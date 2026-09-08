El Partido Popular destaca el "calado político" del discurso de Guardiola en las Medallas de Extremadura, que apela a la "unión y la fuerza" de los extremeños

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado que las Medallas de Extremadura han reconocido en la noche de este lunes "el espíritu de la superación, de la competitividad, de la inclusión, el reconocimiento a nuestra historia y a nuestro patrimonio", y se comprueba "cómo Extremadura se refleja en la diversidad que hoy ha sido también reconocida en estas medallas".

En declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de entrega de las Medallas de Extremadura que se ha celebrado este lunes en el Teatro Romano de Mérida, Sánchez Juliá ha querido felicitar a los galardonados este año con la máxima distinción de la comunidad.

Por este motivo, el portavoz parlamentario del PP ha considerado que hoy Extremadura "puede sentirse representada en la entrega de estas medallas, pero también puede sentirse representada en el discurso de la presidenta, que ha mostrado todo lo que Extremadura sucede".

Sánchez Juliá ha destacado el "calado político muy importante" del mensaje de la presidenta de la Junta de Extremadura en su discurso, en el que ha "apelado a la unión, a la fuerza que tiene el pueblo extremeño y a lo que se consigue cuando vamos todos de la mano", ha dicho.

Interés general de Extremadura

Además, ha resaltado que la presidenta extremeña ha puesto el ejemplo de que cuando la región va de la mano en la lucha contra los incendios o en la lucha por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, tras lo que ha valorado que Guardiola "ha apelado al diálogo, al consenso, a la moderación, a luchar por los espacios comunes y no situarnos en lo que nos separa".

Y es que "cuando buscamos esos espacios comunes y esos sitios donde todos luchamos por el interés general de Extremadura, Extremadura avanza", ha resaltado Sánchez Juliá, quien ha aseverado que "los extremeños han pedido crecer, que seamos lo que nosotros queremos".

En ese sentido, el portavoz parlamentario del PP ha aseverado que los extremeños "pidieron estabilidad, pidieron seguridad" y la presidenta María Guardiola lo que está haciendo es responder a ese mandato que dieron los extremeños, algo que, según ha dicho, "ha quedado ejemplarizado y visto en esta entrega de las Medallas de Extremadura".

Una entrega en la que "todos los extremeños pueden sentirse representados con un mensaje muy potente, el de que Extremadura tiene que ir unida y que todos unidos podemos conseguir todos los retos de futuro que nos propongamos", tras lo que Sánchez Juliá ha apuntado que "todos aquellos que estén buscando el enfrentamiento por el enfrentamiento, lo que demostrarán es que no han escuchado a los extremeños, que están cansados del ruido, del odio, del enfrentamiento, del no por el no", ha dicho.

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Así, ha considerado que los extremeños "quieren que nos pongamos de acuerdo, que avancemos unidos de la mano" y que hoy, Día de Extremadura, todos juntos sepamos capaces de reivindicar nuestra esencia, tras lo que Sánchez Juliá ha señalado que "el verde, blanco y negro mucho más que una bandera", sino que "es un sentimiento que nos tiene que hacer a todos caminar juntos en el mismo camino", ha concluido.