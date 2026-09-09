Más de 60 millones de euros para que cinco plantas solares de Extremadura puedan guardar energía en baterías

Extremadura dará un nuevo paso en el aprovechamiento de la energía solar con una operación que supera los 60 millones de euros. Alter Enersun ha cerrado con CaixaBank, BBVA y Banco Santander la financiación necesaria para incorporar grandes sistemas de baterías a cinco de sus plantas fotovoltaicas en la región. Los proyectos están vinculados a instalaciones de Alconchel, Cáceres, San Serván, Jerez y Barcarrota, que suman conjuntamente 90 MWp de potencia solar y dispondrán de 135 MWh de capacidad de almacenamiento.

¿Qué supone en la práctica? Hasta ahora, una planta fotovoltaica produce principalmente durante las horas de sol y la electricidad debe consumirse o verterse a la red prácticamente en ese momento. Las nuevas baterías permitirán conservar una parte de esa producción y entregarla al sistema más tarde, por ejemplo cuando haya menos generación solar o aumente la demanda. Es lo que en el sector se denomina hibridar una instalación, es decir, combinar en un mismo proyecto la producción renovable con capacidad para almacenar la energía y decidir con mayor flexibilidad cuándo utilizarla.

La financiación permitirá acometer las inversiones necesarias para instalar estos sistemas en los cinco activos y reforzar su estructura financiera. La compañía sostiene que la incorporación de 135 MWh de baterías permitirá aprovechar mejor la electricidad que ya producen los parques, reducir pérdidas asociadas a momentos de elevada generación y aportar mayor flexibilidad a la red eléctrica. El objetivo es que las instalaciones no se limiten a producir cuando hay sol, sino que puedan gestionar parte de esa energía durante más horas del día.

Un modelo que une producción solar y almacenamiento

La operación sitúa además a Extremadura como uno de los territorios estratégicos dentro de los planes de crecimiento de Alter Enersun. La empresa prevé que el despliegue de estas infraestructuras genere actividad asociada a ingeniería, construcción, montajes eléctricos, transporte y servicios técnicos especializados, además de impulsar una tecnología que adquiere cada vez mayor peso a medida que aumenta la presencia de las renovables en el sistema eléctrico. Las baterías permiten precisamente compensar una de sus principales limitaciones, ya que la producción depende de las condiciones meteorológicas y no siempre coincide con las horas de mayor consumo.

Alter Enersun es la sociedad que encabeza el Grupo Alter Enersun y desarrolla su actividad renovable en España, Portugal e Italia. La compañía acumula 18 años de experiencia en instalaciones fotovoltaicas y participa en toda la cadena de los proyectos, desde el desarrollo y diseño de parques solares hasta su construcción, explotación, operación y mantenimiento. El grupo está integrado además por Alterna Energía, especializada en instalaciones, almacenamiento y movilidad eléctrica, y Max Energía, dedicada a la comercialización de electricidad y gas para clientes industriales.

Placas solares de una instalación fotovoltaica situada en la provincia de Cáceres. / El Periódico Extremadura

La compañía presenta el almacenamiento como una pieza fundamental de su estrategia para hacer sus activos solares más eficientes y competitivos. "El almacenamiento energético es un elemento clave para maximizar el valor de la generación renovable", ha señalado José Luis Morlanes, CEO del Grupo Alter Enersun, que defiende también su capacidad para contribuir a un sistema eléctrico "más sostenible y flexible" y generar actividad económica en los territorios donde opera.

Con esta financiación, las cinco plantas extremeñas evolucionarán desde el modelo fotovoltaico convencional hacia instalaciones capaces de producir y almacenar electricidad en el mismo emplazamiento. Una transformación especialmente relevante en una comunidad con un elevado desarrollo de la energía solar y que abre una nueva fase para el sector. Ya no se trata únicamente de producir más electricidad renovable, sino de conseguir que una parte pueda reservarse para cuando realmente haga falta.