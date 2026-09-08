Después de tantos años vinculada al museo y desde 2017 como directora, ¿qué momento de su trayectoria profesional siente que resume mejor lo que significa para usted esta institución?

Desde niña me sentí atraída por el Museo. Mi colegio, las Josefinas, estaba detrás del antiguo edificio de Santa Clara y siempre que podía iba al museo, me fascinaba. Cuando era aún estudiante universitaria en Salamanca comencé a realizar mis prácticas de verano en el MNAR. En 1985, tras años de trabajo y estudio, me convertí en conservadora del MNAR. Toda mi vida he estado unida a esta institución, diría que «predestinada». En el Museo he dejado los mejores años de mi existencia, y de ello da fe mi familia.

El museo está profundamente ligado a Mérida, pero al mismo tiempo tiene una dimensión nacional e internacional. ¿Cómo se consigue mantener ese equilibrio entre ser un museo de referencia mundial y seguir sintiéndose cercano para los extremeños?

El Museo ha ido evolucionando en su historia. Comenzó como un modesto museo local (1838), pasó tutelar la arqueología emeritense y sus excavaciones (1910-1975), logró ser un Museo Nacional (1975) y con la nueva sede de Rafael Moneo subimos un peldaño más para tener dimensión internacional (1986-2026). Ese es el guión de nuestra historia, siempre con la referencia del patrimonio emeritense y extremeño, quizá por eso los extremeños nos valoran y sienten cercanos, nunca olvidamos nuestras raíces.

¿Cuál cree que debe ser el gran salto del Museo Nacional de Arte Romano en la próxima década: crecer en investigación, atraer nuevos públicos, ampliar su proyección internacional o transformar la manera de contar el mundo romano?

Todos estos objetivos son nuestra hoja de ruta desde hace años, son un conjunto de retos que guían nuestra labor. Lograr el reconocimiento como Centro Nacional de Estudios del Mundo Antiguo (CEMA), que de hecho somos, depende de la Administración. Nuestro trabajo y resultados científicos nos avalan. Nuevos públicos vamos logrando, trabajamos para todos los niveles y sectores sociales, somos un Museo de plena inclusión. Seguimos estando presentes en los foros internacionales de Romanidad, participamos en todos los que consideramos de interés para el Museo. Roma está de moda, lo vemos en el cine, novelas, multimedia… y nuestra obligación es atraer el interés de la gente hacia su pasado, pero con rigor y calidad.

Si dentro de 40 años alguien mira hacia atrás y analiza esta etapa del museo, ¿qué le gustaría que dijera que se consiguió durante estos años?

-Cada etapa tiene sus condicionantes. Lo más importante es que el MNAR ha sido un proyecto de muchas personas, sin las cuales no se podría haber llegado a este punto. Personal técnico, de Administración, Vigilantes y Seguridad, Limpieza y mantenimiento, Amigos del MNAR-Voluntarios Culturales y Fundación de Estudios Romanos, todos han escrito las páginas de la historia del Museo. Cada uno es un pilar de este largo puente que hemos recorrido.

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J.R. Mélida y M. Macías que desde 1910 soñaron con recuperar el pasado, y lograron rescatar los monumentos del olvido. J. Álvarez Saénz de Buruaga que dedicó toda su vida a Mérida y a poner las bases del futuro MNAR, trabajando en condiciones hoy impensables, sin su labor nada hubiera sido posible. J. Mª Álvarez Martínez que inauguró el MNAR, conformó un equipo de profesionales y, con gran generosidad, nos enseñó y apoyó a todos. Hizo posible un museo que superara los límites nacionales y se proyectara internacionalmente, porque prestigió el Museo. En 2017 fui designada directora del MNAR. Tengo la referencia de estos maestros y otros que me precedieron. Hoy cuento con un equipo joven, que será el «relevo generacional». No me preocupa lo que se diga sino que siga siendo realidad un gran Museo Nacional de Arte Romano y, por supuesto, un futuro Museo Visigodo al que no debemos renunciar.