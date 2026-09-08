Así será el apoyo extraescolar para el alumnado que pasa a la ESO: fuera del horario, en grupos reducidos y temas como matemáticas

Los estudiantes gallegos que cada año pasan de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria contarán con la posibilidad de formar parte de un programa de refuerzo extraescolar. Estas clases se impartirán fuera del horario escolar, preferiblemente dentro de los propios centros escolares, y estarán dirigidas a grupos reducidos de alumnos para apoyar en temas clave como matemáticas o comprensión lectora, según explicó este lunes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ofreció la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta al encontrarse el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, en un acto en Madrid de apoyo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Esta medida fue anunciada el sábado en un acto en la capital gallega por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien no dio ningún detalle más allá de la creación del programa. Calvo detalló hoy que serán los centros los que decidirán de manera voluntaria si participan o no en un programa que, en sus palabras, "busca mejorar los resultados de los alumnos gallegos" con el apoyo a los estudiantes que más lo necesitan, en el marco de una enseñanza pública de "calidad, inclusiva y en la que se garantice la igualdad".

De este modo, estará dirigido prioritariamente al alumnado propuesto desde los propios colegios que presente mayores necesidades de refuerzo, teniendo en cuenta cuestiones tales como las dificultades en aprendizajes esenciales, el nivel de adquisición de competencias, la evolución académica, las necesidades detectadas por el equipo docente o si hay una situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Planes de mejora de las competencias en los centros

De manera paralela, la Consellería de Educación desarrollará el diseño de un sistema de mejora educativa con un plan que buscará, "adaptándose a cada realidad", identificar las dificultades en cada centro. Para ello, el punto de partida serán los resultados de las evaluaciones de diagnóstico que ya se realizan cada año, normalmente después del parón vacacional de Semana Santa, en 4.º de Primaria y en 2.º de la ESO. También se tendrán en cuenta otro tipo de variables como el nivel socioeconómico y cultural, el alumnado en situación de vulnerabilidad, el alumnado inmigrante o el tamaño del colegio o instituto, entre otros.

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Con los datos ya sobre la mesa, Calvo expuso que se desarrollarán actuaciones centradas en cada caso y que pueden abarcar cuestiones como la mejora de las competencias clave, el impulso de nuevas metodologías de aula, la atención a la diversidad, la formación del profesorado o el fortalecimiento del liderazgo pedagógico. Estas actuaciones son complementarias de las iniciativas que se desarrollan en el marco del Plan de Mellora Educativa de Galicia (MEGA), que busca incrementar el nivel de competencias clave del alumnado.

Fuente: El Correo Gallego