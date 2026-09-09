Incendios forestales
Sigue activo un incendio en Arroyomolinos tras desactivarse el nivel 1
El Infoex mantiene este miércoles un dispositivo de 21 efectivos, con dos medios aéreos y un helicóptero, para tratar de controlar el fuego
Un incendio forestal declarado en la noche de este martes en Arroyomolinos, en la comarca de Montánchez, continúa activo este miércoles, aunque el Plan Infoex ha desactivado ya el nivel 1 de peligrosidad que se decretó ante la posible afección del fuego a bienes de naturaleza no forestal.
El incendio obligó a activar el nivel 1 a las 22.25 horas. En las labores de extinción participaron inicialmente medios del Plan Infoex y bomberos de la Diputación de Cáceres.
El dispositivo desplegado durante la noche estuvo formado por tres unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.
La evolución del incendio permitió desactivar el nivel 1 a las 6.10 horas de este miércoles, aunque los trabajos para sofocar las llamas continúan y el fuego permanece activo.
Medios aéreos
A primera hora de la mañana, el Infoex había reforzado el operativo con medios aéreos. En la zona trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, un agente del Medio Natural y dos técnicos de extinción, hasta sumar 21 efectivos.
Además, se han incorporado a las tareas de extinción dos aviones y un helicóptero, según la última actualización facilitada por el Plan Infoex.
Por el momento no ha trascendido la superficie afectada por las llamas ni las causas que originaron el incendio. Los medios de extinción continúan trabajando para tratar de estabilizarlo y avanzar hacia su control.
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