los servicios públicos.

Ese liderazgo nos ha permitido además llevar la voz de nuestros pueblos hasta Europa. En Bruselas defendimos que las diputaciones no solo debemos gestionar fondos europeos, sino participar en el diseño de las políticas que afectan al medio rural. Porque nadie conoce mejor las necesidades de nuestros municipios que quienes trabajamos junto a ellos cada día.

Todo responde a una misma idea: construir una provincia donde el lugar de nacimiento no determine las oportunidades de futuro. Una provincia moderna, sostenible e innovadora, pero, sobre todo, profundamente humana.

Porque el verdadero patrimonio de Extremadura no son solo sus paisajes, su historia o su riqueza cultural. Nuestro mayor patrimonio son las personas. Quienes emprenden, investigan, crean, enseñan, trabajan la tierra, cuidan de los demás o representan a nuestra región dentro y fuera de nuestras fronteras. Son ellas quienes hacen grande esta tierra.

Las Medallas de Extremadura vuelven a recordárnoslo este año. Mi enhorabuena a Pedro Porro, ejemplo de talento, humildad y orgullo por sus raíces; a José María Núñez, por una vida dedicada a la defensa de la igualdad y los derechos de las personas; a Guillermo Gracia, cuya trayectoria deportiva es un referente de esfuerzo y superación; y al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que proyecta al mundo la riqueza histórica y cultural de Extremadura desde hace cuatro décadas.

Los cuatro representan lo mejor de nuestra comunidad: el talento, la solidaridad, la excelencia, el compromiso y la capacidad de inspirar desde ámbitos muy diferentes.

El Día de Extremadura es una magnífica oportunidad para celebrar todo aquello que nos une y para seguir creyendo en una tierra que ha dejado atrás viejos complejos para mirar al futuro con confianza. Una tierra orgullosa de sus raíces, convencida de su potencial y decidida a seguir construyendo oportunidades desde cada uno de sus pueblos.

Porque, igual que Pedro Porro nunca ha olvidado el lugar donde empezó todo, Extremadura tampoco debe olvidar nunca sus raíces. En ellas está nuestra identidad. Y, estoy convencida, también la fuerza que seguirá impulsando nuestro futuro.

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*Raquel del Puerto es presidenta de la Diputación de Badajoz