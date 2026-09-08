Sánchez Cotrina acusa a Guardiola de convertir el Día de Extremadura en un "ejercicio de autocomplacencia"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha criticado el discurso pronunciado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, con motivo del Día de Extremadura, al considerar que ha convertido la jornada en un "ejercicio de autocomplacencia" y que no ha planteado un proyecto de futuro para la región.

Tras el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, Sánchez Cotrina ha felicitado a los galardonados, aunque ha lamentado la ausencia de mujeres entre las personas distinguidas este año. "He echado mucho de menos la presencia de mujeres en estas Medallas de Extremadura", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que "el 50 por ciento de la sociedad tiene que estar aquí también", no por representar a una institución, sino para que haya "una mujer la que, con voz de mujer, tenga la capacidad de decirle a los extremeños que somos esa sociedad igualitaria" a la que, según ha recordado, se había referido la presidenta.

El dirigente socialista también ha respondido a la afirmación de Guardiola de que el odio no forma parte del día a día de Extremadura. "No, no está en el día a día de la región, está en el Consejo de Gobierno, está en una vicepresidencia", ha afirmado.

Falta de proyecto político

Sánchez Cotrina ha centrado buena parte de sus críticas en lo que considera una falta de proyecto político para Extremadura. "La presidenta no tiene proyecto y, sinceramente, ha sido un discurso lleno de lugares comunes", ha asegurado.

A su juicio, los extremeños no han escuchado a una presidenta "con ambición" para trasladar a la ciudadanía un mensaje de esperanza sobre el futuro de la comunidad. En este sentido, ha echado en falta que Guardiola mostrase "ganas de levantar Extremadura" y de transmitir a los ciudadanos que pueden estar esperanzados "con el día a día de su tierra".

Para Sánchez Cotrina, la presidenta ha convertido una jornada que debería servir para hablar de Extremadura, de su identidad y de su futuro en "un ejercicio de autocomplacencia". "Ha hablado de sí misma, de sus supuestos éxitos y de que el paro es menor porque ella es muy buena, pero no ha hablado de la Extremadura que queremos construir", ha criticado.

Gobierno de ambición

El secretario general de los socialistas extremeños ha defendido, frente a ello, la necesidad de contar con "un Gobierno con ambición y una presidenta capaz de mirar más allá del día siguiente". "Por lo que ha dicho hoy la presidenta, no hay día siguiente porque no hay proyecto para la tierra", ha advertido.

Sánchez Cotrina ha reivindicado además una Extremadura "prometedora", en la que el orgullo de pertenencia vaya acompañado de un proyecto que genere oportunidades y esperanza. "Creo en mi tierra, creo que suceden muchas cosas buenas en Extremadura y que tenemos que ser capaces de hablar de ellas", ha afirmado.

Asimismo, ha reclamado mayor altura de miras en la política regional al considerar que "en un día como hoy sobraba un poco de autocomplacencia y hacía falta un poco más de altura en el discurso".

Noticias relacionadas

Finalmente, Sánchez Cotrina ha reivindicado el carácter colectivo del Día de Extremadura y el orgullo de pertenencia a la comunidad. "Queremos que todo el mundo disfrute de su bandera, que disfrute de su identidad y que disfrute de una tierra que será plena si somos capaces de mirar un poquito más allá del día siguiente", ha concluido.