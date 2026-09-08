Rumanos y portugueses, la Europa que vive en Extremadura

La pertenencia de España a la Unión Europea también puede medirse en personas. Cuarenta años después de la incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea, 13.609 ciudadanos con nacionalidad de alguno de los otros 26 países de la UE viven en Extremadura, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al 1 de enero de 2025.

La cifra se ha mantenido bastante estable durante los últimos años. En 2021 eran 13.629 los residentes comunitarios, prácticamente los mismos que cuatro años después. Entre ambas fechas se produjo un ligero descenso, hasta los 13.207 contabilizados a comienzos de 2023, antes de recuperar terreno.

Dónde viven los ciudadanos de la UE en Extremadura / EL PERIÓDICO

Detrás de esa estabilidad existe, sin embargo, una realidad muy concentrada en dos nacionalidades. Más de la mitad de los ciudadanos comunitarios residentes en Extremadura son rumanos. En concreto, 7.696, el 56,6% del total.

Portugal ocupa, como cabría esperar por la proximidad geográfica y las relaciones históricas y económicas a ambos lados de La Raya, el segundo lugar. Son 3.430 los portugueses que residen en la comunidad, algo más de uno de cada cuatro ciudadanos de la UE instalados en Extremadura.

Entre rumanos y portugueses suman 11.126 personas. Es decir, el 81,8% de toda la población procedente de otros países de la Unión Europea.

A mucha distancia aparece el resto. Italia es la tercera nacionalidad comunitaria con mayor presencia, con 709 residentes, seguida de Francia, con 450; Alemania, con 311; Bulgaria, con 224; Polonia, con 199, y Países Bajos, con 186.

Tres de cada cuatro viven en Badajoz

La distribución dentro de Extremadura tampoco es equilibrada. La provincia de Badajoz concentra 10.158 ciudadanos comunitarios, prácticamente tres de cada cuatro, mientras que Cáceres reúne a 3.451.

El peso de la población rumana explica en gran medida esa diferencia. De sus 7.696 residentes, 6.307 viven en la provincia pacense frente a 1.389 en la cacereña. También ocurre con los portugueses: 2.588 están empadronados en Badajoz y 842 en Cáceres.

El reparto cambia, sin embargo, entre algunas de las comunidades menos numerosas. Cáceres cuenta con más ciudadanos franceses que Badajoz, 253 frente a 197, y también supera a la provincia pacense entre los alemanes, con 160 frente a 151, y los neerlandeses, con 113 frente a 73.

Una población en edades laborales

Los datos del INE permiten además dibujar el perfil de esos ciudadanos comunitarios. Y no responde principalmente al estereotipo de europeos que llegan a España después de jubilarse.

Algo más de la mitad, el 51%, tiene menos de 40 años. Son 6.936 personas. El tramo más numeroso es el comprendido entre los 40 y los 44 años, con 1.468 residentes, seguido por el de 45 a 49 años, con 1.357, y el de 35 a 39, con 1.316.

En el extremo contrario, únicamente 1.195 tienen 65 años o más, alrededor del 8,8% del total. Las cifras dibujan, por tanto, una población fundamentalmente situada en edades laborales y familiares.

También existe una ligera mayoría masculina. De los 13.609 ciudadanos comunitarios que viven en Extremadura, 7.216 son hombres y 6.393 mujeres, aproximadamente un 53% frente a un 47%.

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