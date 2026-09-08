Las películas ‘La maldición de la mariposa negra’ y ‘El gran desafío’ reciben 300.000 euros para su producción

La Junta de Extremadura destinará 300.000 euros a la producción de dos nuevos largometrajes audiovisuales seleccionados dentro de la convocatoria autonómica de ayudas correspondiente a 2026. Los proyectos beneficiarios son la película de ficción ‘La maldición de la mariposa negra’ y el documental ‘El gran desafío’.

La resolución, publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), concede la mayor parte de la partida a ‘La maldición de la mariposa negra’, producida por La Pandilla VHS AIE, que recibirá 250.000 euros. Por su parte, Belino Producciones SL contará con una subvención de 50.000 euros para sacar adelante ‘El gran desafío’.

Película 'Día de Caza', grabada en la región. / Juntaex

Las ayudas están destinadas a sufragar los gastos asociados a la producción de nuevos largometrajes y buscan favorecer la puesta en marcha de proyectos cinematográficos que mantengan algún tipo de vinculación con Extremadura, tanto a través de sus equipos profesionales como de sus localizaciones, contenidos o referencias culturales.

Profesionales y rodajes en Extremadura

Para decidir qué proyectos recibían financiación, la comisión de valoración ha tenido en cuenta aspectos como la calidad artística, el interés cultural, la originalidad y la viabilidad económica y técnica de cada propuesta.

También ha pesado en la puntuación la participación de profesionales extremeños en puestos como la dirección, la producción ejecutiva, el guion, la dirección de fotografía, la composición musical o la dirección artística.

Otro de los criterios incluidos en la convocatoria es que las producciones tengan previsto realizar localizaciones o jornadas de rodaje en Extremadura, además de la relación de sus argumentos con la cultura, la historia o el patrimonio de la comunidad.

Industria cinematográfica regional

La Junta pretende que estas producciones contribuyan de esta manera no solo al desarrollo de la industria cinematográfica regional, sino también a mostrar fuera de Extremadura sus paisajes, patrimonio e identidad cultural.

Las subvenciones concedidas son, además, compatibles con otras ayudas y aportaciones públicas o privadas destinadas a financiar los mismos proyectos, dentro de los límites establecidos en la convocatoria.

Con esta línea de financiación, la Secretaría General de Cultura busca consolidar una actividad audiovisual que genere empleo y oportunidades para técnicos y profesionales de la región y, al mismo tiempo, consiga atraer y mantener proyectos cinematográficos vinculados al territorio extremeño.