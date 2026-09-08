El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Concordia extremeña y deja en suspenso varios artículos

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) reunido este martes, 8 de septiembre, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la Ley 4/2025 de 15 de octubre de Concordia extremeña, sustituta de la Ley de Memoria democrática. En concreto, se han recurrido los artículos 4, apartados 2, solo en cuando al inciso "evitando el enfrentamiento entre españoles”, y 4; 16; 17, disposición transitoria y disposición derogatoria.

El Tribunal ha acordado de esta forma suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso (el pasado día 16 de julio) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, según han detallado desde el TC

El presidente del Gobierno alega que la ley autonómica podría ser contraria a los artículos 10.1, 15, 16 y 18.1 de la Constitución. Asimismo, en la demanda de inconstitucionalidad se plantea que los artículos recurridos vulnerarían competencias del Estado (artículo 149.1.1ª).

El Tribunal ha adoptado esta decisión por unanimidad, aunque ello no supone todavía entrar a examinar el fondo del texto legislativo extremeño.

El recurso señala que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, razones por las que, entiende, no es constitucional.

Los derechos reconocidos por la ley estatal de memoria democrática, cuya protección minimiza la norma autonómica, según el Ejecutivo, son los derechos a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición.

La denominada "concordia" no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas y la reconciliación social debe construirse sobre la reparación de las víctimas y no limitarla, señala el recurso.

Además, argumenta que la ley extremeña restringe la colaboración institucional prevista en el artículo 14 de la ley de memoria democrática y supedita esa cooperación a su propia legislación de concordia, dificultando la aplicación uniforme de la normativa estatal.Junto a ello, el recurso señala que la norma autonómica invade competencias estatales en aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que la Constitución atribuye competencias al Estado.

El TC incorporó a última hora al orden del día de la sesión de hoy el asunto de la admisibilidad del recurso presentado por el Gobierno de España contra varios preceptos de la norma autonómica.

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Hay que recordar que la Ley de Concordia fue aprobada por la Asamblea de Extremadura en octubre de 2025 con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Unidas por Extremadura. La norma derogó la anterior Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobada en 2019, así como su normativa de desarrollo.