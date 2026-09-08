Una voz para celebrar lo que somos

Hay voces que acompañan una celebración y otras que terminan formando parte de ella. La de Pilar Jurado sonó este 7 de septiembre en uno de los momentos más solemnes del acto institucional del Día de Extremadura: la interpretación del himno regional en el Teatro Romano de Mérida.

Lo hizo junto a la Orquesta de Extremadura dentro de una ceremonia que tuvo como hilo conductor el lema «Sucede Extremadura». La formación y la soprano interpretaron además dos piezas clásicas breves dentro de la parte institucional del acto.

La elección de Jurado no era menor. Su trayectoria reúne facetas poco habituales incluso dentro de una profesión marcada por la especialización. Es soprano, compositora, pianista y directora de orquesta, y ha desarrollado una carrera en la que la interpretación y la creación han avanzado prácticamente de la mano.

Formada en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, estudió piano, canto, composición, musicología, pedagogía musical y dirección de orquesta. Como intérprete ha llevado su voz a escenarios de distintos países y ha dedicado una parte importante de su carrera a la música española contemporánea.

Una pionera en el Teatro Real

Uno de los momentos que marcaron su trayectoria llegó en 2011. Ese año estrenó en el Teatro Real de Madrid su ópera La página en blanco, de la que era autora de la música y del libreto y en la que además asumió uno de los papeles protagonistas.

Con aquel estreno se convirtió en la primera mujer en estrenar una ópera propia en el Teatro Real, un hito especialmente significativo en un ámbito en el que la presencia femenina en la creación musical había sido históricamente minoritaria.

Su relación con el Real venía de antes. En 1997 ya había participado en La vida breve, de Manuel de Falla, durante la reapertura del teatro madrileño. Desde entonces ha alternado los escenarios con la composición, la docencia y la dirección musical.

A lo largo de su trayectoria ha recibido además diversos reconocimientos y ha desarrollado una carrera que ha trascendido las fronteras españolas.

Intérprete, compositora y directora

Esa condición poliédrica continúa plenamente vigente. En 2026 presentó Artifex sui, un trabajo que resume precisamente sus tres grandes facetas artísticas: compositora, soprano y directora de orquesta.

Jurado también ha desempeñado responsabilidades institucionales relevantes. Fue presidenta de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ha participado activamente en el debate sobre la presencia de las mujeres en la creación y programación musical.

Ese recorrido la ha convertido en una figura especialmente reconocible dentro de la música clásica española y en una artista acostumbrada a transitar entre repertorios y lenguajes diferentes.

El himno en el Teatro Romano

Su presencia este 7 de septiembre en Mérida añadió una nueva imagen a esa trayectoria. El Teatro Romano acogió el acto institucional previo al Día de Extremadura y la entrega de las Medallas de Extremadura. Pilar Jurado compartió escenario con la Orquesta de Extremadura para poner voz al himno de la comunidad y participar en varias interpretaciones musicales dentro de la ceremonia.

El marco añadió un simbolismo especial: una de las voces más reconocidas de la música clásica española, en uno de los escenarios históricos más importantes del país, interpretando el himno que identifica a toda una comunidad.

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En la víspera del Día de Extremadura, la música volvió así a ocupar un lugar central en la celebración. Y Pilar Jurado fue una de las encargadas de ponerle voz.