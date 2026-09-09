Aagesen enfría las expectativas catalanas tras la prórroga de Almaraz: "No hay ningún cambio de calendario"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha apelado este miércoles al PP para intentar sacar adelante el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y ha reclamado a los populares que se desmarquen del "negacionismo" y de los "bulos". El PP, por su parte, ha acusado al Ejecutivo de plantear un pacto sin diálogo previo con las comunidades autónomas gobernadas por este partido.

"Dejen de apoyar el negacionismo, dejen de alimentar los bulos y yo voy a seguir tendiendo la mano para seguir avanzando en este pacto de Estado", ha señalado Aagesen durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha anunciado una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios y ha pedido al PP que designe un interlocutor para negociar la iniciativa.

La vicepresidenta también ha respondido a las críticas de los populares sobre la actuación del Gobierno frente a los incendios forestales. Aagesen ha recordado que buena parte de las competencias de planificación, prevención, gestión forestal y ejecución corresponden a las comunidades autónomas, aunque ha asegurado que el Estado "ha apoyado más que nunca y siempre va a apoyar". Al mismo tiempo, ha admitido que es necesario "redoblar esfuerzos" ante los incendios y ha defendido que precisamente esa necesidad justifica alcanzar un acuerdo de Estado.

En materia de medios, Aagesen ha explicado que el Gobierno ha solicitado siete nuevos aviones anfibios que deberán incorporarse entre 2028 y 2031. La ministra considera necesario mantener el refuerzo de los recursos estatales con independencia del partido que ocupe el Gobierno. También ha tratado de disipar las dudas de ERC, Junts y PNV ante una eventual invasión de competencias autonómicas por parte del pacto, algo que ha rechazado.

Durante el debate también ha aparecido la central nuclear de Almaraz. Ante las intervenciones de Vox y de varios grupos nacionalistas y de izquierdas sobre la política nuclear, Aagesen ha insistido en que la prórroga concedida a la instalación cacereña supone una decisión "acotada y limitada en el tiempo". "No hay ningún cambio del calendario", ha recalcado, descartando que esta decisión suponga una modificación de la estrategia nuclear del Ejecutivo.

El portavoz del PP, César Sánchez, ha reprochado a la ministra que el Gobierno pretenda ahora recabar adhesiones cuando, según ha denunciado, no ha mantenido previamente un diálogo suficiente. "La lucha contra el cambio climático se hace con diálogo, con trabajo conjunto, pero no con campañas de adhesión", ha afirmado. Sánchez ha censurado además que Aagesen no se haya reunido con comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Más dura ha sido la posición de Vox. Su portavoz, Ricardo Chamorro, ha acusado al Ejecutivo de elaborar "grandes planes globalistas" pensando en 2030 y 2050 mientras, a su juicio, es incapaz de gestionar los problemas de la España de 2026. La formación ha vuelto a reclamar una política energética que combine nuclear, hidráulica, gas, renovables y almacenamiento y ha culpado a las políticas gubernamentales del abandono del mundo rural.

Desde el PSOE, María de las Nieves Ramírez ha reprochado al PP que haya dejado de participar en "los temas de Estado", mientras que Sumar ha reclamado pasar de los documentos a las medidas concretas. ERC, Junts y PNV han mostrado disposición a colaborar contra el cambio climático, aunque han advertido de que no aceptarán invasiones competenciales. Podemos, por su parte, ha reclamado más inversión en prevención, bomberos forestales durante todo el año y mayores medios frente a los incendios.