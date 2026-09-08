Del pueblo a llenar salas en toda España

Hay grupos que intentan escapar de sus orígenes para construir una identidad nueva. Sanguijuelas del Guadiana hizo prácticamente lo contrario. Se marcharon, conocieron la ciudad y terminaron descubriendo que aquello que realmente tenían que contar estaba en el lugar del que habían salido.

Ese lugar es Casas de Don Pedro, un municipio de la Siberia extremeña de poco más de 1.300 habitantes. Allí crecieron Carlos Canelada, Víctor Arroba y Juan Grande, amigos antes que compañeros de grupo y protagonistas de una de las historias musicales más singulares surgidas en Extremadura durante los últimos años.

Su historia comenzó casi como empiezan muchas historias de pueblo: sin demasiada planificación. Se conocían del colegio y, siendo todavía muy jóvenes, empezaron a tocar juntos en una cochera. Ellos mismos han contado que un día, en lugar de ir a misa, se metieron allí a hacer música. Era 2010 y todavía quedaba mucho para que aquellos ensayos acabaran convirtiéndose en una carrera profesional.

Con el tiempo llegaron los estudios, Madrid y la experiencia de vivir fuera. Pero también una conclusión que terminaría marcando la personalidad del grupo: no necesitaban abandonar Extremadura para hacer música.

Volver para encontrar una voz propia

La vuelta a Casas de Don Pedro no fue únicamente un regreso geográfico. Fue también el punto en el que Sanguijuelas del Guadiana encontró su lenguaje.

La banda comenzó a escribir desde aquello que conocía: los pueblos, las amistades de siempre, la emigración, las ganas de marcharse y la necesidad de regresar. Lo rural dejó de aparecer como decorado para convertirse en el centro de sus canciones.

«Creemos que lo más fiel es hacer nuestra música desde el pueblo», explicaron en una entrevista en 2025. Esa idea atraviesa buena parte de su propuesta: demostrar que la creación contemporánea también puede surgir lejos de las grandes ciudades y que las raíces no tienen por qué estar reñidas con la modernidad.

Su sonido tampoco se deja encerrar fácilmente. Hay rock, rumba, electrónica, ecos de la música popular extremeña y referencias que pueden ir desde Extremoduro o Los Chunguitos hasta propuestas mucho más actuales. En sus canciones aparecen además palabras y expresiones propias de su entorno, incorporadas con naturalidad y sin necesidad de traducir una identidad que forma parte de lo que son.

‘Revolá’, el disco de la ida y la vuelta

En mayo de 2025 publicaron ‘Revolá’, su primer álbum largo, producido con la participación de Jorge González, de Vetusta Morla. El trabajo funciona casi como el relato de una generación: salir del pueblo, enfrentarse a las dudas de la ciudad y terminar mirando de nuevo hacia el origen. La respuesta fue mucho mayor de lo esperado.

En apenas un año pasaron de ser una propuesta emergente a agotar entradas en salas de diferentes puntos de España. En Madrid llegaron a llenar La Riviera y su gira los llevó a festivales y escenarios de todo el país. En 2026 ellos mismos resumían el aprendizaje con una frase que define buena parte de su filosofía: «Se puede crecer en la música sin irse a Madrid». El éxito, sin embargo, no les ha llevado a borrar el camino anterior.

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Casas de Don Pedro continúa apareciendo en entrevistas, canciones, videoclips y fotografías. Allí mantienen su vínculo personal y creativo. Frente a un modelo cultural tradicionalmente muy centralizado, la banda ha convertido precisamente la periferia en una ventaja: hablar desde un lugar reconocible para contar sentimientos universales. Porque, como ellos mismos han resumido, «todo el mundo tiene un pueblo y algo que contar».