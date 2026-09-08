La Policía alerta en Extremadura de una nueva estafa en WhatsApp que permite hacerse pasar por tus contactos

La Policía Nacional ha alertado este lunes de un importante incremento de las denuncias por intentos de estafa mediante la usurpación de cuentas de WhatsApp en Extremadura, una modalidad especialmente peligrosa porque la víctima puede seguir utilizando la aplicación con absoluta normalidad mientras un tercero envía mensajes en su nombre para pedir dinero a familiares, amigos y conocidos.

Según ha explicado la Policía, los casos detectados durante las últimas semanas siguen un mismo patrón. Los ciberdelincuentes consiguen utilizar la identidad digital del afectado y se hacen pasar por él dentro de conversaciones recientes, aprovechando la confianza que existe entre los contactos. A continuación solicitan transferencias económicas y llegan incluso a facilitar números de cuenta bancaria que, en algunos casos, pertenecen a entidades extranjeras.

La principal dificultad para detectar el fraude está en que el dueño de la cuenta no pierde el acceso a WhatsApp. Puede continuar enviando y recibiendo mensajes normalmente mientras el estafador opera simultáneamente con su identidad. Además, la Policía señala que en los casos denunciados no aparecen sesiones desconocidas en el apartado de 'Dispositivos vinculados', por lo que una revisión aparentemente normal de esa función no garantiza que la cuenta no haya sido comprometida.

Los mensajes enviados por el delincuente tampoco aparecen en el teléfono del propietario de la cuenta. Para quien los recibe, sin embargo, todo parece auténtico: la petición de dinero llega desde el número habitual de su familiar o conocido, aparece su nombre y se integra en el mismo chat en el que ya habían conversado anteriormente. Este funcionamiento hace que la solicitud pueda resultar mucho más creíble para la potencial víctima.

Los afectados han explicado además a los investigadores que no habían facilitado previamente códigos de registro o PIN, ni habían escaneado códigos QR ni autorizado voluntariamente la vinculación de WhatsApp con otro dispositivo. La Policía vincula los casos detectados con vulnerabilidades que pueden afectar a determinados teléfonos que no disponen de la última actualización de seguridad compatible con su sistema operativo o que tampoco tienen actualizada la propia aplicación.

Ante el aumento de denuncias, la Policía Nacional recomienda instalar siempre la última versión de seguridad disponible del teléfono, actualizar o reinstalar WhatsApp y activar la verificación en dos pasos. También aconseja revisar periódicamente los dispositivos vinculados y cerrar cualquier sesión desconocida, además de no facilitar nunca a terceros códigos recibidos por SMS, códigos QR o claves de registro y verificación.

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En caso de detectar una posible suplantación, la primera medida debe ser avisar por una vía alternativa a familiares, amigos y contactos para que ignoren cualquier petición de dinero procedente de la cuenta. La Policía recomienda asimismo comunicar el incidente mediante los canales oficiales de soporte de WhatsApp y acudir a dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia.