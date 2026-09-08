Suben los límites de renta para las ayudas de inglés en Extremadura y las clases podrán ser online

Las ayudas de la Junta para que los alumnos de ESO estudien inglés fuera del horario escolar, en centros de idiomas acreditados, tendrán nuevas condiciones a partir de las próximas convocatorias. Educación permitirá que las clases puedan hacerse también online y eleva los límites de renta que deben cumplir las familias para acceder a estas subvenciones. El cambio se recoge en un decreto publicado en el Diario Oficial de Extremadura y entra en vigor este martes.

Los alumnos podrán asistir a clases online síncronas, es decir, clases en directo en las que profesor y estudiantes están conectados al mismo tiempo y pueden interactuar entre ellos. La medida está pensada especialmente para los jóvenes que viven en municipios donde no existe un centro de idiomas cercano. La propia Junta reconoce que la dispersión de la población extremeña dificulta el acceso a este tipo de formación y pretende evitar que una familia tenga que desplazarse a otra localidad para que su hijo pueda beneficiarse de la ayuda. Las clases podrán ser presenciales, online o combinar las dos modalidades, siempre a través de centros de idiomas acreditados.

Suben los límites de renta

Para optar a estas ayudas seguirá existiendo un límite económico, pero la Junta actualiza ahora las cantidades. Una familia de tres miembros podrá tener hasta 17.983,33 euros de renta y una de cuatro, hasta 22.479,43 euros. Para cinco integrantes el límite se fija en 26.076,52 euros; para seis, en 29.672,55; para siete, en 33.269,64; y para ocho, en 36.866,74 euros.

En hogares de dos miembros, el máximo será de 13.487,23 euros y, en los de uno, de 8.992,20. A partir del octavo integrante se añadirán 3.597,09 euros por cada nuevo miembro de la unidad familiar.

Además, esos límites podrán revisarse en las sucesivas convocatorias según la evolución del IPC, de forma que las cantidades no permanezcan congeladas pese al aumento del coste de la vida.

La solicitud podrá hacerse por Rayuela

Las familias tendrán también más facilidades para tramitar la ayuda. La Junta establece que las solicitudes podrán presentarse a través de Rayuela, utilizando las claves de la plataforma, DNI electrónico o certificado digital.

Se mantendrán otras vías, como la sede electrónica de la Administración autonómica o la presentación presencial. Educación asegura que con el cambio pretende reducir desplazamientos y evitar algunos de los problemas administrativos detectados en la gestión de estas ayudas.

Qué tendrán que acreditar las familias

Para recibir la subvención habrá que demostrar que se cumplen los requisitos económicos y que el alumno está matriculado en ESO en un centro sostenido con fondos públicos de Extremadura.

También será necesario acreditar que las clases se reciben en un centro de idiomas reconocido, además de aportar o autorizar la consulta de los datos de renta, empadronamiento y situación tributaria de la unidad familiar. El estudiante deberá figurar, además, como titular o cotitular de la cuenta bancaria utilizada para cobrar la ayuda.

La próxima convocatoria será la que determine cuánto dinero recibirá cada alumno, cuándo podrá solicitarse y qué periodo de clases cubrirá, cuestiones que no fija la modificación publicada este lunes.