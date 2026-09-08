Pedro Porro: de los campos de fútbol de Don Benito a campeón del mundo

Mucho antes de la Premier League, de los estadios llenos y de levantar una Copa del Mundo con la Selección Española, Pedro Porro era un niño de cinco años que jugaba al fútbol en Don Benito con compañeros mayores que él. Ya entonces aparecían algunos de los rasgos que han acompañado toda su carrera: competitividad, inconformismo y unas ganas constantes de aprender.

Jonathan Montalvo, uno de sus primeros entrenadores en el Don Benito Balompié, recuerda a un niño «risueño y valiente» que «jamás bajaba los brazos». En aquellos años ni siquiera existían algunas de las categorías actuales para los más pequeños, de modo que tuvo que comenzar midiéndose a futbolistas de más edad. No pareció importarle demasiado.

Una anécdota de aquellos primeros tiempos ayuda a entenderlo. Su equipo perdió un partido ante el Diocesano por 7-6 y Porro marcó los seis goles del conjunto dombenitense. Se marchó enfadado porque consideraba que debía haber hecho alguno más.

Aquella ambición no bastaba por sí sola. Había detrás muchas horas de entrenamiento y un entorno familiar que acompañaba cada paso. Ya en edad infantil entraba en dinámica con los cadetes y había jornadas en las que acumulaba hasta tres horas de trabajo. Entre quienes nunca faltaban estaba su abuelo, Antonio Sauceda, ‘Maromo’, una de las figuras que más han marcado su vida. Daba igual el frío, la lluvia o el calor: estaba en la banda. Si su nieto marcaba un gol, le pedía otro.

Crecer sin salir todavía de Don Benito

Después llegó el Gimnástico Don Benito. Allí continuó formándose y comenzó a destacar dentro de una generación con talento de la que también salió la futbolista profesional Raquel Morcillo.

Benito Cerrato, que desempeñó diferentes responsabilidades en el club, conserva el recuerdo de un muchacho travieso, inquieto y charlatán, pero capaz de escuchar cuando tocaba hacerlo. Su progresión se hizo especialmente evidente en edad cadete, cuando su facilidad para llegar al gol empezó a diferenciarle.

También comenzó a participar en entrenamientos de la selección extremeña. Los viajes de regreso servían para analizar lo ocurrido. Si alguna cosa no había salido bien, escuchaba los consejos y trataba de corregirla en la siguiente sesión.

Su crecimiento terminó por llevarlo fuera de Extremadura. Debutó incluso con el primer equipo del Gimnástico siendo todavía cadete antes de incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano. Comenzaba entonces la parte más difícil del viaje: dejar atrás la familia, los amigos y el lugar donde había aprendido a jugar para perseguir una posibilidad que todavía estaba muy lejos de convertirse en certeza.

Con los años llegarían Girona, Valladolid, Sporting de Portugal y Tottenham. También la selección española absoluta, con la que debutó en marzo de 2021. Pero el vínculo con el lugar de partida nunca desapareció.

«Ha costado mucho llegar hasta aquí, muchas cosas y mucho sacrificio cuando sales de casa», reconocería muchos años después, ya convertido en campeón del mundo, sobre el mismo césped en el que comenzó aquella historia.

Dos goles camino de la Copa del Mundo

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá situó a Porro en el mayor escaparate de su carrera y terminó por convertirlo en el primer dombenitense campeón del mundo.

Su campeonato tuvo además una dimensión que fue más allá de formar parte del grupo que conquistó la segunda estrella para España. El lateral marcó sus dos primeros goles con la selección absoluta durante el torneo.

El primero llegó frente a Austria, en dieciseisavos de final. Era también su vigésimo encuentro como internacional. Álex Baena envió el balón al área y Porro apareció para rematar de cabeza y firmar el 2-0.

La celebración volvió inevitablemente hacia Don Benito. Tras el encuentro habló con su abuelo Antonio, que había seguido el partido desde casa. «Mi abuelo dice que me empujó desde casa para meter ese gol y siento un orgullo enorme porque sé que está feliz», contó el futbolista.

También hubo dedicatoria para su hijo, Pedro. En aquel tanto terminaron encontrándose simbólicamente tres generaciones de una familia estrechamente ligada a la trayectoria del jugador: el abuelo que acompañaba sus primeros partidos, el futbolista que acababa de marcar en un Mundial y el hijo al que ahora podía dedicarle el gol. Todavía faltaba otro.

Porro volvió a aparecer en las semifinales contra Francia. Marcó el segundo tanto del triunfo por 0-2 que aseguró la clasificación española para la final. Su rendimiento durante el campeonato terminó por consolidarlo en el equipo de Luis de la Fuente y convirtió aquel verano en el más importante de su carrera.

España terminó proclamándose campeona del mundo y Porro pudo cumplir una promesa que había formulado tiempo atrás: llevar la segunda estrella hasta Don Benito.

Más de 4.000 personas acudieron el 23 de julio a recibirlo en la Ciudad Deportiva de Don Benito, unas instalaciones que ya llevan su nombre. Allí estaban familias, antiguos entrenadores, jóvenes futbolistas y muchos de quienes habían seguido desde la distancia el camino iniciado dos décadas antes.

«Ya tenía ganas de volver, sobre todo por todo el apoyo que me ha dado la gente durante todo el Mundial», explicó a su llegada.

Porro llevaba la medalla de campeón. Y volvió al mismo césped en el que un día había corrido detrás de un balón sin poder imaginar hasta dónde lo conduciría.

«Cuando estaba en este césped que estoy pisando ahora mismo no me imaginaba todo esto», confesó.

Ante numerosos niños que empiezan ahora donde él comenzó, insistió en una idea repetida durante toda su trayectoria: trabajo y humildad. Les animó a perseguir sus sueños y a continuar esforzándose incluso cuando el objetivo parezca demasiado lejano.

No era un discurso elaborado desde la distancia. Él mismo había tenido que abandonar muy joven Don Benito para seguir creciendo como futbolista.

Ese regreso permitió también una de las imágenes más personales de la celebración. Porro se quitó la medalla mundialista y se la colocó a su abuelo, con quien había vivido durante parte de su infancia. Antonio Sauceda aparecía así otra vez al final de un camino en el que había estado desde el principio.

«Todo esto es por ti, no por mí», llegó a bromear el futbolista ante la popularidad de su abuelo.

La ciudad ya había ido reconociendo su trayectoria antes del Mundial. En 2021 recibió el Escudo de Oro de Don Benito. Después, el pleno municipal aprobó que la Ciudad Deportiva llevara su nombre y, tras la conquista mundialista, el ayuntamiento inició por unanimidad el expediente para nombrarlo Hijo Predilecto. Ahora llega también la Medalla de Extremadura.

S. S.

Ambición sin olvidar el punto de partida

Porro no ha ocultado que el Mundial tampoco supone un punto final. «Soy un jugador con mucha ambición y con muchas ganas de aprender siempre un poquito más. Quien me conoce sabe que voy a por más», aseguró durante su regreso a Don Benito.

La frase encaja con los recuerdos de aquellos entrenadores que todavía reconocen en el internacional al niño que no aceptaba de buen grado perder un partido después de haber marcado seis goles.

Pero junto a esa competitividad aparece otra constante. La familia, Don Benito y sus primeros clubes siguen ocupando espacio en el relato del futbolista pese a que su carrera transcurre desde hace años lejos de Extremadura.

Después del Mundial regresó a Londres y el Tottenham lo recibió con un pasillo de honor formado por jugadores, técnicos y trabajadores. Porro acababa de renovar su contrato con el club inglés y afrontaba de nuevo una temporada en la Premier como campeón del mundo.

«Es muy especial cuando ves a todo el mundo aquí después de ganar la Copa del Mundo», agradeció durante aquel recibimiento.

El fútbol le ha llevado a recorrer una distancia enorme desde aquellos primeros entrenamientos en Don Benito. Sin embargo, su historia permite también mirar hacia el otro lado: hacia todos los clubes modestos, entrenadores, familiares y campos de fútbol que existen antes de que un jugador aparezca ante millones de espectadores. Pedro Porro salió de uno de ellos. Y regresó convertido en campeón del mundo.

Pedro Porro pide matrimonio a María Hurtado / Instagram

Un verano para recordar

El Mundial, el recibimiento multitudinario en Don Benito, los reconocimientos y su regreso al Tottenham hicieron del verano de 2026 un periodo difícil de igualar en la vida del futbolista. Todavía quedaba un capítulo fuera de los terrenos de juego.

Durante unos días de descanso en las Islas Turcas y Caicos, Porro pidió matrimonio a su pareja, María Hurtado. Ambos hicieron público posteriormente el compromiso a través de sus redes sociales. La pareja tiene un hijo, Pedro, nacido en septiembre de 2025.

Después de alcanzar en el fútbol el sueño que perseguía desde aquellos campos de Don Benito, el verano en el que Pedro Porro se convirtió en campeón del mundo terminó también con otro compromiso, esta vez lejos de cualquier estadio.