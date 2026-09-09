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Incendios forestales

Sigue activo un incendio en Arroyomolinos tras desactivarse el nivel 1

El Infoex mantiene este miércoles un dispositivo de 21 efectivos, con dos medios aéreos y un helicóptero, para tratar de controlar el fuego

Imagen del fuego en la pasada noche.

Imagen del fuego en la pasada noche. / P. C.

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E. P. E.

Un incendio forestal declarado en la noche de este martes en Arroyomolinos, en la comarca de Montánchez, continúa activo este miércoles, aunque el Plan Infoex ha desactivado ya el nivel 1 de peligrosidad que se decretó ante la posible afección del fuego a bienes de naturaleza no forestal.

El incendio obligó a activar el nivel 1 a las 22.25 horas. En las labores de extinción participaron inicialmente medios del Plan Infoex y bomberos de la Diputación de Cáceres.

El dispositivo desplegado durante la noche estuvo formado por tres unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

La evolución del incendio permitió desactivar el nivel 1 a las 6.10 horas de este miércoles, aunque los trabajos para sofocar las llamas continúan y el fuego permanece activo.

Medios aéreos

A primera hora de la mañana, el Infoex había reforzado el operativo con medios aéreos. En la zona trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, un agente del Medio Natural y dos técnicos de extinción, hasta sumar 21 efectivos.

Además, se han incorporado a las tareas de extinción dos aviones y un helicóptero, según la última actualización facilitada por el Plan Infoex.

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Por el momento no ha trascendido la superficie afectada por las llamas ni las causas que originaron el incendio. Los medios de extinción continúan trabajando para tratar de estabilizarlo y avanzar hacia su control.

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